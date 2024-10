Prijsvergelijking Kia EV3: goedkoper dan een Zweed, duurder dan een Chinees

Nieuws

De Kia EV3 is er vanaf 36.995 euro, maar dat is niet de versie die je wilt. Wij slaan aan het rekenen met de uitvoering met de grootste batterij en de uitschuifbare tafel waar de elektrische Kia bekend om staat.

Kia EV3

Twee dingen maken de Kia EV3 uniek: zijn opvallend grote batterij van 81,4 kWh én de uitschuifbare tafel tussen de voorstoelen. Voor zo’n mobiel bureau moet je wel de twee basisversies overslaan en voor minimaal de Plus Advanced-uitvoering gaan. Met een fiscale waarde van 44.750 euro valt-ie gelukkig aan de juiste kant van de subsidiegrens.

Zijn uitrusting nemen we als voorbeeld, dus we eisen van de concurrentie eveneens stuurverwarming, een hoogwaardig geluidssysteem van een prestigieus audiomerk en een elektrische achterklep. Kia rekent trouwens tijdelijk geen meerprijs voor een andere exterieurkleur en dat voordeeltje pakken we ook mee.

Kia EV3

(81,4 kWh, 571 km, 204 pk)

Plus Advanced-uitvoering: 45.695 euro

Stoelverwarming: standaard

Hoogwaardig audiosysteem: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Vrolijk kleurtje (groen): standaard

Totaalprijs: 45.695 euro

Duurder: Volvo EX30

De Plus-uitvoering van de Volvo EX30 komt in grote lijnen overeen met de Plus Advanced-uitvoering van de EV3. De namen van de uitvoeringen én de automodellen lijken zelfs op elkaar. De Volvo is wel iets duurder omdat je moet bijbetalen voor stoelverwarming. En wij maar denken dat de productie van een Zweedse auto begint met een verwarmde voorstoel waar de rest omheen wordt gebouwd.

Volvo EX30 Single Motor Extended Range

(69 kWh, 476 km, 272 pk)

Plus-uitvoering: 45.995 euro

Stoelverwarming: 360 euro

Hoogwaardig audiosysteem: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Vrolijk kleurtje (geel): 795 euro

Totaalprijs: 47.150 euro

Duurder: Hyundai Kona Electric

Qua prijs en uitrusting zitten de Hyundai Kona en de Kia EV3 heel dicht bij elkaar, maar op het gebied van accucapaciteit moet de Hyundai zijn hoed afnemen voor concerngenoot Kia. De Kona Electric is leverbaar met 48,4 en 65,4 kWh en dat scheelt een slok op een borrel met de EV3 (58,3 en 81,4 kWh). Dat verklaart mogelijk waarom de Hyundai-dealer regelmatig stunt met de prijzen …

Hyundai Kona Electric

(65,4 kWh, 514 km, 218 pk)

Premium-uitvoering: 45.995 euro

Stoelverwarming: standaard

Hoogwaardig audiosysteem: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Vrolijk kleurtje (rood): standaard

Totaalprijs: 45.995 euro

Goedkoper: BYD Atto 3

Om te laten zien dat je ook voor minder dan 40 mille in een elektrische crossover kunt rijden, halen we de BYD Atto 3 erbij. BYD levert op het moment van schrijven maar één uitvoering en dat is de Comfort van 38.990 euro. Hierbij moet je zelf de achterklep open- en dichtzwaaien, en vaker inpluggen om de relatief kleine batterij te vullen. Het prijsverschil moet uit de lengte of de breedte komen.

BYD Atto 3

(60,5 kWh, 420 km, 204 pk)