Hoe Kia uitgroeide van militaire autobouwer tot het populairste automerk van Nederland

Kia was in 2025 het bestverkochte automerk van Nederland, maar moest van ver komen. Het overleefde een militaire dictatuur en een faillissement.

1. Kia werd opgericht in 1944, maar heette nog Kyungsung Precision Industry. In 1952 werd de naam in Kia veranderd.

2. De naam Kia betekent vrij vertaald 'opkomende zon uit Azië'. ‘Ki’ betekent ‘opkomende zon’ of ‘spirituele hergeboorte’ en ‘A’ staat voor ‘Azië’.

3. Voordat Kia auto’s bouwde, produceerde het fietsen. In 1951 maakten ze de eerste in Korea gebouwde fiets: de Samchully.

4. Het bedrijf ging in de jaren vijftig in licentie Honda-motorfietsen bouwen.

5. In 1970 rolde de eerste Kia-auto van de band, de Kia-Fiat 124 die in licentie werd gebouwd. 30 procent van de onderdelen was Koreaans.

6. Een jaar later kwam de Titan op de markt, een klein vrachtwagentje. De Titan werd zó bekend dat mensen hem in Korea als soortnaam gebruiken. Zoals de naam Jeep bij ons wordt gebruikt voor alle terreinwagens.

7. In 1973 ging Kia naar de beurs en ontwikkelde het de eerste benzinemotor ooit in Korea.

8. De eerste zelfgebouwde personenwagen van Kia was de Brisa (1974), die gebaseerd was op de Mazda 1000.

9. Kia ging ook militaire voertuigen bouwen en is nog altijd een grote leverancier van het Zuid-Koreaanse leger.

10. In 1980 moest Kia van dictator Chun Doo-hwan zijn autoproductie stilleggen en mocht het alleen nog kleine trucks bouwen.

11. Later ging Kia weer auto's bouwen. De Kia Pride (1986) op basis van de Mazda 121 was het eerste resultaat.

12. In 1992 maakte Kia de overstap naar Amerika, een jaar later ook naar Europa.

13. De eerste Kia die bij ons leverbaar was, was de Sephia. Later volgde de Pride.

14. Kia ging in 1997 failliet en werd vervolgens - na een overnamestrijd met Ford - ingelijfd door Hyundai.

15. Kia wilde Europa veroveren. In 2007 opende Kia een R&D-center in Frankfurt. Een jaar eerder was meesterontwerper Peter Schreyer al bij Audi losgeweekt.

16. Kia verkoopt niet in elke markt dezelfde modellen. De Ceed (tot 2018 met apostrof) was speciaal voor Europa ontwikkeld en staat voor Communauté Européenne European Design.

17. Paus Franciscus liet in 2014 zijn pausmobiel (een Mercedes) staan en liet zich door Korea rijden in een Soul.

18. In 2021 kwam Kia met een nieuw, modern logo. Maar hadden ze ook de naam veranderd in KN? Het lijkt er precies op als je het logo bekijkt.

19. Kia zelf ziet het anders: het logo staat voor zelfvertrouwen, groeiende ambities en een verschuiving van oud naar nieuw.

20. In 1993 verkocht Kia bij ons 193 nieuwe auto's, in 2025 waren het er 37.837.

21. In 2020 was de Kia Niro de bestverkochte auto van Nederland, twee jaar later stond Kia als merk voor het eerst op 1.

22. Met 166.612 registraties is de Picanto de bestverkochte Kia aller tijden in Nederland.

23. Twee keer werd een Kia uitgeroepen tot Auto Review Auto van het Jaar: in 2019 (EV6) en 2024 (EV3).

24. Met de EV2, EV3, EV4, EV5, Niro EV, EV6 en EV9 is Kia een van de grootste EV-spelers van Nederland.

25. Sinds 2025 kun je in Nederland ook bedrijfswagens van Kia kopen.