Waarom wij bij de onthulling van de Volvo ES90 meteen naar de achterlichten rennen

Alle elektrische modellen van Volvo zijn tot dusver SUV’s, maar dat wordt de nieuwe Volvo ES90 zeker niet. De modelcode met een S lijkt op een traditionele sedan te duiden. Alleen laten de nieuwste teaserfoto’s een detail zien dat op het tegendeel lijkt te wijzen.

Binnenkort presenteert Volvo zijn nieuwste elektrische troef in het hogere prijssegment: de ES90. Technisch is de Volvo ES90 sterk verwant aan de elektrische zevenzits SUV van het merk, de Volvo EX90.

'Krachtigste Volvo ooit'

In een persbericht over het nieuwe vlaggenschip geeft Volvo vooral hoog op over de computerarchitectuur van de auto. Het merk claimt dat de ES90 de krachtigste Volvo ooit wordt - op computergebied welterverstaan. Samen met de uitzonderlijk stabiele carrosseriestructuur moet dat ervoor zorgen dat de Volvo S90 een echte ‘safe space’ wordt. En waar hard- en software in de meeste gevallen snel verouderen, claimt Volvo juist dat de auto dankzij updates mettertijd steeds beter, veiliger en efficiënter kan worden.

Komt er ook een ES90 Estate?

Bere-interessant allemaal, maar net zoals een heleboel Volvo-fans van de oude stempel, zijn we vooral benieuwd of er in de toekomst ook weer een stationwagonversie komt, een Volvo EV90.

Daarover rept Volvo met geen woord, al hebben de Zweden herhaaldelijk aangegeven dat ze trouw willen blijven aan hun erfgoed. Dat betekent voor ons dat er ook een stationwagon op basis van de Volvo ES90 zou moeten komen.



Tot voor kort gingen we ervan uit dat de nieuwkomer een sedan met een coupé-achtige daklijn zou worden. Zoals de eerste Volvo S60 dat aan het begin van dit millennium dat ook al een beetje was. Later werd het concept van de ‘vierdeurs coupé’ naar nog grotere hoogten getild door onder meer de Mercedes CLS.



Achterlichten Volvo ES90 lijken niet 'des sedans'

Maar de twee onderstaande foto's brengen ons aan het twijfelen. Daarop is de Volvo ES90 van bovenaf gefotografeerd en lijken de verticale delen van Volvo’s typische lichtsignatuur omhoog te schijnen. Zou het dan toch een vijfdeurs liftback worden à la Audi A7 Sportback? Het zou zomaar kunnen. Net zoals het op basis van deze foto niet onmogelijk lijkt dat de Volvo ES90 geen achterruit krijgt. Binnen het Geely-concern heeft de Polestar 4 dat trucje immers ook al uitgehaald. Het gebrek aan zicht naar achteren wordt daarbij gecompenseerd door camera’s.



Hoe dan ook, we gaan het allemaal zelf aanschouwen op 5 maart, wanneer we in Stockholm live bij de onthulling van de Volvo ES90 aanwezig zijn. We houden je op de hoogte!