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Wie een nieuwe auto zoekt en elk dubbeltje omdraait, komt bijna vanzelf bij een Chinees merk uit. Toch hoef je niet over te stappen naar een BYD, Jaecoo of Leapmotor als je dat principieel niet wilt, want voor bijna hetzelfde geld staat er een alternatief klaar.

Dat Chinese automerken goed vallen bij de Nederlandse koper, laten de verkoopcijfers zien. Maar liefst vijf modellen uit China staan in de top 100 van bestverkochte auto's van 2026: de BYD Seal U (plek 20), de Jaecoo 7 (49), de BYD Atto 2 (55), de Leapmotor B10 (74) en de Leapmotor T03 (85).

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Wij doken in de prijslijsten en zochten bij elk van die vijf een Europees of Koreaans alternatief voor hetzelfde geld. We beginnen onderaan de lijst, bij de kleinste.

Alternatief voor Leapmotor T03 is snel gevonden

Bij de kleinste Chinees in dit rijtje is een alternatief het snelst gevonden. Met de Leapmotor T03 begon het merk in 2024 aan zijn Europese avontuur: een elektrisch stadsautootje in de vorm van een baby nijlpaard, met 275 kilometer rijbereik en een prijs van 20.250 euro.

Daar zet Dacia de nieuwe Dacia Spring tegenover, die in Slowakije wordt gebouwd en 19.500 euro kost. Met 250 kilometer komt hij net wat minder ver, maar hij is ook net wat goedkoper. Vind je de Dacia niet mooi, dan is er voor 20.990 euro de technisch identieke Renault Twingo.

Fiat Panda troeft de Leapmotor B10 af

Elf plekken hoger staat de Leapmotor B10, en eerlijk is eerlijk: 29.495 euro voor een elektrische cross-over met 434 kilometer rijbereik is weinig geld. Wil je een Skoda Epiq die net zo ver komt, dan betaal je minstens 34.780 euro, en dan heb je nog geen panoramadak of warmtepomp.

Slimmer is een bezoek aan de Fiat-dealer. De nieuwe uitvoering van de Fiat Grande Panda met 54 kWh-batterij komt 400 kilometer ver en begint bij 27.499 euro. Zo houd je geld over voor de extra's die je echt gebruikt.

BYD Atto 2: hier moet je kiezen

De BYD Atto 2 DM-i is de lastigste van het stel, want deze kleine plug-in hybride cross-over van 29.490 euro heeft alleen concurrenten uit eigen land. Renault had met de Captur PHEV een prima tegenhanger, maar die is helaas van de markt.

Wie niet Chinees wil, moet dus een keuze maken. Blijf je liever bij een volwaardige hybride zonder stekker, dan rij je al voor 25.900 euro in een Sandero Stepway Hybrid 155. Stap je meteen over op volledig elektrisch, dan is de nieuwe instapversie van de Renault 4 E-Tech Electric van 27.490 euro een leuk, uitstootvrij alternatief.

Dreig met een Jaecoo 7 en pak korting

In Groot-Brittanië gaat de Jaecoo 7 als warme broodjes, en ook Nederlanders lusten wel pap van deze plug-in hybride SUV met zijn stoere neus. Voor 37.990 euro krijg je een gezinsauto met 90 kilometer elektrische actieradius en 500 tot 1265 liter bagageruimte. Die combinatie van prijs en specificaties vind je bij geen enkele SUV uit Europa, Japan of Korea.

Kijk je verder dan SUV's, dan waardeer je dit alternatief uit Spanje. De plug-in hybride Seat Leon Sports Tourer rijdt 130 kilometer elektrisch en heeft een kofferbak van 470 tot 1450 liter. Officieel kost hij 39.690 euro, maar laat je vallen dat je anders een Jaecoo 7 koopt, dan doet de dealer er tot 5000 euro vanaf.

De bestseller: BYD Seal U tegen Hyundai Tucson

Dan de hoogst genoteerde Chinees in de Nederlandse verkoop-top 100 en de auto waaraan BYD zijn goede zaken in ons land vooral te danken heeft. De BYD Seal U is een forse stekker-SUV met het formaat van een Volkswagen Tiguan, maar de prijs van een T-Roc. Voor 39.620 euro krijg je een SUV waarvoor Europese merken al snel 50.000 euro vragen.

Hyundai pareert met de Tucson Plug-in Hybrid van 40.995 euro. Die is iets kleiner, maar heeft toch meer bagageruimte: 558 tot 1720 liter, tegen 425 tot 1440 liter bij de Seal U DM-i. Bovendien is de Hyundai Tucson Europeser dan je denkt, want hij rolt in Tsjechië van de band. Ook Skoda komt uit Tsjechië, maar vraagt minimaal 44.990 euro voor een Kodiaq met stekker.

Veel auto voor weinig geld

Eén ding hebben alle Chinese auto's in dit rijtje gemeen: ze zijn verbluffend rijk uitgerust. Je krijgt bij deze merken veel auto voor relatief weinig geld, en het kostte ons flink wat gezoek in de prijslijsten om er alternatieven uit andere landen tegenover te zetten. Maar het kán dus wel. Wil je principieel geen auto uit China, dan ligt er bijna altijd een alternatief klaar dat amper meer kost, of zelfs minder.