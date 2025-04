Waarom de Hyundai Inster opeens tot 3090 euro goedkoper is

Nieuws

Hyundai geeft korting op de elektrische Hyundai Inster. Maar het is geen vast bedrag dat eraf gaat, de korting verschilt per uitvoering. Zo werkt de upgrade-actie.

Met een basisprijs van 24.295 euro hoort de Inster bij de club van goedkope EV’s. Wij zouden upgraden naar de Pulse-uitvoering (meerprijs: 3000 euro). Dan krijg je de grote batterij van 49 kWh, lichtmetalen wielen, de verschuifbare achterbank en een draadloze telefoonoplader.

Maar de belangrijkste reden om minimaal de Pulse te kiezen, is de mogelijkheid om het optionele Winter Pack van 995 euro aan te vinken. Daarmee voorzie je het autootje van stoel- en stuurwarming én een warmtepomp. Zo groeit de totaalprijs stilletjes van een vriendelijke 24.295 euro tot een nogal stevige 28.290 euro. En dan hebben we nog geen vrolijke lakkleur gekozen ...

Hyundai Inster: 1000 tot 3090 euro goedkoper

Hyundai probeert de financiële pijn te verzachten met de upgrade-actie. Je krijgt een gratis upgrade op de uitvoering of batterij van jouw gekozen Inster. Dus je betaalt de prijs van de voordelige E-Motion (49 kWh) en krijgt de uitgebreide Pulse-uitvoering (zie onderstaande tabel). Goed nieuws voor ons, want dat scheelt 1300 euro.

Het meeste voordeel valt te behalen op het topmodel: de Inster Evolve Sky Plus van 31.885 euro. Die wisselt tijdelijk van eigenaar voor de prijs van de ‘gewone’ Evolve-uitvoering: 28.795 euro. Dat is 3090 euro goedkoper.

Dat is een interessante deal, want de Evolve Sky Plus heeft het eerdergenoemde Winter Pack van 995 euro standaard aan boord. Dat maakt de sprong van ‘onze’ ideale Pulse naar het topmodel een schappelijke 1805 euro. Dan krijg je de Inster in zijn meest complete verschijningsvorm (17 inch, dakrails, V2L-mogelijkheid) met het Tech Pack ter waarde van 1295 euro erbij. Dit omvat onder andere dodehoekswaarschuwing en een 360-graden camera.

Maar hoe zit het dan met de goedkoopste uitvoering? Voor de E-Motion met 42 kWh geldt een korting van 1000 euro.

Actieprijzen Hyundai Inster

Uitvoering Consumentenprijs Prijs upgrade-actie E-Motion (42 kWh) €24.295 €23.295 E-Motion (49 kWh) €25.995 €24.295 Pulse €27.295 €25.995 Evolve €28.795 €27.295 Evolve Sky Plus €31.885 €28.795

De upgrade-actie is gelding t/m 30 juni 2025. Er is een vergelijkbare actie voor de Hyundai Kona.