Dacia Bigster (2025): grootste Dacia ooit '20 procent goedkoper dan concurrentie'

"De Dacia Bigster is slechts een stijloefening." Dat vertelde Dacia ons in 2021, maar inmiddels weten we wel beter. Onlangs mochten we de grootste en meest luxe Dacia ooit voelen, ruiken en proefzitten. Dat leverde interessante inzichten op.



De Dacia Bigster moet het vlaggenschip van het Roemeense merk worden, toch blijft Dacia erop hameren dat het zich concentreert op essentiële zaken. Volgens een grootscheepse enquête onder duizenden - met name Duitse - Duster-rijders, verwachten zij minimaal airconditioning, centrale vergrendeling en elektrische bediende zijruiten voorin.



Dacia met extravagante luxe



In die basisbehoeften voorziet elke Dacia Bigster. Maar de fabrikant gaat zich bij z'n nieuwe topmodel ook te buiten aan luxezaken die tot dusver in geen enkele Dacia leverbaar waren. Voorbeelden zijn klimaatregeling met twee zones, eigen ventilatieroosters voor de achterpassagiers, een panoramadak (1,20 m lang), een draadloze telefoonoplader, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een elektrisch te openen achterklep. Niet allemaal standaard, uiteraard, maar wel als extra's of als onderdeel van een luxere uitvoering.



Bigster 150 kg lichter dan gemiddelde concurrent



Op detailniveau is de elektrisch bedienbare achterklep een mooi voorbeeld. Daarvoor gebruiken de meeste merken twee elektromotoren, terwijl Dacia volstaat met één exemplaar. Dat is goedkoper én het scheelt gewicht.

Dacia beweert zelfs dat de Bigster ongeveer 10 procent, oftewel 150 kg lichter is dan de gemiddelde auto in het segment van de middelgrote SUV's (C-segment). Toch heeft Dacia een extra dikke, geluidwerende voorruit gemonteerd, die samen met extra isolatiemateriaal de wielkasten voor een goed geluidscomfort moet zorgen.

Dacia Bigster 8000 euro goedkoper dan Kia Sportage?



Toch beweert Dacia dat de Bigster zo'n 20 procent goedkoper wordt dan z'n directe concurrenten. Als we puur naar de lengte van de Bigster kijken, (4,57 meter, 23 cm langer dan de Duster) zijn dat auto's als de Volkswagen Tiguan, Kia Sportage en Ford Kuga. Hoe Dacia dat flikt? Onder meer door een andere designfilosofie te hanteren, waarbij de kosten het uitgangspunt vormen en niet de uitkomst.



Dat wil niet zeggen dat de Bigster er vanbuiten goedkoop uitziet. Er staat een kloeke, vrij scherp gelijnde SUV. Hij is niet alleen langer dan de Duster, maar met z'n hoogte van 1,71 meter steekt-ie ook 5 centimeter verder de lucht in dan z'n broertje. Led-koplampen zijn standaard, evenals grootlichtassistentie. Van kunststof delen als de bumpers bestaat 14 procent uit gerecycled materiaal. Dacia noemt het 'Starkle'. We vermoeden een samenvoeging van 'strong' en 'sparkle', want als je er met je neus bovenop staat, zie je ontelbare glimmende spikkeltjes.



Vier uitrustingsniveaus



Dacia gaat de Bigster leveren in vier uitrustingsniveaus: Essential, Expression, Extreme (te herkennen aan de koperkleurige accenten) en Journey. 17-inch lichtmetaal is standaard, de twee meest luxe varianten staan op 18-inch wielen, 19-inch is tegen meerprijs leverbaar.



De wielbasis van de Bigster is 4 centimeter langer dan die van de Duster en toch is de overhang aan de achterkant wat ons betreft ietsje te lang geworden. Voordeel: de Bigster heeft een forse bagageruimte. Volgens de VDA-norm past er 667 liter in (tot aan de bagageafdekking). Dat is nog iets meer dan de Volkswagen Tiguan te bieden heeft (652 l). De achterbank kun je vanuit de kofferruimte in drie delen neerklappen.



