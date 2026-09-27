Elektrische retro-Renault een garantie voor succes? Bij dit gekke model is dat de vraag

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Met de elektrische 4, 5 en Twingo viert Renault grote successen. Maar of elke elektrische retro-Renault een succes kan worden, wagen we te betwijfelen. Want vind jij van deze Renault 8 Gordini?

Renault haalt opnieuw een bekende naam uit zijn verleden van stal. De Renault 8 Gordini Concept is een elektrische tweezits coupé die nadrukkelijk verwijst naar de sportieve Renault 8 Gordini die in 1964 op de markt kwam. Alleen was dat gek genoeg geen tweedeurs coupé, maar een vierdeurs sedan.

De toevoeging 'Gordini' was de achternaam van Amédée Gordini, bijgenaamd 'De Tovenaar'. Gordini gold als een technisch wonderkind en groeide uit tot de huistuner van Renault.

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Net als zijn voorloper, de Renault Dauphine Gordini, had de Renault 8 Gordini een opvallend felblauwe carrosserie (Bleu de France) met dubbele witte strepen. Het werd een succesvolle rallyauto, die vanwege zijn kleurstelling én de enorme lichtbatterij op de neus, al van verre herkenbaar was.

Veel breder en lager

De elektrische Gordini is 4,12 meter lang, 1,88 meter breed en slechts 1,27 meter hoog. Daarmee is het studiemodel ongeveer 12 centimeter langer dan het origineel. Dat de nieuwkomer zijn voorvader in de breedte met bijna 40 centimeter overtreft, verbaast ons niet. Dat hij bijna vier centimeter lager is, hadden we daarentegen niet verwacht. Er is dus absoluut geen sprake van een crossover!

Voor monteert Renault 19-inch wielen, achter zijn ze nog een maat groter. Samen met de brede wielkasten en zes ronde koplampen moet dat de elektrische retro-R8 het uiterlijk van een moderne rallyauto geven.

100 wordt 270 pk

Waren een achterin geplaatste motor en achterwielaandrijving tot een paar jaar geleden nog hartstikke ouderwets, met de komst van EV's is het juist weer helemaal hot. Net als in de tijd van de originele R8 Gordini. De conceptcar beschikt over een elektromotor met 270 pk, het oudje uit de sixties schopte het tot maximaal 100 pk.

De carrosserie is gespoten in een moderne variant op het klassieke Bleu de France. Ook de dubbele witte Gordini-streep is gebleven. Die loopt niet alleen over het exterieur, maar keert ook terug in het interieur.

Binnenin combineert Renault aluminium met alcantara en blauw ribfluweel. De ronde meters uit het origineel zijn vertaald naar ronde digitale displays. Kuipstoelen en een stopwatch op het dashboard benadrukken het sportieve karakter.

Voorlopig alleen een studiemodel

Over prestaties, accucapaciteit en actieradius zegt Renault niets. Voorlopig is de 270 pk sterke Renault 8 Gordini dan ook vooral een ontwerpstudie en geen voorbode van een aangekondigd productiemodel. Zeggen ze ...

Hoewel, de vraag is inderdaad of het de moeite zou lonen om de auto op de markt te brengen. Want als er één modelvariant is die al jaren bij het koperspubliek uit de gratie is, is het wel de compacte tweedeurs coupé. Aan de andere kant: de BMW 2-serie Coupé is onder liefhebbers van sportief rijplezier nog steeds bijzonder geliefd. Dus zeg nooit 'nooit'. Al rijdt die BMW natuurlijk (nog) op pure benzine.

De conceptcar is van 12 tot en met 18 oktober 2026 te zien op de autoshow van Parijs. Uiteindelijk krijgt hij een plek in het toekomstige Renault Collections-museum in Flins.