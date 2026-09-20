Zo tijdrovend en comfortabel zijn lange ritten met de elektrische Renault Twingo

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We laden de kleine batterij van de nieuwe Renault Twingo op tot 100 procent en zetten koers van Nijmegen naar Frankfurt. En net als de zeevaarders van toen, houden we een logboek bij.

Vertrek uit Nijmegen: 7:52 uur, 100% batterij, 0 km van huis

Het leek zo’n leuk idee tijdens de redactievergadering: met de nieuwe Renault Twingo naar Frankfurt rijden om te ervaren of de elektrische stadsauto met 27,5 kWh meer is dan alleen een aandoenlijk boodschappenautootje.

Nu het moment is aangebroken om daadwerkelijk koers te zetten van Nijmegen naar Frankfurt, zien we de humor er niet langer van in. Het officiële rijbereik bedraagt 262 kilometer en dat lijkt heel wat, maar we hebben genoeg EV’s getest om te weten dat theoretische kilometers op de snelweg snel verdampen.

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Specificaties Renault Twingo E-Tech Electric

1 elektromotor, 82 pk, 175 Nm

0-100 km/h in 12,1 s, 130 km/h

27,5 kWh (262 km), 12,6 kWh/100 km

3789 / 1720 / 1491 mm, 260 - 1010 l, 1175 kg

NL 20.990 euro; BE 19.500 euro

Volgens het navigatiesysteem gaan we 310 kilometer afleggen en moeten we onderweg twee keer stoppen voor stroom. Google Maps weet ook al precies waar we dat gaan doen en hoelang het gaat duren. We nemen ons voor om deze instructies braaf op te volgen en niet zelf de wijsneus uit te hangen met laad-apps op onze telefoon. Vandaag is de Twingo is de baas en hij besluit dat de eerste laadpauze al over 121 kilometer is …

Laadstop 1: 9:24 uur, 23% batterij, 139 km van huis

Het plan loopt anders. Onderweg zien we dat het navigatiesysteem het percentage batterijlading waarmee het denkt te arriveren, continu bijstelt. Bij vertrek voorspelde het een laadstop bij 19 procent, maar wanneer we bij Venlo de grens oversteken, is het stroomverbruik zo florissant dat de voorspelling is opgelopen tot 30 procent. Daar komt bij dat we nog geen behoefte hebben aan een koffiestop, dus vragen we de Twingo een nieuwe route te berekenen. Hij herziet zijn plan en stuurt ons 18 kilometer verder weg naar de Tesla Supercharger in Kerpen. Aye, aye, kapitein.

Je hoeft niet in een Tesla te rijden om op te laden bij de Supercharger. Het is altijd een slim idee, want er staan veel laadpalen en op rustige tijden betaal je minder. In de Tesla-app zie je de actuele stroomprijs en je gebruikt ’m ook om te betalen. Onze creditcard­gegevens hebben we de dag ervoor al ingevoerd, toch lopen we vast.

De app zeurt over missende factuur­gegevens en weigert ons Nederlandse adres omdat het denkt dat we in de Verenigde Staten wonen. Begint het gevreesde EV-gedoe nu al? Het helpt niet dat de Twingo een dikke waarschuwing in beeld knalt: snelladen onmogelijk. Dat klinkt wel heel heftig: je zou haast gaan denken dat het snelladen voor altijd kapot is. Uiteindelijk vragen we het navigatiesysteem om raad: zijn er soms andere laadpalen in de buurt?

Laadstop 2: 9:38 uur, 23% batterij, 140 km van huis

De supermarkt om de hoek heeft een snellaadpaal. We racen erheen, pluggen in en betalen met onze vertrouwde laadpas. Bliksemschichten schieten door het instrumentarium van de Twingo en het snelladen is begonnen.

Bij hypermoderne EV’s als de BMW iX3 en de Volvo EX60 moet je kritisch kijken naar het laadvermogen van een station om zeker te weten dat je de beste laadprestaties krijgt, voor de Twingo maakt het niets uit. Hij laadt met maximaal 50 kW en dat levert elke snellader – ook de oudjes.

Het nadeel is dat 50 kW ronduit traag is en het opladen nóg langzamer gaat naarmate de batterij voller raakt. Bij 63 procent krijgen we nog maar 35 kW. Om nog maar te zwijgen van het weinige rijbereik dat zo’n laadpauze oplevert …

Laadstop 3: 10:51 uur, 21% batterij, 225 km van huis

Dit was een leuke etappe. We zijn slechts 85 kilometer opgeschoten, maar elke vorm van actieradiusstress is het raam uitgevlogen. Voor vertrek hadden we verwacht veel met onze snelheid bezig te zijn. Om in Duitsland expres honderd te gaan rijden, aangezien 130 km/h te veel stroom zou vragen. Maar in de praktijk is dat om twee redenen geen issue.

