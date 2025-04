Waarom de Volvo EX30 plotseling dé favoriete auto van boomknuffelaars is

Nieuws

Als je een elektrische auto koopt om het milieu te redden, dan moet-ie niet aan de andere kant van de wereld gebouwd worden. De Volvo EX30 heeft zijn leven gebeterd.

In Nederland zijn al meer dan 12.000 exemplaren van de Volvo EX30 verkocht. Die rolden allemaal in Zhangjiakou van de band en werden vervolgens vanuit China naar Europa verscheept. Zo’n bootreis maakt de ecologische voetafdruk van de auto nog groter.

Wat dat betreft geeft de Renault 5 het goede voorbeeld, waarvan de fabriek in Frankrijk staat en de toeleveranciers in een straal van 300 kilometer opereren.



Volvo EX30 uit Gent

We weten al sinds eind 2023 dat de compacte elektrische Volvo zijn leven niet altijd zou beginnen met een reis om de wereld. Toen sprak Volvo namelijk de intentie uit om de EX30 ook in Gent te gaan produceren om aan de vraag in Europa te voldoen. Dus om de auto’s te bouwen waar ze het meest verkocht worden. Later dit jaar start in België ook de productie van de ruigere EX30 Cross Country.

200 miljoen voor 600 robots (en meer)

Om de productie van de EX30 in Gent mogelijk te maken, investeerde Volvo ongeveer 200 miljoen euro in zijn Belgische productielocatie. In de fabriek worden ook de volledig elektrische EX40 en EC40 en de hybride modellen van de XC40 en V60 gebouwd.

De 200 miljoen werd besteed aan de installatie van bijna 600 nieuwe of vernieuwde robots, een uitbreiding van de batterijhal, een nieuwe deurproductielijn en een nieuwe assemblagelijn voor batterijpakketten.

Voor wie de tel bijhoudt: Volvo heeft twee autofabrieken in Europa (Gent en Torslanda), met een derde in aanbouw in Slowakije.