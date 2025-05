Populairste Volvo-stationwagon van 21ste eeuw komt terug – maar niet zoals jij denkt

Nieuws

De Volvo XC70 begon ooit als V70 Cross Country. In Nederland liet de opgestoerde stationwagon concurrenten als de Audi A6 Allroad ver achter zich. Toch verdween hij in 2015. Maar nu komt-ie terug. Stoerder en zuiniger dan ooit.

De Volvo V70 XC kwam in 1997 op de markt. Hij stond hoger op de wielen dan de reguliere V70, had vierwielaandrijving en was opgeruigd met kunststof spatbordranden en vettere bumpers. Het grote succes van Volvo's 'softroader' kwam echter pas met de tweede en derde generatie, die overigens sinds 2002 als Volvo XC70 door het leven gingen. Vanaf 2010 was AWD trouwens optioneel.

Behalve de Audi A6 Allroad, had de Volvo XC70 ook de Mercedes E-klasse All-Terrain en de Subaru Outback als concurrenten. De Mercedes en de Audi hebben hun oorspronkelijke identiteit behpouden, maar de Subaru is inmiddels veranderd in een SUV.



Nieuwe Volvo XC70 wordt zuinige SUV

Helaas volgt de nieuwe Volvo XC70 hetzelfde pad als zijn Japanse concullega. Volvo kondigt hem in elk geval aan als ‘mid-size SUV’. Dat betekent vast dat de nieuwe Volvo XC70 hoger wordt dan z’n voorganger. Desondanks wordt het de zuinigste XC70 ooit.



Elektrische actieradius van 200 km

Hoe dat kan? De Volvo XC70 staat op het nieuwe SMA-platform, dat speciaal ontworpen is voor plug-in hybrides met een lange adem. In het persbericht belooft Volvo snelle laadtijden en een elektrische actieradius van liefst 200 kilometer. Dat zou betekenen dat de gemiddelde Nederlandse XC70-rijder bijna nooit op benzine hoeft te rijden. En áls je dat wel doet, hoef je je volgens Volvo ook geen zorgen te maken over het verbruik van de ‘zuinige benzinemotor’.



Maar niet heus ...

Maar dan lezen we de kleine lettertjes: dat elektrische bereik is berekend volgens de optimistische Chinese CLTC-methode. Daarvan blijven er in de WLTP-standaard waarschijnlijk 150 à 170 kilometer over. Dat is alsnog meer dan wat de plug-in hybride Volvo XC90 realiseert.

Over de grootte van de accu zegt Volvo niets. Maar als we zoeken naar andere PHEV’s met 200 CLTC-kilometers elektrisch bereik, komen uit bij de Chery Fulwin T10. Die heeft een batterij van 34,5 kWh – daar zal de Volvo XC70 dus niet ver vanaf zitten.

Komt de nieuwe Volvo XC70 ook naar Nederland?

Met zijn design is de nieuwe XC70 onmiskenbaar een Volvo. Hij oogt minder volumineus dan de Volvo EX90 en Volvo XC90 en de aflopende daklijn zorgt voor een iets dynamischer uiterlijk.Eigenlijk heeft-ie best veel weg van een Estate-variant van de elektrische Volvo ES90.

De neus is voorzien van een dichte grille, geïnspireerd op Volvo’s elektrische modellen, met daarachter een actieve luchtklep die zich automatisch aanpast voor betere aerodynamica en koeling. Goed voor de efficiëntie én je actieradius.

Uiteraard ontbreekt de bekende dagrijverlichting in hamervorm niet. Daaronder zitten slimme Matrix led-koplampen die zich automatisch aanpassen aan de verkeers- en weersomstandigheden.

Voorlopig is de XC70 gericht op de Chinese markt, waar hij later in 2025 te bestellen is. Maar Volvo sluit niet uit dat hij later ook naar andere landen komt.