Ruime achterbank



De ruimte op de achterbank is verre van kinderachtig. Zelfs bestuurders en bijrijders tot een lengte van zo'n 1,90 meter krijgen niet snel prikkende knieën in hun rug. Ook niet als het kroost achterin even lang is als pa en ma. En heeft een van die slungels maat 45? Ook diens voeten passen onder de bestuurdersstoel in de laagste stand. Verder valt op dat de achterbank minder geprofileerd is dan bij veel andere auto's. Zo troont een eventuele middelste bankzitter niet op een vervelende dromedarisbult.

De nieuwe Bigster wordt standaard geleverd met een digitaal instrumentarium van 7 inch (Essential en Expression) of 10 inch (Extreme en Journey). Alle informatie van het multimediasysteem verschijnt op het standaard aanwezige centrale touchscreen (10,1 inch).

Harde materialen



'Afwijkende designfilosofie', 'essentieel', 'licht' - het klinkt allemaal alsof Dacia het wiel opnieuw heeft uitgevonden. Maar zo is het nu ook weer niet. Aan de harde interieurmaterialen merk je dat er ook gewoon goedkoop is ingekocht. Zelfs het vriendelijke strookje stof dat het interieur bij duurdere versies van de Dacia Jogger en Dacia Sandero siert, ontbreekt. En de buitenste twee bankzitters riskeren op lange ritten een slijmbeursontsteking in hun elleboog, zo keihard zijn de armleuningen in de achterportieren.

Klappen ze het middendeel van de achterbank naar voren, dan vinden ze daar evenmin verzachting. Wel treffen ze er twee opberggleuven voor smartphones en twee bekerhouders aan.

Keuze uit 5 motoren/aandrijflijnen

Binnen het Renault-concern heeft de Bigster de primeur van de Hybrid 155-aandrijflijn. Die combineert een 107 pk sterke 1,8-liter viercilinder (zonder turbo) met twee elektromotoren en een geïntegreerde automatische versnellingsbak. Het systeemvermogen bedraagt 155 pk. Dacia verwacht dat je in stadsverkeer 80 procent van de tijd puur elektrisch kunt rijden.



Informatie over het benzineverbruik en de prestaties ontbreekt nog. Wel geeft Dacia aan dat het deze motor als een goed dieselalternatief ziet. Ondanks het - voor een Dacia - forse vermogen is de Bigster Hybrid 155 geen geboren caravanrekker: hij verdraagt maar 1000 kilo aan de haak.

Bigster met 140 pk op benzine en lpg



De Bigster TCe 140 heeft dezelfde 1,2-liter driecilinder turbomotor met mild hybride-ondersteuning als de Dacia Duster. Dankzij een andere turbo levert-ie in de Bigster 10 pk meer. Deze motorvariant wordt altijd gekoppeld aan een manuele zesbak en is ook leverbaar als Eco-G. In dat geval lust de Bigster zowel benzine als het spotgoedkope lpg. De 49 liter metende gastank ligt in de reservewielkuip en slokt geen kostbare kofferruimte op. Caravan-fans zijn blij met een aanhangergewicht van 1500 kg.

Ook met vierwielaandrijving



In de ogen van de echte SUV-fans verdient een auto als de Dacia Bigster vierwielaandrijving. Gelukkig stelt Dacia hen niet teleur met de Bigster TCe 130 4x4. Opvallend genoeg heeft deze nog de 'oude' turbo. Net als bij de Duster, is het vermogen dan ook 130 pk.



In de stand 'Auto' worden alleen de voorwielen aangedreven, maar als de omstandigheden erom vragen, doen de achterwielen ook mee. In 'Lock' is de vierwielaandrijving permanent. Daarna resten nog vier andere rijstanden, voor onder meer modder en sneeuw. Ook de 4x4-versie mag een aanhanger van anderhalve ton trekken.



Prijs Dacia Bigster Nederland



In andere Europese landen wil Dacia de prijs van de goedkoopste Bigster onder de 25.000 euro houden en die van de Hybrid 155 onder de 30.000. Of dat gezien het Nederlandse belastingklimaat ook bij ons gaat lukken is nog maar de vraag. Wat dat betreft geven we onze zuiderburen meer kans. Op het antwoord moeten we wachten tot begin 2025, want pas dan worden de prijzen officieel bekendgemaakt. Zijn showroomdebuut beleeft de Dacia Bigster in de zomer van 2025.