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De volledig nieuwe Dacia Spring lost de vorige 'goedkoopste auto van Nederland' af. Hij is stukken beter dan de oude Spring, maar we zouden de instapper later staan.

Is de Dacia Spring een Temu-Twingo?

Nee joh, hij wordt in tegenstelling tot de vorige Spring niet in China gebouwd, maar in Slovenië, in dezelfde fabriek als de Renault Twingo en de Nissan Pixo. Hij deelt zelfs het onderstel, de 27,5 kWh accu en de 80 pk motor van die auto’s. Plus het dashboard, nu we toch bezig zijn.

Wel is hij ietsje goedkoper dan zijn broertjes. Dat is een aanname trouwens, want de prijzen van de Pixo zijn nog niet bekendgemaakt.

Ik ben in de war. Moet ik nu de Spring kopen of de Twingo, of toch de Pixo?

Dat ligt eraan waar je naar op zoek bent. De Twingo is ‘guitig’ en de vleeswording van de Pixo snappen we niet helemaal. De Spring onderscheidt zich, naast een lagere prijs, duidelijk door een wat stoerder en vooral praktischer karakter. Hij is wat langer en biedt meer bagageruimte als je de banken neerklapt. De voor-en achterkant zijn voorzien van krasbestendige kunststof; ideaal bij slordig fileparkeren. Ook kun je een frunk kopen voor 120 euro. Belangrijker is het antwoord op de vraag welke uitvoering van de Spring je moet hebben. Instapper ‘expression’ is het lokkertje van 19.500 euro, maar je wilt de journey van 20.900 euro.

O ja, is die 1400 euro extra de investering waard?

Absoluut. De journey verschilt van de expression dankzij een 10.1 inch scherm op de middenconsole, grotere wielen, een achteruitrij-camera, forward collision warning en nog wat goodies. Bovendien beschikt de journey over het zogenaamde Pack Power, waarmee je tot wel 50 kW kan ‘snel’laden en de beschikking hebt over V2L. Dat pack is een optie van 500 euro op de expression. Van 15% naar 80% laden in het stopcontact thuis duurt 9 uur, oftewel de hele nacht.

Dat is niet heel snel, toch?

Klopt en dat geldt ook voor de acceleratie. De Spring gaat van 0-100 km/h in 12,1 seconden. En wil niet harder dan 130 km/h. Op een volle lading moet je 250 km ver kunnen komen. Dacia communiceert een verbruik van 12,7 kWh/100 km (WLTP). Aan het einde van onze proefrit van een uur gaf de boordcomputer een gemiddelde 13,5 kWh/100 km aan. Netjes.

Kun je de nieuwe Dacia Spring aanraden?

Zeker, al hangt dat een beetje af van waar je woont. We houden best van basic, maar de vering en demping van de Spring voelen op slecht wegdek en gemene drempels als nogal onvergeeflijk. Op glad asfalt is het echter een fijne reisgezel, zolang je niet voor optimale prestaties of ultiem stuurgevoel gaat.

Tot zo’n 50 à 60 km/h is de acceleratie vlot zat en bij 100 km/h op de snelweg voelt de Spring stabiel en voldoende geïsoleerd tegen windgeruis en rolgeluid van de banden. Die zijn van Goodyear trouwens, dus daar heeft Dacia niet op bezuinigd. Net als op knoppen voor alle essentiële zaken, inclusief eentje waarmee je al die bemoeizuchtige ADAS-piepjes uitzet. We worden sowieso blij van het interieur. Dat kale heeft wel iets robuusts, waardoor je niet het gevoel hebt dat je al te zuinig moet omspringen, met je Spring.