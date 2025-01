Vijf jaar oude Volvo’s gaan iets meer op de EX30 lijken

Nieuws

Volvo gaat het bedieningsgemak van nieuwe en bestaande modellen verbeteren met nieuwe software. We kennen Volvo Car UX al van de Volvo EX30 (en de EX90).

Volvo wil complexe dingen makkelijk maken en dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Daarom krijgen de XC40, EC40, V60 en V90 dezelfde bedieningssoftware als de EX30, EX90 en de nieuwe XC90. Dit heet Volvo Car UX, waarbij UX staat voor User eXperience of in het Nederlands: gebruikerservaring.



Nieuwe software: Volvo Car UX



In de nieuwe software open je de apps en functies die je vaak gebruikt (zoals kaarten, media en telefoon) sneller. Er is een zogeheten contextuele balk die de meest recent gebruikte apps toont. Het digitale instrumentarium achter het stuur is ook vernieuwd met een grotere en duidelijkere navigatieweergave. Dat laatste is dan weer niet afgekeken van de EX30, want die heeft helemaal geen instrumentarium ...

Vanaf dit jaar worden alle bovengenoemde modellen uitgerust met Volvo Car UX. Bestaande Volvo’s met Google built-in ontvangen de software via een over-the-air software-update. Later in 2025 zullen ongeveer 2,5 miljoen klanten over de hele wereld een upgrade krijgen in hun Volvo's die al in 2020 zijn gebouwd.

Waarom zou je een nieuwe Volvo kopen en niet een tweedehandse die je kunt updaten? Omdat nieuwe Volvo’s ook een krachtigere processor krijgen, waardoor het infotainmentsysteem twee keer zo snel wordt. De EX30 en EX90 hebben al zo’n rappe Snapdragon-chip.

Plug & Charge: opladen zonder te wapperen



Tot slot wordt Plug & Charge toegevoegd aan de EX30, EX40 en EC40 van dit jaar in Europa. Met deze functie aan boord, worden de elektrische auto en het oplaadstation zulke dikke matties, dat je na het inpluggen niet hoeft te wapperen met een laadpas. De betaling verloopt automatisch via de betaalmethode die je in de auto hebt ingesteld.