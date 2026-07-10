Kia EV2: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

317 kilometer is de officiële actieradius van de Kia EV2 met 42,2 kWh. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Dit is de warmste actieradiustest sinds Auto Review-heugenis. Het is 35 graden Celsius wanneer we overdag het stroomverbruik bij 100 km/h testen en 's avonds laat de thermometer nog steeds 29 graden zien.

We zijn benieuwd of de airco een grote hap uit de stroomvoorraad neemt, maar dat valt mee. De EV2 splitst zijn stroomverbruikers uit en we zien dat de koele lucht maar 600 tot 800 watt kost. De klimaatregeling staat trouwens op 26 graden, om het verschil met de buitentemperatuur niet te groot te maken

Bruikbare capaciteit: 40 kWh

Kia communiceert voor de kleine batterij een capaciteit van 42,2 kWh, maar wij komen uit op een bruikbare capaciteit van 40 kWh. Zoveel energie gaat er doorheen als je een volle batterij (100 procent) leeg rijdt tot 0 procent. We vermoeden dat de resterende kWh's onder de 0 procent zitten als 'reservetank'. Hoe dan ook rekenen we in dit artikel met 40 kWh.

Kia EV2: actieradius bij 100 km/h

Op 100 km/h komt het gemiddelde stroomverbruik van de Kia EV2 Air uit op 13,4 kWh/100 km. Dat is een indrukwekkend lage score. Zou je een volle batterij leeg rijden, dan kom je 298 kilometer ver. Dat ligt verrassend dicht in de buurt van de WLTP-actieradius van 317 kilometer.



Kia EV2: actieradius bij 130 km/h

Alle versies van de EV2 hebben een topsnelheid van 161 km/h, dus onze actieradiustest op 130 km/h is een makkie. De 1520 kilo wegende SUV ligt stevig op de weg en in de cabine horen we alleen wat windgeruis en het getik van vliegjes die de rechtopstaande voorruit van dichtbij bekijken.

Bij 130 km/h klimt het stroomverbruik tot 20,7 kWh/100 km en dat staat gelijk aan een rijbereik van 193 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 317 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 298 km - 94%

Actieradius 130 km/h - 193 km - 61%

Conclusie

De Kia EV2 lijkt zich thuis te voelen in alle klimaten. Voordat hij op de markt kwam, won hij al een indrukwekkende wintertest. Nu blijkt de EV2 ook lekker zuinig in de zomer. De versie met de kleine batterij komt op 100 km/h bijna 300 kilometer ver op een acculading stroom.

Wil je meer range? Weet dat de EV2 met de grote batterij van 61,0 kWh inmiddels ook in productie is gegaan. Volgens onze bierviltjesberekeningen haalt hij ongeveer 430 kilometer (100 km/h) en 275 kilometer (130 km/h).