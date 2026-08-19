Getest: snelladen met Kia EV2 kost minder tijd dan in folder staat

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Voordat de Skoda Epiq en Volkswagen ID. Cross de automarkt overspoelen, toont de net zo veelbelovende Kia EV2 wat hij in zijn mars geeft. We testen de op één na goedkoopste uitvoering met de kleine batterij van 42,2 kWh.

Het lijkt wel of de automerken het op een akkoordje hebben gegooid: elektrische SUV’s in het B-segment snelladen met ongeveer 100 kW. De Renault 4, de Skoda Epiq, de Fiat Grande Panda - iedereen houdt zich eraan.

Kia zoekt de grens op en geeft de EV2 een laadvermogen van 115 kW, ongeacht of je de kleine (42,2 kWh) of de grotere batterij (61 kWh) bestelt. Dat de laadpauzes in beide gevallen een halfuur duren, vertelt ons dat de 61 kWh een vlakkere laadcurve heeft dan onze testauto met 42,2 kWh. Zijn laadgrafiek is in de vorm van een trap; het tegenovergestelde van vlak. Bekijk de onderstaande laadgrafiek maar.

Wij gaan trouwens in precies 28 minuten van 10 tot 80 procent en dat is 1 minuut sneller dan de tijd die in de folder staat (29 minuten).

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Zo verloopt snelladen met de Kia EV2

Normaal gebruiken we preconditionering om de batterij op te warmen. In de zomer springt-ie bij om af te koelen. We pluggen in met 5 procent en zien de laadsnelheid rustig oplopen tot 115 kW. Belofte uit de folder volbracht. De laadpiek is echter van korte duur: al bij 15 procent begint de snelheid stapje voor stapje voor stapje af te nemen. Na 21 minuten is de vaart eruit en de batterij voor 70 procent gevuld. Afkoppelen! Of nog 7 minuten wachten tot 80 procent.

Kia EV2: laadpoort en frunk

Bij veel EV2-rijders zal de laadkabel onder de vloer van de kofferbak leven. Dat is een aangenaam bestaan, want de opbergbak biedt alle ruimte die een laadsnoer zich wensen kan.

We kijken onder de motorkap van onze testauto of daar een frunk zit, maar het mag niet zo zijn. Dat is het nadeel van onze betaalbare Air-uitvoering: voor de frunk van 15 liter moet je minimaal de Plus-uitvoering bestellen. We kunnen ons niet herinneren dat we eerder een EV hebben getest waarbij sommige uitvoeringen wel over een frunk beschikken en andere niet.