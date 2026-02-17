Kia EV2 en Hyundai Inster vernederen peperdure EV’s in bikkelharde wintertest

Nieuws

Tijdens een van ’s werelds zwaarste praktijktests voor elektrische auto’s, komen verrassend genoeg de betaalbare Kia EV2 en Hyundai Inster als winnaars uit de bus. In de Noorse vrieskou leveren ze de minste actieradius in.

De winterse actieradiustest van de Noorse Automobielfederatie (NAF) klinkt je misschien bekend in de oren: El Prix Winter Test Drive. Vorig jaar schreven we ook over ‘El Prix’ en toen kwam de Polestar 3 als grote winnaar uit de test. Zijn daadwerkelijke rijbereik van 531 kilometer was maar 5 procent verwijdert van de WLTP-range.

Zevende editie

Dit jaar vond de grote wintertest voor de zevende keer plaats. NAF test hoeveel actieradius er overblijft van de originele WLTP-cijfers onder winterse omstandigheden. Het verschil wordt in percentages uitgedrukt en in een ranglijst gegoten.

Wat deze editie extra interessant maakt, zijn de extreem koude omstandigheden: de temperatuur daalde tot -21 °C. Zelfs de Noren droegen lange mouwen – dan weet je dat het echt koud is.

Prototype Kia EV2 wint van productiemodellen

Een prototype van de Kia EV2 kwam het dichtst bij zijn WLTP-bereik van 413 kilometer. De EV2 GT-line met 19-inch lichtmetaal en een 61,0 kWh-batterij wist 310,6 kilometer ver te komen op een acculading stroom. Dat is 24,8 procent minder dan het officiële rijbereik en daarmee haalt het prototype de eerste plaats, vóór alle deelnemende productiemodellen.

De winnaar van de productiemodellen is eveneens een betaalbare EV: de Hyundai Inster. Met een realistische winterrange van 256 kilometer levert-ie maar 28,9 procent van zijn 360 WLTP-kilometers in.

Grote verliezers

Zoals je in onderstaande lijst kunt zien, hebben de kleine EV2 en Inster procentueel gezien een beter uithoudingsvermogen dan veel duurdere modellen. Modellen als de Mercedes CLA, de Volvo EX90 en de Lucid Air bungelen onderaan de lijst.

Tegelijkertijd zijn dat auto’s die heel veel range beloven. Dus als ze vallen, vallen ze hard. En de Lucid Air mag dan een van de grote verliezers zijn, zijn winterrange van 520 kilometer is onovertroffen.