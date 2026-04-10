Kia niet te stoppen: Elektrisch alternatief voor Picanto is snel hier (EV1)

Tijdens de Kia CEO Investor Day 2026 presenteerde topman Ho Sung Song een ambitieus toekomstplan. Het absolute hoogtepunt voor de Europese markt? De bevestiging van de Kia EV1: een vlijmscherp geprijsde elektrische hatchback die de rol van de Picanto moet gaan overnemen.

Een technologisch hoogstandje in het B-segment

De Kia EV1 wordt niet zomaar een kleine EV; het merk claimt dat dit het eerste ‘Software-Defined Vehicle’ (SDV) in dit segment wordt. Dit houdt in dat alle kernsystemen van de auto centraal worden aangestuurd vanuit één unit. Hierdoor kan de auto sneller en dieper worden geüpdatet via de cloud, wat we tot nu toe eigenlijk alleen zagen bij auto's uit veel hogere prijsklassen.

Prijsvechter tegen Renault en Stellantis

Met de EV1 richt Kia zijn pijlen rechtstreeks op de Renault 5 en de compacte modellen van Stellantis (zoals de Citroën ë-C3). De prijs wordt de grootste troef: hij zou in Nederland rond de €25.000 gaan kosten. Daarmee wordt het Kia’s meest toegankelijke elektrische model ooit.

De belangrijkste specificaties op een rij:

Platform: De EV1 maakt gebruik van het 400V E-GMP platform, dezelfde basis als de grotere EV2.

Batterijopties: Kia zet in op twee varianten: een 42,2 kWh instapmodel en een 61 kWh 'Long Range' uitvoering.

Actieradius: Dit vertaalt zich naar een rijbereik van ongeveer 320 kilometer voor de goedkoopste versie, oplopend tot bijna 480 kilometer (300 mijl) voor de topversie.

Offensief tot 2030

De EV1 is de hoeksteen van een groter plan om tegen 2030 een line-up van 14 volledig elektrische modellen te hebben. De focus ligt hierbij op het verhogen van de energiedichtheid van de batterijen met 15% en het verlagen van de productiekosten, waardoor EV's eindelijk écht bereikbaar worden voor het grote publiek.

Met de EV1 brengt Kia premium technologie (SDV) naar het kleinste segment. Als de actieradius van 480 km voor de Long Range versie daadwerkelijk wordt gehaald, heeft Kia een ijzersterk alternatief voor de huidige (en vaak duurdere) concurrentie in handen.



Disclaimer: de afbeelding bij dit artikel is een AI-gegenereerde impressie van hoe een Kia EV1 eruit zou kunnen zien.

