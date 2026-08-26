TEST - Hoe ruim zijn de Renault 4 en zijn elektrische concurrenten nu echt?

Tests

In een elektrische auto zit je vaak niet zo lekker als in een auto die op benzine rijdt. De batterij snoept ruimte af van met name de achterpassagiers. Maar hoe erg is dat nou helemaal in de praktijk? We testen het bij de Ford Puma Gen-E, Kia EV3, Renault 4 en Suzuki e Vitara

Wie zoekt naar een ruime en comfortabele auto, kan niet om de Kia EV3 heen. Het ruimtelijke gevoel is mede te danken aan de grote ramen. Maar ook aan de kleine dingen zie je dat Kia goed over zijn EV3 heeft nagedacht. Zo is de instap ruim en gemakkelijk en als je zit, hoef je niet bang te zijn dat je met de bijrijder moet knietjevrijen. De hoofdruimte is royaal en ook voor lange mensen is er voldoende beenruimte. Door het ontbreken van een middentunnel voelt het interieur bijna loungeachtig aan.

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Opgesloten

Kia EV3

De Suzuki komt – in elk geval op het eerste gezicht – dicht in de buurt van de Kia. Ook de e-Vitara heeft grote ramen die veel licht binnenlaten en instappen is bijna net zo makkelijk. Ook tussen je lichaam en het portier is er volop ruimte en dat is opbeurend nieuws voor je ellebogen. Toch oogt het interieur door de donkere aankleding niet zo ruim als dat van de Kia. De hoofdruimte is merkbaar krapper, maar nog altijd acceptabel. De prima beenruimte zorgt er alsnog voor dat je best fatsoenlijk zit.

Renault 4

Als je daarna in de Ford Puma stapt, merk je meteen dat het er minder royaal aan toegaat. Je hebt er in alle richtingen minder bewegingsvrijheid. Tussen de stoel en het portier, maar ook tussen de inzittenden. Daardoor ontstaat een intieme sfeer en dat kan met sommige bijrijders best leuk zijn, maar iets meer ruimte was welkom geweest. Hoofd- en beenruimte zijn voorin voldoende voor elkaar, maar de steil aflopende daklijn is fnuikend voor het ruimtelijke gevoel. Zelfs de Renault, die niet bekendstaat als ruimtewonder, biedt iets meer plek dan de Puma. De smalle ramen en de donkere hemelbekleding zorgen ook in de R4 voor een wat opgesloten gevoel.

Puma: krapst achterin, maar grootste koffer

Ford Puma

Achterin worden de verschillen nog duidelijker. De Kia is het meest genadig voor lange mensen, desgewenst kunnen ze hun voeten onder de voorstoel kwijt. Ook de Suzuki e-Vitara is verrassend ruim. Ondanks de vrij beperkte hoofdruimte scoort hij met zijn beenruimte aardig wat punten. Bij het instappen moet je je hoofd even intrekken, maar uiteindelijk vind je een prima zitpositie.

De Renault en de Ford voelen duidelijk compacter aan. Eigenlijk is de Renault achterin te krap voor lange mensen, zowel met zijn hoofd- als beenruimte. Ook de krappe achterbank van de Ford is geen fijne plek voor lange lijzen. Je kunt je knieën noch je voeten goed kwijt en je schurkt al snel tegen de andere bankzitter aan.

Maar de Puma Gen E weet wel te verrassen met zijn bagageruimte, want die is het ruimst. Onder de laadvloer zit een extra opbergvak van 145 liter, waardoor de bruikbaarheid van de kofferbak flink toeneemt. In totaal is er 523 liter beschikbaar. Met de achterbankleuning rechtop kan geen van de andere modellen de Puma overbieden. Zelfs de Renault niet, al beschikt ook het Viertje over een grote bagageruimte. Dankzij zijn maximale laadvolume van 1405 liter is de slimme Fransman zelfs het meest geschikt voor grotere transportklussen. Opmerkelijk is dat de krapste auto's de grootste kofferruimte hebben.

Afwerking

Suzuki e Vitara

De Kia EV3 levert de solide kwaliteit die we inmiddels al jaren van de Koreanen kennen, met zoveel mogelijk gerecyclede materialen en veel softtouch-oppervlakken. Toch zijn er ook krasgevoelige delen te vinden, vooral op het dashboard. Bij Ford en Renault hebben ze duidelijk meer hard plastic ingekocht. Beide modellen hebben vrijwel geen zachte oppervlakken, maar al met al is de afwerking in orde. De Suzuki e-Vitara belandt in de kwaliteitsrangschikking op de laatste plaats. Het interieur ruikt naar plastic en de materialen ogen goedkoper dan bij de concurrentie.

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