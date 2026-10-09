De goedkoopste Dacia Spring kost maar 19.500 euro, en dat is te zien ook

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Een nieuwe auto onder de 20 mille, waar vind je die nog? Bij Dacia natuurlijk! De vraag is alleen of je inderdaad voor de goedkoopste Dacia Spring wílt gaan.

Met zijn prijs va 19.500 euro is de Dacia Spring Expression de goedkoopste auto die je momenteel in Nederland kunt kopen. Daarmee logenstraft Dacia het vooroordeel dat EV's onbetaalbaar zijn. Een nieuwe Kia Picanto kost bijvoorbeeld minimaal 20.995 euro. Maar wat wel jammer is: de instapper van de Spring-reeks ziet er ook echt uit als een budgetmodel.

Ongespoten deurgrepen en een komkommer op dak

Dat begint al aan de buitenkant: het is lang geleden dat we een nieuwe auto zagen waarvan de portiergrepen niet waren meegespoten in carrosseriekleur. De Spring Expression herstelt deze stokoude traditie in ere.

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En waar de meeste nieuwe auto's een haaienvinantenne hebben of een subtiel sprietje, heeft de Spring Essential een ding achter op het dak staan dat ook zomaar de prijs voor de grootste komkommer in een Roemeense moestuinenwedstrijd gewonnen zou kunnen hebben. Wat een knoeperd!

Plastic wieldoppen en géén scherm

Dat de basis-Spring standaard geen lichtmetalen wielen heeft, kunnen we 'm niet echt kwalijk nemen, maar het design van de wieldoppen doet ons wel erg sterk terugdenken aan goedkope Japannertjes uit de jaren zeventig.

Tja, en dan het interieur. Begrijp ons goed: de enorme breedbeeldschermen die in veel moderne auto's centraal op het dashboardpronken, hoeven van ons echt niet. Maar helemáál schermloos zoals de Dacia Spring Expression vinden we wel een stap terug in de tijd. Wat heeft de Spring dan wel? Iets dat Dacia Media control noemt. Dat is Roemeense marketingtaal voor een klepje waarmee je je smartphone kunt vastklemmen ...

Weinig bereik, langzaam laden

Ook op EV-gebied is de Spring niet heel gul. De LFP-batterij met 27,5 kWh zorgt voor een gemiddeld WLTP-bereik van 246 kilometer. Daar kunnen we voor een stadsauto wel mee leven, maar áls je een keer iets verder moet, is het wel fijn als je een beetje snel kunt bijladen. Helaas; de goedkoopste Spring kan alleen eenfaselanden met 7 kW.

Voor driefaseladen met 11 kW dien je het Pack power à 500 euro te bestellen. Dan kom je dus op een aanschafprijs van 20.000 euro, maar dan kun je nog altijd niet snelladen met 50 kW, zoals de Spring in de Journey-uitvoering dat wél kan. Een frunk voor de laadkabel kost voor beide uitvoeringen trouwens 120 euro extra. Verwarmde voorstoelen zijn alleen als optie leverbaar op de Journey, tegen een meerprijs van 300 euro.

Toch liever de Spring Journey?

Die Dacia Spring in Journey-trim kost 20.900 euro en gaat dus over de magische grens van 20 mille heen. En behalve de gullere laadeigenschappen biedt-ie precies wat de Expression zo node mist: een infotainmentscherm met een online-navigatiesysteem en draadloos Android Auto / Apple Carplay, meegespoten deurgrepen, een achteruitrijcamera, twee USB-aansluitingen voorin in plaats van één, een maatje grotere wielen, keyless entry & start en vehicle to load.

En dankzij de aangepaste stoelbekleding ziet de Journey er vanbinnen ook iets vrolijker uit. Wel jammmer is het dat de wieldoppen net zo seventies zijn als bij de Expression. Bovendien staren de stalen je wielen je daarachter vandaan overduidelijk aan. Ook dat oogt helaas goedkoop.

Onder de zaken die beide versies standaard hebben, zijn led-koplampen, cruisecontrol, centrale vergrendeling, elektrisch bediende ramen voorin en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. O ja, ook de bij de Journey staat die komkommer op het dak en is wit de enige standaardkleur.