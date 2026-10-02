Nieuwe Hyundai Tucson: dit zijn de 9 belangrijkste veranderingen

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Een nieuw uiterlijk, andere motoren en een dashboard in Ioniq-stijl: de Hyundai Tucson veranderde onherkenbaar. Dit zijn de 9 belangrijkste wijzigingen.

1. Een compleet ander uiterlijk

De nieuwe Tucson krijgt forse wielkasten, scherpe carrosserielijnen en andere verlichting voor en achter. Optioneel krijgt-ie koplampen met een miljoenmiljard led-pixels (serieus: het zijn er exact 25.600) die hun lichtbundel nauwkeurig kunnen aanpassen. Onze 'thoughts and prayers' gaan naar de eigenaren van deze Tucson bij wie dit kapot gaat. Kost je duizenden euro's, weten we uit eigen ervaring ...

2. Groter dan zijn voorganger

De Tucson groeit 3,5 centimeter in lengte én breedte en 2 centimeter in hoogte. De nieuwe afmetingen: 4,56 meter lang, 1,90 meter breed en 1,67 meter hoog.

3. Twee motorvarianten

De hybride Hyundai Tucson levert 245 pk, de plug-in hybride 292 pk. Beide combineren een 1,6-liter turbobenzinemotor met elektrische ondersteuning en leveren 380 Nm. Sprinttijden, topsnelheden en officiële verbruikscijfers ontbreken nog. Een diesel ontbreekt en voor een elektrische SUV van Hyundai moet je bij de Ioniq 9 zijn.

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4. Tot 81 kilometer elektrisch

De plug-in hybride krijgt een accu van 17,1 kWh. Hyundai verwacht maximaal 81 kilometer elektrisch bereik; dat cijfer is nog voorlopig. Laden kan met maximaal 7,2 kW. Het zijn allebei geen topwaarden; de Volkswagen Tiguan PHEV, een belangrijke concurrent, haalt bijna 130 kilometer op een batterijlading.

5. Trekgewicht

Caravanrijders opgelet. Bij de Hybrid-versie bedraagt het (geremd) trekvermogen maximaal 1910 kilo. De plug-in Hybrid-versie mag 1810 kg trekken. Trailer Reverse Assist (TRA) ondersteunt de stuurbewegingen tijdens het achteruitrijden met een aanhanger.

5. Een dashboard dat aan de Ioniq 3 doet denken

Net als de Ioniq 3 krijgt de Tucson een groot centraal scherm en hetzelfde nieuwe multimediasysteem. In de Tucson meet het scherm 12,9 of 17 inch. Achter het stuur bevindt zich een afzonderlijk scherm van 9,9 inch. Meest opvallend is de welving in het dashboard, die bedacht is door de Nederlander Victor Andrean. Hij noemt de welving curve of upholstery. "Het is een soort S. Zie het als ruimte die je wilt teruggeven aan de passagiers", zegt hij. Goed nieuws: fysieke knoppen blijven behouden.

6. Gemakkelijker instappen en meer comfort

Grote kans dat de Tucson-kopers wat op leeftijd zijn en niet allemaal meer even soepel in de gewrichten. De deuren openen verder: 83 graden tegenover 73 graden voorheen. Afhankelijk van de uitvoering zijn massagestoelen, voorstoelen met een ligstand en afzonderlijke temperatuurregeling voor drie zones beschikbaar.

7. Hulp bij parkeren en achteruitrijden

Ben je geen ster in inparkeren? Je kunt de Tucson zelfstandig van buitenaf een parkeervak in of uit laten rijden. De auto kan de laatste 50 meter van een gereden route onthouden en helpt je dezelfde route achteruit af te leggen door het sturen over te nemen.

8. Zeven airbags en extra veiligheidsfuncties

Sterker staal (in eigen huis gefabriceerd) en verstevigingen tussen de voor- en achterportieren moeten inzittenden bij een botsing beter beschermen. Verder noemt Hyundai automatische remhulp, stuur- en afstandsondersteuning op de snelweg en een camera die vermoeidheid signaleert. Als je uitstapt terwijl er nog een kind of huisdier op de achterbank zit, geeft de auto een waarschuwing.

9. De prijs blijft nog geheim

De Tucson staat als wereldpremière op de autobeurs van Parijs, tot die tijd vertelt Hyundai niets over Nederlandse details. Een prijs, levertijden en een Nederlandse showroomdatum weten we dus nog niet. Ter vergelijking: de huidige Tucson is te koop vanaf 43.995 euro (PHEV).