Met deze spotgoedkope 'curry-Land Rover' wil Dacia concurrenten pijn doen

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Dacia heeft al de goedkope Spring, maar wil nog meer betaalbare EV's bouwen. Daarvoor heeft het Roemeense merk een stoere, compacte SUV op het oog die eigenlijk helemaal niet voor Europa bedoeld was.

Bij Dacia weten ze wel hoe je voor weinig geld een goede auto op de markt brengt. Maar nu steeds meer automobilisten elektrisch willen rijden, wordt dat kunstje lastiger. Daarom overweegt Dacia een Indiase Renault om te bouwen tot een betaalbare elektrische SUV voor Europa. En die ziet er nog leuk uit ook.

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Het gaat om de Renault Bridger, een kleine, hoekige SUV die oorspronkelijk in Renaults Indiase 'ontwikkelingskeuken' voor lokale markt is ontwikkeld. Volgens het Britse Autocar onderzoeken ingewijden binnen Renault Group of deze auto ook als elektrische Dacia in Europa kan worden verkocht.

Kleine broer van de Duster

De Renault Bridger werd eerder dit jaar als bijna productierijp studiemodel onthuld. Hij heeft een stoer, hoekig uiterlijk en doet met zijn robuuste uitstraling denken aan een compacte variant van de Land Rover Defender. En misschien denken ze bij Dacia ook wel: als de 'Temu-Range Rover' van Jaecoo het goed doet in Europa, waarom dan geen 'Curry-Land Rover'?

Met zijn lengte van nog geen vier meter is de Bridger bovendien lekker compact. Toch claimt Renault India dat de auto een bagageruimte van 400 liter heeft. Dat is ongeveer evenveel als de 4,18 meter lange Toyota Yaris Cross in huis heeft en zelfs meer dan een Volkswagen Golf (4,28 m, 381 l). In India komt hij onder de Renault Duster te staan, de lokale variant van de SUV die wij als Dacia Duster kennen. Daar moet de Bridger in 2027 op de markt verschijnen.

Aanvankelijk waren er helemaal geen plannen om het model naar Europa te halen. Maar inmiddels lijkt Dacia daar anders over te denken. Een elektrische Bridger zou hier namelijk precies passen tussen de compacte Spring en de grotere modellen van het merk.

Bovendien is het een wapen tegen de oprukkende Chinese EV’s, maar ook de Fiat Grande Panda Electric en Citroën ë-C3 behoren tot de beoogde concurrenten. Net als de Bridger zijn dat betaalbare elektrische SUV's met een stoer uiterlijk.

Waarom Dacia plotseling haast heeft

Dat Dacia interesse heeft in de Bridger, is niet alleen omdat het model er aantrekkelijk uitziet. Het merk heeft een probleem: het verkoopt nog altijd relatief weinig volledig elektrische auto's.

Daardoor loopt Dacia binnen Renault Group achter als het gaat om het terugdringen van de gemiddelde CO2-uitstoot. Meer elektrische modellen kunnen helpen om die uitstoot omlaag te brengen en zo EU-boetes te ontlopen.

Dacia kijkt ook om een andere reden met een schuin oog naar Brussel. De Europese Unie werkt aan nieuwe maatregelen die de productie van kleine elektrische auto's in Europa aantrekkelijker kunnen maken.

Volgens de plannen kunnen elektrische auto's die in Europa worden gebouwd extra zwaar meetellen bij het behalen van de CO2-doelstellingen. Vooral auto's korter dan 4,20 meter zouden daarvan profiteren. En laat de Bridger nou precies in die categorie vallen.

Slecht nieuws voor de Dacia Striker

De mogelijke komst van de Bridger heeft nog een verrassend gevolg. Volgens bronnen van Autocar zou Dacia namelijk een ander elektrisch model hebben geschrapt.

Dacia wil voor 2030 vier volledig elektrische modellen aanbieden. Volgens het Britse automagazine gaat het om de Spring, de Sandero, de Sandero Stepway en een vierde, nog onbekend model.

Dat vierde model zou aanvankelijk een elektrische uitvoering van de nieuwe Dacia Striker worden. Maar volgens de ingewijden zijn die plannen inmiddels van tafel. Een elektrische Bridger is nu een van de kandidaten om zijn plaats in te nemen.



Dat betekent overigens niet dat de gewone Striker verdwijnt. Het gaat uitsluitend om de plannen voor een volledig elektrische uitvoering.

Komt de goedkope Dacia Bridger naar Nederland?

Officieel heeft Dacia nog niets bevestigd. Maar Renault Group-topman François Provost liet tijdens de autosalon van Parijs in oktober al doorschemeren dat een Europese toekomst voor de Bridger niet uitgesloten is.

Ook de prijs, de accucapaciteit en de actieradius van een eventuele elektrische Dacia Bridger zijn nog onbekend. En juist die prijs wordt interessant, want Dacia is het aan zijn imago als prijsvechter verplicht om de auto tegen aantrekkelijke prijzen op de markt te brengen. Wordt vervolgd!