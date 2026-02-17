Kia EV2 en Hyundai Inster vernederen peperdure EV’s in bikkelharde wintertest

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Tijdens een van ’s werelds zwaarste praktijktests voor elektrische auto’s, komen verrassend genoeg de betaalbare Kia EV2 en Hyundai Inster als winnaars uit de bus. In de Noorse vrieskou leveren ze de minste actieradius in.

De winterse actieradiustest van de Noorse Automobielfederatie (NAF) klinkt je misschien bekend in de oren: El Prix Winter Test Drive. Vorig jaar schreven we ook over ‘El Prix’ en toen kwam de Polestar 3 als grote winnaar uit de test. Zijn daadwerkelijke rijbereik van 531 kilometer was maar 5 procent verwijdert van de WLTP-range.

Zevende editie

Dit jaar vond de grote wintertest voor de zevende keer plaats. NAF test hoeveel actieradius er overblijft van de originele WLTP-cijfers onder winterse omstandigheden. Het verschil wordt in percentages uitgedrukt en in een ranglijst gegoten.

Wat deze editie extra interessant maakt, zijn de extreem koude omstandigheden: de temperatuur daalde tot -21 °C. Zelfs de Noren droegen lange mouwen – dan weet je dat het echt koud is.

Prototype Kia EV2 wint van productiemodellen

Een prototype van de Kia EV2 kwam het dichtst bij zijn WLTP-bereik van 413 kilometer. De EV2 GT-line met 19-inch lichtmetaal en een 61,0 kWh-batterij wist 310,6 kilometer ver te komen op een acculading stroom. Dat is 24,8 procent minder dan het officiële rijbereik en daarmee haalt het prototype de eerste plaats, vóór alle deelnemende productiemodellen.

De winnaar van de productiemodellen is eveneens een betaalbare EV: de Hyundai Inster. Met een realistische winterrange van 256 kilometer levert-ie maar 28,9 procent van zijn 360 WLTP-kilometers in.

Grote verliezers

Zoals je in onderstaande lijst kunt zien, hebben de kleine EV2 en Inster procentueel gezien een beter uithoudingsvermogen dan veel duurdere modellen. Modellen als de Mercedes CLA, de Volvo EX90 en de Lucid Air bungelen onderaan de lijst.

Tegelijkertijd zijn dat auto’s die heel veel range beloven. Dus als ze vallen, vallen ze hard. En de Lucid Air mag dan een van de grote verliezers zijn, zijn winterrange van 520 kilometer is onovertroffen.

Positie Model WLTP-range Daadwerkelijke range (winter) Verschil (%)
1Hyundai Inster360 km256 km-29%
2MG S6 EV485 km345 km-29%
3MG IM6505 km352 km-30%
4KGM Musso EV379 km263 km-31%
5Voyah Courage440 km300 km-32%
6Changan Deepal S05445 km293 km-34%
7Kia EV4594 km390 km-34%
8Xpeng X9560 km361 km-36%
9Smart #5540 km342 km-37%
10Mazda 6e552 km348 km-37%
11Volkswagen ID. Buzz449 km227 km-38%
12Zeekr 7X541 km338 km-38%
13Hyundai Ioniq 9600 km370 km-38%
14Audi A6 e-Tron653 km402 km-38%
15Ford Capri560 km339 km-39%
16BMW iX641 km388 km-39%
17Tesla Model Y600 km359 km-40%
18Volvo ES90624 km373 km-40%
19Skoda Elroq524 km309 km-41%
20Mercedes CLA709 km421 km-41%
21Suzuki eVitara395 km224 km-43%
22Volvo EX90611 km339 km-45%
23Opel Grandland484 km262 km-46%
24Lucid Air960 km520 km-46%
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

