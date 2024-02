Hyundai Kona Electric: 3 voordelen en 3 nadelen

Tests

Wij zien de nieuwe Hyundai Kona Electric maar weinig rijden. En dat terwijl het in onze ogen de ideale EV voor beginners is. Zou het soms te maken hebben met de volgende plus- en minpunten ...



Over de Hyundai Kona Electric hebben we al veel geschreven. We verwijzen je graag door naar onze test van de Hyundai Kona Electric-actieradius en de uitgebreide autotest.



Het vaakst gehoorde minpunt van de Kona Electric willen we eerst wat uitgebreider belichten: het trage snelladen met 100 kW. Het duurt 41 minuten om van 10 tot 80 procent te gaan. Dat is langer dan dat wij willen wachten. Maar de laadgrafiek die wij gemaakt hebben, maakt veel duidelijk.

Je kunt precies je vinger op de zere plek leggen: bij 70 procent is de vaart er al compleet uit. Het zijn de laatste tien procenten van 70 tot 80 die zorgen dat het zo lang duurt. De oplossing voor de Kona-rijder is simpel: eerder afkoppelen en vertrekken. Bij Hyundai is hier vast op hoog niveau over vergaderd: moeten we echt de laadtijd van 10 tot 80 procent communiceren? Kunnen we niet van 10 tot 70 procent doen, want dat duurt een halfuurtje …

3 voordelen van de Hyundai Kona Electric

Het EV-menu met alle stroomverbruikers en de knop voor de batterijverwarming is superhandig en duidelijk. De Kona Electric laadt niet zo snel als de Ioniq 5 en 6, maar met zijn vele fysieke knoppen wint hij het qua gebruiksgemak. Net als de Mercedes EQS SUV , laat de Kona Electric zien of de batterij de geschikte temperatuur heeft voor snelladen.

3 nadelen van de Hyundai Kona Electric

Nieuwe auto’s waarschuwen als je te hard rijdt. De Kona doet dat ook en het is een gedoe om dat systeem telkens uit te schakelen. Mooie wielen, hè? Jammer genoeg vreet de upgrade van 17 naar 19 inch maar liefst 60 kilometer van je actieradius af. Wanneer je tijdens het rijden de mate van regeneratie aanpast, voelen jij en je passagiers een schokje door de aandrijflijn gaan.

Bonus: Waar laat je het laadsnoer?

Hoe erg het laadsnoer ook in de war zit, je kunt de zwarte kabelknoop gewoon in het opbergvak onder de laadvloer plempen. Zo groot is die bak. EV-rijders die niet zijn opgevoed door wolven en zuinig met hun spullen omgaan, rollen het snoer netjes op en stoppen het in de nieuwe frunk. Op vakantie is dat sowieso slim, want dan kun je door alle zware tassen de laadvloer niet optillen.