Nieuws

De nieuwe Dacia Spring krijgt in Nederland een stevige concurrent uit China. De Geely E2 arriveert deze maand bij Nederlandse dealers en is tijdelijk verkrijgbaar vanaf 20.990 euro. Zonder introductiekorting kost de elektrische hatchback 22.990 euro. De nieuwe Spring moet daar opnieuw onder duiken.

De Dacia Spring is vernieuwd en krijgt in Nederland een interessante concurrent uit China. De nieuwe Geely E2 staat vanaf september bij de Nederlandse dealers, terwijl de nieuwe Spring begin 2027 arriveert. Beide elektrische hatchbacks mikken op automobilisten die vooral veel elektrische auto voor weinig geld willen.

De nieuwe Spring wordt bovendien aanzienlijk volwassener. Dacia geeft de budget-EV een lengte van 3,85 meter, vier volwaardige zitplaatsen en een bagageruimte van 337 liter. De 80 pk sterke elektromotor is goed voor maximaal 250 kilometer WLTP-actieradius.

De prijs maakt de Spring extra interessant. Dacia mikt op een Europese vanafprijs van 17.900 euro. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. De auto wordt voortaan in Slovenië gebouwd, in plaats van in China. De eerste leveringen worden begin 2027 verwacht.

De Geely E2 is eerder beschikbaar. Die is in Nederland leverbaar als Pro, Max en Ultra. De Pro heeft een 35-kWh LFP-accu en komt 252 kilometer ver. De Max en Ultra krijgen een 47-kWh-accu en halen maximaal 345 kilometer. Alle E2's hebben vijf zitplaatsen, achterwielaandrijving en 375 liter bagageruimte. Daarnaast heeft de Geely een opvallend grote frunk van 70 liter.

Dacia Spring Geely E2 Pro Geely E2 Max/Ultra Tijdelijke prijs nog niet bekend €20.990* vanaf €20.990* Reguliere prijs n.n.b. €22.990 €22.990+ Levering begin 2027 september 2026 september 2026 Lengte 3,85 m ca. 4,14 m ca. 4,14 m Zitplaatsen 4 5 5 Vermogen 80 pk n.n.b. n.n.b. Accu 27,5 kWh 35 kWh LFP 47 kWh LFP WLTP-actieradius 250 km 252 km 345 km DC-laden n.n.b. 60 kW 80 kW Bagageruimte 337 liter 375 liter 375 liter Frunk n.n.b. 70 liter 70 liter Aandrijving voorwielen achterwielen achterwielen

* De €20.990 is de tijdelijke Early Bird-prijs. De reguliere vanafprijs van de E2 bedraagt €22.990.





Op papier is de Geely de ruimere en veelzijdigere auto. Hij biedt vijf zitplaatsen, een grotere bagageruimte en aanzienlijk meer actieradius in de versies met 47-kWh-accu. Bovendien kan de E2 Max en Ultra met maximaal 80 kW gelijkstroom laden.

De Spring heeft echter één ijzersterk argument: de prijs. Als Dacia de Nederlandse prijs in de buurt van de aangekondigde 17.900 euro weet te houden, is hij duizenden euro's goedkoper dan de Geely. Daar staat tegenover dat je met de Spring vier zitplaatsen en 250 kilometer bereik krijgt.

Geely biedt dus meer auto, Dacia mikt op de laagste prijs. Daarmee ontstaat een interessante strijd tussen twee totaal verschillende benaderingen van de betaalbare EV: de Chinese auto die voor relatief weinig geld veel uitrusting en ruimte biedt, en de Europese Dacia die vooral zo goedkoop mogelijk wil zijn.