Kia EV2 prijzen: waarom je de goedkoopste versie links laat liggen

Door Bart Smakman
De prijzen van de Kia EV2 zijn bekend en wij slaan meteen aan het wikken en wegen. Het instapmodel kost 27.595 euro, maar wij zouden upgraden naar de Air-uitvoering. Dat zit zo.

De Essential is de goedkoopste uitvoering van de Kia EV2. Hij kost 27.595 euro en voor een instapmodel is-ie behoorlijk rijk uitgerust. Want je krijgt gewoon adaptieve cruisecontrol, automatische klimaatregeling en drie beeldschermen die samensmelten tot een muur van pixels.

Toch ga je op de volgende zes manieren merken dat je voor een dubbeltje op de eerste rang bent gaan zitten:

1. Alleen met kleine batterij

De Essential is is alleen leverbaar met de kleine batterij van 42,2 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van 312 kilometer. Voor een rijbereik van circa 450 kilometer, moet je de grote batterij van 61 kWh hebben. De normale meerprijs bedraagt 3500 euro, maar dus niet als je voor de Essential kiest …

2. Geen dakrails, geen lichtmetaal

Als je voor de goedkoopste EV2 gaat, zie je dat duidelijk aan de buitenkant. Het instapmodel heeft als enige uitvoering géén dakrails en géén lichtmetalen wielen. De Essential staat op stalen velgen van 16 inch met wieldeksels. En je ziet het niet, maar je weet het nu wel: het glas van de voorruit is niet geluidwerend en de buitenspiegels zijn alleen handmatig inklapbaar – bij alle andere EV2’s gebeurt dit automatisch.

3. Minder handige functies

Als je het instapmodel koopt, kun je verwachten dat de klimaatregeling maar één zone heeft, het centrale touchscreen geen navigatiesoftware draait en de bijrijdersstoel niet in hoogte verstelbaar is. Maar in het geval van de EV2 mis je ook een paar handigheidjes, zoals een regensensor (voor de ruitenwissers), bevestigingshaken in de kofferbak en een in hoogte verstelbare laadvloer. Maar de centenknijpers kregen niet in alles hun zin: het lampje bij de laadpoort heeft elke bezuinigingsronde overleefd.

4. Geen batterijverwarming

Hieronder linken we naar de actieradiustest waarin de Kia EV2 schitterde met zijn grote rijbereik bij temperaturen ver onder het vriespunt. Dat was voor een deel te danken aan de batterijverwarming, die de Essential jammer genoeg níét heeft … Dat brengt ons bij punt 5 en de energiezuinige warmtepomp.

5. Uitgesloten van opties

Wist je dat je de Kia EV2 kunt bestellen met een verschuifbare achterbank met kantelbare rugleuning? Daarmee is de compacte SUV geen 5- maar een 4-zitter en het kost je 500 euro extra. Maar hé, de mogelijkheid bestaat. Alleen níét als je kiest voor de goedkoopste EV2. Zoals de Essential ook niet leverbaar is met het EV Tech Pack, waarvan de warmtepomp deel uitmaakt.

6. Géén 3000 euro inruilbonus

Om de introductie van de Kia EV2 te vieren, biedt Kia particuliere kopers van de EV2 een welkome inruilbonus van 3000 euro. Mits ze de versie met de kleine batterij kopen en het niet de Essential betreft ... 

Onze keus: de Air-uitvoering

De Air-uitvoering van de Kia EV2 biedt wat ons betreft de beste combinatie van prijs en uitrusting. In combinatie met de grote batterij kost hij 33.595 euro en de bovenstaande minpunten gaan niet voor hem op. Nou ja, met één uitzondering: de Air is ook uitgesloten van het EV Tech Pack, dus je moet het stellen zonder energiezuinige warmtepomp. Dat is een goede reden om voor de grote batterij te kiezen. De Air heeft wel stoel- en stuurverwarming.

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

