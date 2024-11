Hier rijdt de Kia EV2: deze goedkope EV is geen broertje van Hyundai Inster

Nieuws

Kia test een nieuwe compacte elektrische auto met SUV-trekjes. Hij is groter dan een stadsauto en kleiner dan de Kia EV3, dus we durven de naam wel te raden: Kia EV2.

Dit zijn de eerste spionagefoto’s van de Kia EV2 op Europees grondgebied. Hoewel hij stevig is ingepakt, kunnen we de vorm van de auto al behoorlijk onderscheiden. Wij denken een SUV-achtige stijl van de Kia Soul te zien. De dakrails geven de auto een avontuurlijke uitstraling.

Tussen de Inster en de EV3

De Kia EV2 is kleiner dan de 4,3 meter lange Kia EV3, maar ook weer niet zo compact dat het de Kia-variant van de Hyundai Inster wordt. Dat klinkt misschien verwarrend, maar geloof ons dat er tussen de Inster en de EV3 ruimte genoeg is voor nog een EV met SUV-trekjes. Toch een soort van opvolger van de Kia e-Soul.

Volgens de laatste geruchten wordt de Kia EV2 leverbaar met twee batterijen, duurt snelladen van 10 tot 80 procent ongeveer een half uur en rolt hij in Slowakije van de band.



Kia EV2: prijs en levertijd

De onthulling laat waarschijnlijk nog een jaar op zich wachten, dus eind 2025. En dat is sneller dan verwacht, want toen de EV2 ruim een jaar geleden ter sprake kwam, werd 2027 genoemd als mogelijk introductiejaar.

We gaan ervan uit dat Kia een streefprijs van 30.000 dollar (of 28.000 euro) hanteert. Dat bedrag kwam bovendrijven toen Kia vorig jaar plannen deelde om een uitgebreid EV-assortiment te ontwikkelen met prijzen tussen 30.000 en 80.000 dollar. De EV2 was de kleinste en dus goedkoopste auto in die plannen.