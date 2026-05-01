Nieuws

De Kia Picanto is het populairste model van Kia, en dat is op zijn beurt het bestverkochte merk van Nederland. Die populariteit zal waarschijnlijk niet snel afnemen, want door een nieuwe instapper is de stadsauto ineens goedkoper geworden.

Met de komst van de nieuwe ComfortLine daalt de vanafprijs van de Picanto van 21.795 euro naar 20.995 euro, een verschil van 800 euro. Het s meteen de goedkoopste Kia die je momenteel kunt kopen. Aan de aandrijflijn verandert niks: de ComfortLine is net zoals alle andere uitvoeringen uitgerust met de 1.0 GDi-benzinemotor met 68 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Wie vijf zitplaatsen wil, betaalt 800 euro meer.

Alle prijzen van de Picanto op een rijtje

Uitvoering Oude prijs Nieuwe prijs Verschil ComfortLine — € 20.995 nieuw DynamicLine € 21.795 € 21.495 -€ 300 DynamicPlusLine € 22.995 € 22.695 -€ 300 ExecutiveLine € 23.995 € 23.695 -€ 300 GT-Line € 25.695 € 25.395 -€ 300

Wat je niet krijgt

De vorige instapper, de DynamicLine, is ook 300 euro goedkoper geworden en kost nu 21.495 euro. Dat geldt trouwens voor alle uitvoeringen in het gamma. Het verschil tussen de nieuwe instapper en het volgende uitrustingsniveau is in de nieuwe situatie 500 euro geworden. Voor die meerprijs van de DynamicLine ten opzichte van de ComfortLine krijg je wel wat meer: de DynamicLine heeft een lederlook stuurwiel, deurgrepen aan de binnenzijde in metaallook, een middenarmsteun en een opbergvak achter de passagiersstoel.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

De ComfortLine is overigens verre van kaal: airconditioning, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, cruise control, een 8 inch navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, en voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto zijn allemaal standaard aan boord.

Nog eens 2.000 euro goedkoper

Het voordeel stopt daar niet. Kia biedt tijdelijk 2.000 euro extra inruilpremie op alle uitvoeringen van de Picanto. Dat betekent dat de ComfortLine met inruil tijdelijk al vanaf 18.995 euro van jou kan zijn. Overigens geldt de inruilpremie op alle uitvoeringen van de Picanto.