Het navigatiesysteem toont continu met hoeveel procent je arriveert, dus de gevolgen van hardrijden zie je meteen terug. De auto denkt te arriveren met 20 procent? Wij vinden 15 procent ook prima – gas erop!

Ten tweede rijd je in Duitsland nooit heel lang 130 km/h. Zelfs op een rustige dag als vandaag heb je 100-zones, Baustellen en andere redenen om het rustiger aan te doen. Zo blijft het stroomverbruik vanzelf binnen de perken. Je ziet het aan de tussenstand: wanneer we op 225 kilometer van huis inpluggen, geeft de boordcomputer een energieconsumptie aan van 14,6 kWh/100 kilometer.

De snelwegen in Duitsland waar je maximaal 130 km/h mag, voelen aanvankelijk als pesten. Andere auto’s moeten hier inhouden, maar het rode Renaultje rijdt al op de toppen van zijn kunnen. De Twingo is de Calimero van de autobahn. Maar we ontdekken al snel dat we dat helemaal verkeerd zien; de 130-zone lijkt juist in het leven geroepen voor deze auto. Want hoe zwaar je rechtervoet ook is, als Twingo­rijder is 135 km/h de absolute max en dus krijg je in deze zone nooit een bekeuring. En niemand vliegt je links voorbij met een duizelingwekkende 250 km/h …

Arriveren in Frankfurt: 12:42 uur, 36% batterij, 310 km van huis

We hebben er bijna vijf uur over gedaan, maar onze bestemming is bereikt: het Waldweit-hotel, net buiten Frankfurt. Al het zitcomfort dat de stoeltjes te bieden hebben is opgebruikt, maar dankzij het verrassend volwassen veercomfort en de drie laadpauzes stappen we toch fris uit. Hier vindt de Europese introductie plaats van de elektrische Leapmotor B05. Hieronder lees je de review.

Met een batterij van slechts 27,5 kWh is het wel een vereiste om te kunnen opladen op je plaats van bestemming. Dan vertrek je de volgende dag, net als wij, weer met het volledige rijbereik. Onze terugweg verloopt net zo soepel als de heenweg: twee keer opladen (laadstop 4 en 5 in het kostenoverzicht) is genoeg om het kantoor in Nijmegen te bereiken. We roepen meteen de redactie bijeen om ideeën voor nieuwe reportages te bedenken.

Kostenoverzicht

Laadmoment Energie Kosten Opladen voor vertrek 17,75 kWh € 10,38 Eerste snellaadstop (Tesla Supercharger) 0 kWh € 0,00 Tweede snellaadstop (Allego) 13,50 kWh € 10,21 Derde snellaadstop (Virta) 14,90 kWh € 11,04 Opladen in Frankfurt 16,64 kWh € 7,49 Vierde snellaadstop (Ionity) 9,84 kWh € 7,97 Vijfde snellaadstop (EnBW Mobility) 20,46 kWh € 20,35 Totaal € 67,44

Renault Twingo Private Lease

De Renault Twingo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 334,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Twingo private lease prijzen.

Conclusie

Kleine range, traag snelladen, lage topsnelheid - het klinkt alsof we de hele rit tegen de beperkingen van de Twingo aanliepen. En dat was ook precies de bedoeling. We vroegen het maximale van de elektrische stadsauto en ontdekten dat binnen de grenzen van zijn mogelijkheden een heleboel mogelijk is.

Het kostte veel tijd, maar afgezien daarvan blikken we terug op een relaxte en soepele rit. Het navigatiesysteem heeft met zijn laadadviezen goed werk geleverd – het is niet zijn schuld dat wij onze Tesla-app niet op orde hadden. Handig is anders en het kost veel tijd, maar je kunt met de nieuwe Twingo gewoon de stad verlaten en naar Frankfurt rijden.

Tesla in de herkansing

Tijdens ons avontuur kunnen we niet opladen bij de Tesla Supercharger omdat de Tesla-app vindt dat onze betaalgegevens niet kloppen. Als we na thuiskomst het probleem proberen te tackelen door in te loggen via de website van Tesla, staat bij onze regio inderdaad ‘Verenigde Staten’. Op de site kunnen we dit veranderen naar Nederland, iets wat de app niet toestaat.

En het werkt: voordat we de Twingo inleveren bij Renault Nederland, laden we hem zonder problemen op bij de Supercharger in Breukelen. Het is wel een beetje oenig dat de laadkabel van deze Superchargers zo kort is dat we in de grindbak moeten parkeren …