Alles wat we nu weten over de Kia EV2 (specificaties, prijs en introductie)

Nieuws

Kia gaat als een speer in Nederland. En het merk heeft een van zijn belangrijkste troeven nog in handen: de betaalbare Kia EV2. Maar wanneer komt de EV en wat weten we al over het model?

Anderhalf jaar geleden hoorden we voor het eerst over de Kia EV2. De Koreanen gaven destijds inzicht in hun plannen voor een uitgebreid EV-assortiment. In dit elektrische gamma was ruimte voor modellen tussen de 30.000 en 80.000 dollar. Vooral de elektrische auto van om en nabij de 30.000 euro vonden we toen interessant. Dat wordt dus de EV2.

Kia EV2: dit verklappen de spionagefoto’s

Ongeveer een jaar later maakten we opnieuw kennis met de compacte Kia, dit keer ingepakt in verhullend materiaal. Details van de EV2 werden verborgen, maar de algehele vorm doet ons denken aan de SUV-achtige stijl van de Kia Soul.

Ook over de afmetingen kwam meer duidelijkheid. De EV2 wordt beduidend kleiner dan de net gelanceerde Kia EV3, maar is wel een stuk groter dan de elektrische stadsauto van concerngenoot Hyundai - de Hyundai Inster. De Inster is ongeveer 3,8 meter lang en de EV2 meet om en nabij de 4 meter. De EV2 is dan ook niet Kia’s interpretatie van de Inster, iets wat eerder werd gedacht. Beschouw het meer als een opvolger van de eerder genoemde Kia e-Soul. Dat model zwaaide in 2023 af.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Technische specificaties van de EV2

Over de technische specificaties heeft Kia nog niets naar buiten gebracht en dus zijn we afhankelijk van bronnen buiten het merk. Volgens de Korea Economic Daily kunnen toekomstige klanten van de EV2 kiezen tussen twee batterijsoorten: LFP en NMC. InsideEVs voegt daaraan toe dat deze batterijen naar verwachting 42 kWh (LFP) en 62 kWh (NMC) groot zijn. Dit levert naar verluidt een actieradius van respectievelijk 300 en 440 km op.

Over het snelladen is nog minder bekend, maar aangezien de EV2 naar alle waarschijnlijkheid op hetzelfde platform komt te staan als de EV3 en EV4 zal het laadvermogen gewoontjes zijn. Deze techniek werkt namelijk met 400 volt en niet met 800 volt, zoals de Kia EV6 en Kia EV9. Daarom rekenen we erop dat het snelladen van 10 tot 80 procent ongeveer een half uur zal duren. Dat is gemiddeld voor dit segment.

Wil jij vol gas het nieuwe jaar in? Trakteer jezelf op een Auto Review-abonnement, nu met hoge korting!

Scoor Auto Review met tot wel 50% korting!

Kia EV2 prijs en introductie

Dan naar een van de belangrijkste aspecten van de auto: de prijs. Het eerdergenoemde Korea Economic Daily houdt voor de basisprijs een erg ruime schatting aan. Volgens de krant zal deze tussen de 20.000 en 30.000 euro liggen. Maar aangezien de Kia EV2 groter wordt dan de Hyundai Inster (vanaf 24.295 euro), verwachten we ook een hogere vanafprijs. Weet dat je de nieuwe Fiat Grande Panda kunt adopteren voor 25.990 euro.

Op de marktintroductie moeten we nog even wachten, het Koreaanse dagblad verwacht dat we niet eerder dan 2026 meer te weten zullen komen over de EV2. De betaalbare EV is trouwens specifiek bedoeld voor de Europese markt - zelfs in het thuisland wordt de EV2 in eerste instantie niet aangeboden.