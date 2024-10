Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 41 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin autorijden goedkoper wordt en Europese automerken de boel verprutsen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Fiat pakt groots uit voor elektrische Panda

Fiat heeft een prijs gehangen aan de nieuwe Fiat Grande Panda Electric. De EV wordt een stuk duurder dan de technisch identieke Citroën ë-C3. Dat verbaast je misschien, maar waarschijnlijk betaal je graag de meerprijs van 1700 euro. Fiat pakt namelijk groots uit.

+ Top – Dacia Bigster 8000 euro goedkoper dan Kia Sportage?

Deze week werd de Dacia Bigster onthuld en konden wij de grootste en meest luxe Dacia ooit voelen, ruiken en proefzitten. Dat leverde interessante inzichten op. Zo gaat de fabrikant gaat zich bij z'n nieuwe topmodel te buiten aan luxezaken die tot dusver in geen enkele Dacia leverbaar waren. Tegelijkertijd beweert Dacia dat de Bigster zo'n 20 procent goedkoper wordt dan z'n directe concurrenten.

+ Top – Nog een financiële meevaller: Tesla maakt Model 3 goedkoper

De Tesla Model 3 is goedkoper geworden. Door een prijsverlaging van 2500 euro stap je nu met aftrek van subsidie al vanaf 38.040 euro in de EV. Die prijsverlaging lijkt raadselachtig, want de auto wordt in China gebouwd en krijgt te maken met importheffingen. Toch is er een logische verklaring voor.

- Flop – Europese automerken stellen weinig voor op wereldwijde EV-markt

In Nederland zijn Chinese automerken nog niet zo populair, maar als we de wereldwijde verkoopstatistieken erbij pakken is dat beeld heel anders. China bouwt en verkoopt zoveel stekkerauto's, dat er voor de Europese automerken weinig van de verkooptaart overblijft.

- Flop – Renault doet flauw over actieradius nieuwe waterstofauto

Je kijkt naar de Renault Embleme: een studiemodel van een elektrische gezinsauto op waterstof die een rijbereik van 1000 kilometer heeft. De techniek is indrukwekkend, heus waar, maar met die actieradius is iets aan de hand …

- Flop – Volvo EX90 verprutst elandtest

De Volvo EX90 moest de veiligste auto ooit worden. Maar op de beruchte elandtest liet de grote elektrische SUV onlangs allesbehalve een overtuigend resultaat zien. Dat roept allerlei vragen op: Wat is de elandtest? Wanneer krijgen auto’s een goedkeuringsstempel? Waarom zijn autofabrikanten niet altijd blij met deze test? Hoe smaakt eland?