Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Dat elektrische auto's steeds goedkoper worden, bewijst onze private lease vergelijker wel. Je vindt ondertussen al vijf auto's die je voor minder dan 350 euro per maand kunt rijden.

Vind hier jouw volgende elektrische private lease auto

Private lease elektrische auto: 5 opties voor minder dan 300 euro

  1. Dacia Spring - 249 euro (72 mnd, 5000 km)
  2. Leapmotor T03 - 279 euro (72 mnd, 5000 km)
  3. Fiat Grande Panda - 319 euro (72 mnd, 5000 km)
  4. Renault Twingo - 339 euro (72 mnd, 5000 km)
  5. Hyundai Inster - 349 euro (72 mnd, 5000 km)

1. Dacia Spring - 249 euro

Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland
Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Specificaties

Uitvoeringen Electric 70 Electric 100
Vermogen 70 pk 100 pk
Koppel 137 Nm 137 Nm
0-100 km/u 12,3 s 9,6 s
Accucapaciteit 24,3 kWh 24,3 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 12,4 kWh/100 km 12,4 kWh/100 km
WLTP-actieradius 225 km 225 km
Laadvermogen AC 7 kW 7 kW
Laadtijd AC (20–100%) 3 u 20 min 3 u 20 min
Snellaadvermogen DC (optioneel) 40 kW 40 kW
Snellaadtijd DC (20–80%) 29 min 29 min

Pluspunten

+ Goedkoopste auto met stekker
+ Hoge instap en zit
+ Veel vlugger vanaf nieuwe modeljaar

Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m*

Ontdek 'm nu

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over
- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig
- Kleine actieradius

Dacia Spring private lease deals

2. Leapmotor T03 - 279 euro

Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland
Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Specificaties

Uitvoering Design
Vermogen (pk) 95
Koppel (Nm) 158
0-100 sprint (seconden) 12,7
Accucapaciteit (kWh) 37,3
Batterijtype LFP
Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,3 kWh/100 km
WLTP-actieradius (km) 265
Laadvermogen (kW) 6,6
Snellaadvermogen (kW) 45 kW

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt
+ Compleet uitgerust
+ Rijdt volwassener dan je verwacht

Minpunten

- Design is smaakgevoelig
- Trage software en blikkerige luidsprekers
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Leapmotor T03 private lease deals

3. Fiat Grande Panda - 319 euro

Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland
Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Specificaties

Uitvoering RED La Prima
Vermogen (pk) 113 113
Koppel (Nm) 122 122
0-100 sprint (seconden) 11,0 11,5
Accucapaciteit (kWh) 44 44
Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km
WLTP-actieradius (km) 320 320
Laadvermogen (kW) 7,4 11
Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min
Snellaad-vermogen (kW) 100 kW 100 kW
Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt
+ Leuk retrodesign
+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
- Actieradius is redelijk beperkt
- Instapper mist wat opties

Fiat Grande Panda private lease deals

4. Renault Twingo - 339 euro

Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland
Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Specificaties

Uitvoering Urban Range
Vermogen 82 pk
Koppel 175 Nm
0-100 sprint 12,1 s
Accusoort LFP
Accucapaciteit 27,5 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 13 kWh/100 km
WLTP-actieradius 262 km
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd (20–80%) 3 u 43 min
Snellaadvermogen 100 kW
Snellaadtijd (10–80%) 30 min

Pluspunten

+ Zuinige aandrijflijn
+ Leuk retrodesign
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel

Minpunten

- Voor een EV niet zo krachtig (82 pk)
- Actieradius (262 km) redelijk beperkt
- Maximaal snellaadvermogen (50 kW)

Renault Twingo private lease deals

5. Hyundai Inster - 349 euro

Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland
Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland

Specificaties

Uitvoering 42 kWh 49 kWh
Vermogen (pk) 97 115
Koppel (Nm) 147 147
0-100 sprint (seconden) 11,7 10,6
Accucapaciteit (kWh) 42 49
Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion
Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,3 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km
WLTP-actieradius (km) 327 370
Laadvermogen (kW) 11 11
Laadtijd AC (10-100%) 4 u 4u 45 min
Snellaadvermogen (kW) 100 kW 100 kW
Laadtijd DC 39 min 39 min

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt
+ Scherpe prijs, rijk uitgerust
+ Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen

Minpunten

- Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal
- Standaard een vierzitter
- Smal: ruimte in de breedte niet overdadig

Hyundai Inster private lease deals

Waarom een EV met private lease?

De hoge aanschafprijs is een van de eerstgenoemde bezwaren van sceptici als het gaat om de overstap van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s. Al kun je dat probleem elimineren door te kiezen voor de goedkoopste elektrische auto. Maar door een elektrische auto te private leasen hoef je niet in één keer dit grote aankoopbedrag neer te leggen.

Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de afschrijving, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste elektrische auto private lease-deals. 

Laatste kans
Private lease nu de Toyota Aygo X
Private lease nu de Toyota Aygo X

Door de Consumentenbond beoordeeld met een 9.7. Stap nu in de stoere Aygo X vanaf €279 p/m private lease en rij direct weg.

Ontdek ‘m nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact