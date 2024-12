Test Hyundai Tucson (2024): mét stekker goedkoper dan zonder

Tests

Hyundai heeft de populaire Hyundai Tucson een facelift gegeven. De buitenkant was een kleine klus, de binnenkant werd wel uitgebreid verbouwd. Gelukkig bleven de vele knoppen behouden.

De Tucson behoudt zijn opvallende front, al zijn er wel verschillen aan te wijzen. De verlichting zit nog steeds verwerkt in de grille die vrijwel over de hele breedte van de neus loopt, maar de vorm is bijgeschaafd. Verder doet de bumper hoekiger aan dan de oude.

De vernieuwingen aan de binnenkant zijn grootschaliger. Het dashboard vertoont nu veel gelijkenissen met dat van de Hyundai Kona. We zien twee beeldschermen die samen een licht gebogen brede strook pixels vormen. Dit zijn het instrumentarium van 12,3 inch en het infotainmentscherm dat even groot is. Apple CarPlay en Android Auto werken tegenwoordig draadloos en de software van de auto kan ‘door de lucht’ geüpdatet worden.

Lekker veel knoppen

De ontwerpers hadden bovendien het geniale idee om de vele knoppen van het uitgaande model te behouden. En dus prijkt onder het centrale touchscreen een handig bedieningscluster voor de klimaatregeling met druk- en draaiknoppen. De keuzehendel van de automaat verhuisde naar de stuurkolom. Vooral bij straatjekeren is het fijn om die binnen handbereik te hebben. Het algehele resultaat is een prettige werkplek.



En zo blijft de Tucson een comfortabele allrounder in een stoer jasje. De vele knoppen maken de bediening eenvoudig en de stille cabine heeft een rustgevende uitwerking op lange ritten. De grote stoelen zitten aangenaam en in 8 van de 9 uitvoeringen zijn ze verwarmbaar, dus de Tucson is winterklaar.

Het trucje van de Hyundai Inster (test) waarbij je de snelheidswaarschuwing de mond snoert door de mute-knop op het stuur drie seconden ingedrukt te houden, werkt hier ook.

Hyundai Tucson PHEV: verbruik getest

Wij testen de versie met de plug-in hybride aandrijflijn. Dat blijkt een zelfredzaam type. We navigeren naar Frankfurt en hij smeert de bak met stroom automatisch uit over de trajecten met files en wegwerkzaamheden. Dan neemt de 91 pk en 304 Nm sterke elektromotor bijna onmerkbaar het werk over van de ongeveer even krachtige viercilinder benzinemotor. Sowieso is de PHEV onderweg kwistig in de weer met energie terugwinnen bij het uitrollen en stroom opwekken tijdens het rijden.

Onze gevarieerde autobahnmix van doorrijden met 140 km/h, meesukkelen met 100 km/h en kruipen langs files en wegwerkzaamheden, ­resulteert na 334 kilometer in een gemiddeld verbruik van 6,6 l/100 km (1 op 15,2).

In plaats van uitsmeren over een lange rit, kun je een volle batterij van 13,8 kWh ook gebruiken om een rit van 62 kilometer volledig elektrisch af te leggen. In theorie althans, bij ons gooit koud weer roet in het eten. De Tucson PHEV doet alsof we niet op de EV-knop drukken en blijft nukkig op benzine rijden. Vermoedelijk omdat de cabine verwarmen voorrang heeft. We zeiden het al: een zelfredzaam type.

Volkswagen legt lat hoog

Als je een stekker-SUV gaat uitzoeken, ontkom je niet aan de invloeden van Volkswagen. Sinds de Duitsers hebben besloten om voor de stekkerkudde uit te hollen en de plug-in hybride-modellen een extra grote batterij te geven, staat de rest van de automarkt op achterstand.

De 13,8 kWh grote batterij van de Tucson PHEV degradeert spontaan van ‘gemiddeld’ naar ‘ouderwets’. Zijn opgegeven EV-range van 62 kilometer haalt het dan ook niet bij de huidige norm van 120 kilometer.



Op het gebied van opladen gaat de Tucson ook al niet met zijn tijd mee. Steeds meer stekker-SUV’s onder­steunen snelladen, maar dat trucje heeft Hyundai hem bij de facelift niet geleerd.

De batterij mag dan kleiner zijn, daar is de prijs ook naar. Vanaf 43.995 euro rij je in een Tucson met een stekker, terwijl de voordeligste Tiguan PHEV minimaal 50.990 euro moet kosten. Al kun je de Volkswagen gezien zijn luxere uitvoering beter vergelijken met de Tucson Comfort van 47.295 euro. En wie wil, kan de Hyundai voor 1500 euro uitrusten met vierwielaandrijving.



De PHEV is het goedkoopst



Met de prijs van de plug-in hybride Tucson is nog iets aan de hand: hij is een paar honderd euro goedkóper dan een hybride Tucson zonder stekker. Dat is te danken aan de geringere CO2-uitstoot en de lagere aanschafbelasting die daaraan gekoppeld is.

Iedereen aan de plug-in hybride Tucson, dus? Wel als je van plan bent om regelmatig te stekkeren. Rijden op stroom is goedkoper en comfortabeler dan rijden op benzine. Daar staat tegenover dat het accupakket de auto 175 kilo zwaarder maakt, dus je gaat wat meer wegenbelasting betalen.

Conclusie

De Hyundai Tucson blijft een fijne auto en houdt moedig stand in het touchscreentijdperk. Want de nieuwe beeldschermbalk maakt het dashboard fraaier, maar doet geen afbreuk aan het bedieningsgemak. Tegelijkertijd was deze facelift wat mij betreft een goed moment om Volkswagens voorbeeld te volgen en een grotere batterij te introduceren, maar bij Hyundai dachten ze daar anders over.