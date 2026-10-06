Met deze spotgoedkope EV doet Citroën eindelijk wat het allang had moeten doen

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Al jaren doen geruchten de ronde over de terugkeer van de Citroën 2CV, beter bekend onder de koosnaam Eend. Maar nu gaat het er toch echt van komen. En Citroën belooft dat-ie spotgoedkoop wordt. Net als zijn illustere oervader.

Citroën haalt een van zijn beroemdste modellen uit de geschiedenis terug. Vooruitlopend op de officiële onthulling van de nieuwe 2CV op 11 oktober heeft het Franse merk een reeks detailfoto’s gepubliceerd. Daarop zijn verschillende duidelijke verwijzingen naar de oorspronkelijke Eend (of Geit, aldus de Vlamingen) te zien.

Wij hebben de (echte) detailfoto's aan Chat GPT gevoerd en die heeft er de bovenstaande afbeelding van gemaakt. Binnenkort gaan we zien of AI het bij het rechte eind had ...

Losse koplampen

Zo krijgt de nieuwe 2CV opvallende koplampen die los op de voorschermen lijken te staan. Ook de sterk geprofileerde motorkap verwijst nadrukkelijk naar het origineel. De diepe ribbels doen denken aan de karakteristieke motorkappen van vroege 2CV’s.

Tussen de motorkap en de voorschermen is bovendien een open luchtkanaal zichtbaar. Ook dat is geen willekeurig detail: vergelijkbare openingen waren te vinden op latere exemplaren van de klassieke 2CV.

Moderne interpretatie van de Eend

Citroën lijkt met het ontwerp niet simpelweg een retroversie van de oude 2CV te maken. De bekende elementen worden opnieuw geïnterpreteerd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wielen. De conceptauto staat op grote, eenvoudig ogende wielen die aan traditionele stalen velgen doen denken.

Daaromheen zitten banden van Michelin. Dat is historisch gezien een toepasselijke keuze, want Michelin speelde destijds een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke 2CV.

Ook de kleine portiergrepen en de eenvoudige vormgeving passen bij het uitgangspunt dat Citroën voor de auto heeft gekozen: eenvoud boven technische complexiteit.

Nieuwe instapper onder de C3

De nieuwe 2CV moet een belangrijke plek krijgen in het Citroën-gamma. Naar verwachting wordt het model de goedkoopste volwaardige personenauto van het merk. Daarmee komt hij tussen de piepkleine Ami en de Citroën C3 te staan.

Volgens Citroën-topman Xavier Chardon is het doel om Europese automobilisten weer meer ‘koopkracht’ te geven. Hij omschrijft de auto als een echte volksauto die voor het dagelijks leven is ontworpen.

De nieuwe 2CV wordt volledig elektrisch. Citroën wil er elektrisch rijden mee ‘democratiseren’ en mikt daarom op een prijs van minder dan 15.000 euro. Dat Citroën nu eindelijk met een moderne Eend komt, kunnen we niet los zien van het succes dat concurrent Renault boekt met de nieuwe 5, 4 en Twingo.

Profiteren van nieuwe Europese regels

Dat lage bedrag lijkt gezien de huidige autoprijzen bijna een utopie. Toch zou Citroën weleens woord te kunnen gaan houden. Die grens van 15 mille hangt nauw samen met Europese plannen voor een nieuwe categorie compacte elektrische auto’s. Onder die zogenoemde M1E-regels zouden kleine, in Europa gebouwde EV’s eenvoudiger en goedkoper op de markt kunnen worden gebracht.

Die zouden aan minder strenge veiligheidseisen hoeven voldoen, waardoor de kosten lager blijven. Citroën wil de nieuwe 2CV nadrukkelijk voor die categorie auto's ontwikkelen.

Volgens Chardon ligt de toekomst van mobiliteit dan ook niet bij de meest ingewikkelde auto’s, maar juist bij eenvoudige en intuïtieve modellen. Relevantie voor de gebruiker is volgens hem belangrijker dan zoveel mogelijk techniek.

Onthulling op 11 oktober

De nieuwe Citroën 2CV wordt zondag 11 oktober om 18.00 uur officieel onthuld. De auto behoort daarmee tot de belangrijkste premières rond de autoshow van Parijs.

Dan wordt duidelijk hoe dicht het uiteindelijke studiemodel daadwerkelijk bij de klassieke 2CV staat – en vooral hoe Citroën het beroemde concept van een betaalbare, eenvoudige volksauto naar het elektrische tijdperk wil vertalen.