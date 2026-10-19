3 voordelen en 3 nadelen van de Renault Twingo E-Tech Electric

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Denk je álles gelezen te hebben over de Renault Twingo E-Tech Electric? Think again! Wij belichten de minder bekende plus- en minpunten van de elektrische Renault.

Wat valt er nog meer te vertellen? De actieradius van de Renault Twingo is getest en ook het snelladen hebben we uitgebreid in kaart gebracht, compleet met een handige laadgrafiek.

Vorige maand kwam ook onze roadtrip met de elektrische Twingo online. Daarin rijden we van Nijmegen naar Frankfurt en houden we alle laadstops bij – zowel qua tijd als qua geld. Lees je liever een review van het olijke stadsautootje, dan klik je op het onderstaande artikel.

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In het artikel dat je nu leest, ontdek je drie plus- en minpunten die je niet kunt negeren als je overweegt een Twingo te kopen of private leasen.

3 voordelen van de Renault Twingo

Pluspunt 1: Kleine auto, veel beenruimte

Het is verbazingwekkend hoeveel beenruimte de bestuurder heeft: zelfs mensen van twee meter lang kunnen hun stelten kwijt in de luchtige cabine.

Pluspunt 2: Vormgeving maakt vrolijk

Het vrolijkmakende design beperkt zich niet tot de vormgeving van de buitenkant. De menu’s zien er ook speels en kleurrijk uit. En dat vergroot de pret.

Pluspunt 3: Laadsnelheid in beeld

Als je de Twingo veel gebruikt, moet je hem vaak opladen. Dan is het prettig dat de actuele laadsnelheid in beeld staat - dat doen lang niet alle EV’s.

3 nadelen van de Renault Twingo

Minpunt 1: Niet vlug als water

E r zit een kleine vertraging in het gaspedaal bij optrekken vanuit stilstand. Dat went snel genoeg, maar wij zien kleine EV’s liever zo vlug als water.

Minpunt 2: Zitpositie kan beter (bewijst de R5)

Voorin mag de beenruimte dan riant zijn (pluspunt 1), de zitpositie is niet ideaal voor lange bestuurders. Het Renault 5-meubilair heeft ons verwend.

Minpunt 3: Stengels achter het stuur

Achter het stuur zitten meer stengels dan in een bos tulpen. Zeker zo hinderlijk (lees: griezelig) is het ontbreken van een P-stand op de keuzestengel.

Waar laad je de laadkabel?

Zoals bij wel meer EV’s, heeft het laadsnoer een eigen opbergplek onder de bagagevloer in de kofferbak. Maar in de Twingo bestaat die vloer uit twee kleppen (links en rechts), zodat je niet de hele bagageruimte hoeft leeg te ruimen om de kabel te pakken. Je schuift de spullen simpelweg naar één kant en opent de klep aan de andere kant.

De Twingo heeft helaas geen frunk - je kunt de motorkap niet eens openmaken. Het reservoir van de ruitensproeiers vul je bij via een klepje onder de voorruit. Daar heb je een simpel stuk gereedschap voor nodig dat ook onder de bagagevloer wordt opgeborgen. Wat dat betreft doet de Twingo ons denken aan de Audi A2.



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