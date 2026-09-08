Spotgoedkope Chinees opent meteen aanval op nieuwe Dacia Spring

Ronald Janus
Door Ronald Janus
De goedkoopste auto van Nederland is vernieuwd en krijgt direct keiharde concurrentie

De nieuwe Dacia Spring krijgt in Nederland een stevige concurrent uit China. De Geely E2 arriveert deze maand bij Nederlandse dealers en is tijdelijk verkrijgbaar vanaf 20.990 euro. Zonder introductiekorting kost de elektrische hatchback 22.990 euro. De nieuwe Spring moet daar opnieuw onder duiken.

De Dacia Spring is vernieuwd en krijgt in Nederland een interessante concurrent uit China. De nieuwe Geely E2 staat vanaf september bij de Nederlandse dealers, terwijl de nieuwe Spring begin 2027 arriveert. Beide elektrische hatchbacks mikken op automobilisten die vooral veel elektrische auto voor weinig geld willen.

De goedkoopste auto van Nederland is vernieuwd en krijgt direct keiharde concurrentie

De nieuwe Spring wordt bovendien aanzienlijk volwassener. Dacia geeft de budget-EV een lengte van 3,85 meter, vier volwaardige zitplaatsen en een bagageruimte van 337 liter. De 80 pk sterke elektromotor is goed voor maximaal 250 kilometer WLTP-actieradius.

Tip
Maak kennis met de Zeekr 7GT.
Maak kennis met de Zeekr 7GT.

Lichtjaren voorop. Opvallend design. Adembenemende prestaties.

Ontdek meer
De goedkoopste auto van Nederland is vernieuwd en krijgt direct keiharde concurrentie

De prijs maakt de Spring extra interessant. Dacia mikt op een Europese vanafprijs van 17.900 euro. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. De auto wordt voortaan in Slovenië gebouwd, in plaats van in China. De eerste leveringen worden begin 2027 verwacht.

De Geely E2 is eerder beschikbaar. Die is in Nederland leverbaar als Pro, Max en Ultra. De Pro heeft een 35-kWh LFP-accu en komt 252 kilometer ver. De Max en Ultra krijgen een 47-kWh-accu en halen maximaal 345 kilometer. Alle E2's hebben vijf zitplaatsen, achterwielaandrijving en 375 liter bagageruimte. Daarnaast heeft de Geely een opvallend grote frunk van 70 liter.

De goedkoopste auto van Nederland is vernieuwd en krijgt direct keiharde concurrentie
Dacia SpringGeely E2 ProGeely E2 Max/Ultra
Tijdelijke prijsnog niet bekend€20.990*vanaf €20.990*
Reguliere prijsn.n.b.€22.990€22.990+
Leveringbegin 2027september 2026september 2026
Lengte3,85 mca. 4,14 mca. 4,14 m
Zitplaatsen455
Vermogen80 pkn.n.b.n.n.b.
Accu27,5 kWh35 kWh LFP47 kWh LFP
WLTP-actieradius250 km252 km345 km
DC-ladenn.n.b.60 kW80 kW
Bagageruimte337 liter375 liter375 liter
Frunkn.n.b.70 liter70 liter
Aandrijvingvoorwielenachterwielenachterwielen

* De €20.990 is de tijdelijke Early Bird-prijs. De reguliere vanafprijs van de E2 bedraagt €22.990.

De goedkoopste auto van Nederland is vernieuwd en krijgt direct keiharde concurrentie

Op papier is de Geely de ruimere en veelzijdigere auto. Hij biedt vijf zitplaatsen, een grotere bagageruimte en aanzienlijk meer actieradius in de versies met 47-kWh-accu. Bovendien kan de E2 Max en Ultra met maximaal 80 kW gelijkstroom laden.

De Spring heeft echter één ijzersterk argument: de prijs. Als Dacia de Nederlandse prijs in de buurt van de aangekondigde 17.900 euro weet te houden, is hij duizenden euro's goedkoper dan de Geely. Daar staat tegenover dat je met de Spring vier zitplaatsen en 250 kilometer bereik krijgt.

De goedkoopste auto van Nederland is vernieuwd en krijgt direct keiharde concurrentie

Geely biedt dus meer auto, Dacia mikt op de laagste prijs. Daarmee ontstaat een interessante strijd tussen twee totaal verschillende benaderingen van de betaalbare EV: de Chinese auto die voor relatief weinig geld veel uitrusting en ruimte biedt, en de Europese Dacia die vooral zo goedkoop mogelijk wil zijn.

Tip
Maak kennis met de Zeekr 7GT.
Maak kennis met de Zeekr 7GT.

Lichtjaren voorop. Opvallend design. Adembenemende prestaties.

Ontdek meer
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Sterallures
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact