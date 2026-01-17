Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent

Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent

Met de nog altijd populaire Picanto is Kia als een van de weinige merken nog actief in het A-segment. Nu denken de Koreanen er zelfs over om hun aanbod aan kleine auto’s uit te breiden – en wel met een elektrische tegenhanger van de Kia Picanto.

David Hilbert - de Europese marketingbaas van Kia - geeft in gesprek met het Britse Autocar toe dat 'nog altijd wordt onderzocht' hoe een elektrische stadsauto in het gamma zou passen. De fabrikant ziet nog steeds kansen in het compacte segment, waar de Picanto al jaren een belangrijke rol speelt. Achter de schermen wordt daarom gewerkt aan een mogelijke elektrische opvolger. Die gaat waarschijnlijk EV1 heten.

Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent
Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent

EV1 als elektrische stadsauto

Het idee van een elektrische stadsauto is niet nieuw. Kia-topman Ho Sung Song bevestigde eerder al dat er wordt gewerkt aan een elektrische auto onder de 25.000 euro. Die compacte EV zou vóór het einde van het decennium op de markt kunnen komen en de concurrentie aangaan met onder meer de Renault Twingo en de toekomstige Volkswagen ID.1 of ID. Up.

Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Lees ook Met deze troeven gaat de Kia EV2 (2026) de Skoda Epiq te lijf Met deze troeven gaat de Kia EV2 (2026) de Skoda Epiq te lijf
Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent
Kia denkt aan spotgoedkope Renault Twingo- en Volkswagen ID.1-concurrent

Broertje van de EV2

Op het autosalon van Brussel presenteerde Kia onlangs de EV2, een kleine elektrische crossover die uitsluitend in Europa wordt verkocht. Volgens Kia is die auto vooral bedoeld voor stedelijk gebruik. Maar met een maximaal bereik van bijna 500 kilometer kun je er ook zorgeloos langere ritten mee maken. Een eventuele EV1 zou op dezelfde strategie kunnen voortbouwen, maar dan nog compacter en betaalbaarder.

Lees ook EU geeft groen licht voor spotgoedkope auto’s van 15.000 euro Terug van weggeweest: gloednieuwe auto's voor 15.000 euro

Europese kansen

Wat ook in het voordeel kan werken van een eventuele EV1, is dat de Europese Unie werkt aan een eigen variant van de Japanse kei-car-regeling. Daarmee zouden kleine auto’s dankzij soepeler (veiligheids)regels en belastingvoordelen betaalbaar blijven. Zo moeten er weer instapmodellen van rond de 15.000 euro komen. Bij voorkeur elektrisch en in Europa gebouwd (zie artikel hierboven). Dat laatste lijkt mogelijk, aangezien Kia de EV2 én de EV4 bijvoorbeeld in Slowakije bouwt.

Nog even geduld

Hoewel Kia nog geen groen licht heeft gegeven, is duidelijk dat de fabrikant serieus kijkt naar een elektrische aanvulling op de Picanto. Of de EV1 daadwerkelijk in productie gaat, blijft voorlopig de vraag – maar de signalen staan voorzichtig op groen.

Lees ook Kia Deze Kia's rijden in 2026 nog gewoon op benzine (zoals K4 Sportswagon)
Tip
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement
Ontvang tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement

Elke maand op je deurmat: unieke autotests, diepgaande vergelijkingen en sfeervolle reportages

Bekijk actie
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact