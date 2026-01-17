Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent

Nieuws

Met de nog altijd populaire Picanto is Kia als een van de weinige merken nog actief in het A-segment. Nu denken de Koreanen er zelfs over om hun aanbod aan kleine auto’s uit te breiden – en wel met een elektrische tegenhanger van de Kia Picanto.

David Hilbert - de Europese marketingbaas van Kia - geeft in gesprek met het Britse Autocar toe dat 'nog altijd wordt onderzocht' hoe een elektrische stadsauto in het gamma zou passen. De fabrikant ziet nog steeds kansen in het compacte segment, waar de Picanto al jaren een belangrijke rol speelt. Achter de schermen wordt daarom gewerkt aan een mogelijke elektrische opvolger. Die gaat waarschijnlijk EV1 heten.

EV1 als elektrische stadsauto

Het idee van een elektrische stadsauto is niet nieuw. Kia-topman Ho Sung Song bevestigde eerder al dat er wordt gewerkt aan een elektrische auto onder de 25.000 euro. Die compacte EV zou vóór het einde van het decennium op de markt kunnen komen en de concurrentie aangaan met onder meer de Renault Twingo en de toekomstige Volkswagen ID.1 of ID. Up.

Broertje van de EV2

Op het autosalon van Brussel presenteerde Kia onlangs de EV2, een kleine elektrische crossover die uitsluitend in Europa wordt verkocht. Volgens Kia is die auto vooral bedoeld voor stedelijk gebruik. Maar met een maximaal bereik van bijna 500 kilometer kun je er ook zorgeloos langere ritten mee maken. Een eventuele EV1 zou op dezelfde strategie kunnen voortbouwen, maar dan nog compacter en betaalbaarder.

Europese kansen

Wat ook in het voordeel kan werken van een eventuele EV1, is dat de Europese Unie werkt aan een eigen variant van de Japanse kei-car-regeling. Daarmee zouden kleine auto’s dankzij soepeler (veiligheids)regels en belastingvoordelen betaalbaar blijven. Zo moeten er weer instapmodellen van rond de 15.000 euro komen. Bij voorkeur elektrisch en in Europa gebouwd (zie artikel hierboven). Dat laatste lijkt mogelijk, aangezien Kia de EV2 én de EV4 bijvoorbeeld in Slowakije bouwt.

Nog even geduld

Hoewel Kia nog geen groen licht heeft gegeven, is duidelijk dat de fabrikant serieus kijkt naar een elektrische aanvulling op de Picanto. Of de EV1 daadwerkelijk in productie gaat, blijft voorlopig de vraag – maar de signalen staan voorzichtig op groen.