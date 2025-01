Hyundai toont EV van 20.000 euro, maar jij mag er niet in rijden

Nieuws

Hyundai brengt een nieuwe elektrische SUV met een actieradius van om en nabij 400 kilometer voor 20.000 euro op de markt. Is je interesse gewekt? Helaas: deze EV is alleen beschikbaar voor mensen die 7000 kilometer verderop wonen.

De nieuwe Hyundai Creta Electric is namelijk gepresenteerd in India. Daar is de Creta een bekend model: de benzineversie van de SUV is sinds 2015 verkrijgbaar en is erg populair in het enorme land. Zo gingen vorig jaar bijvoorbeeld 186.919 exemplaren over de Indiase toonbank. Mede hierdoor draaide Hyundai zijn beste jaar ooit in India met 605.433 verkopen.

Groeiende vraag

Nu brengen de Zuid-Koreanen ook een elektrische variant van het model op de markt, want ook in India groeit de vraag naar EV’s. De Creta Electric is de eerste van vijf elektrische modellen die Hyundai voor 2030 in India wil ontwikkelen. Het merk is zelfs van plan om elektrische driewielers te verkopen in het land.

Interieurs van de Creta Electric (links) en de Kona Electric (rechts)

Elementen van Kona, Vitara en Inster

De Creta Electric heeft gewoon vier wielen en is qua omvang vergelijkbaar met de Hyundai Kona. Ook als je in de auto zit zou je net zo goed kunnen denken dat je in een Kona zit. De indeling van de interieurs met twee grote schermen en een los paneel vol knoppen voor de klimaatregeling lijken op elkaar.

Vanbuiten lijkt het model wel een liefdesbaby van de Suzuki Vitara en de Hyundai Inster. De vorm heeft veel weg van de Suzuki, terwijl de 'pixel-achtige' blokjes in de koplampen en ook de rest van de voorkant weer doen denken aan de Inster.

Hyundai Creta Electric specificaties

Indiase klanten kunnen kiezen tussen een accupakket van 42 kWh of 51,4 kWh. Dat geeft de Creta een actieradius van 390 respectievelijk 473 kilometer. Dit is gemeten volgens de Indiase ARAI-meetmethode, en die is veel minder streng dan de Europese WLTP-meetmethode.

De nieuwe EV is te bestellen vanaf 17.990.000 roepie - omgerekend zo’n 20.000 euro. Die prijs loopt op tot iets meer dan 26.000 euro voor de duurste uitvoering. De vergelijkbare benzineversie van de Creta is echter al te bestellen voor iets meer dan 12.000 euro. In India is de Creta EV dus relatief duur.

Niet naar Nederland

De Hyundai Creta Electric wordt gebouwd in India en de Koreanen zijn niet van plan om het model naar Amerika of Europa te brengen. En dat is jammer, want voor het geld van een Creta koop je hier nog niet eens een Hyundai Inster (vanafprijs: 24.295 euro).

Al is dit natuurlijk geen eerlijk vergelijk, want de Creta zou bij ons veel duurder zijn dan in India. Waarschijnlijk zou de prijs eerder tegen die van de Hyundai Kona Electric aanschurken (vanaf 34.995 euro). Dan zou Hyundai twee modellen in dezelfde prijsklasse bieden en wordt de Creta een overbodige toevoeging.