Budgetmerk Dacia doet mee aan de Dakar-rally? 4 weetjes over de Dacia Sandriders

Nieuws

Dacia een saai merk? Welnee! De Roemenen doen zelfs mee aan de bekende Dakar-Rally met hun 'Sandriders'. Wij delen 4 weetjes over de bijzondere voertuigen van Dacia.

1. Gestroomlijnd

De Sandrider werd ontworpen bij Dacia, voor de verdere uitwerking van de aerodynamica werd echter nauw samengewerkt met de experts van het Britse Prodrive. Volgens Prodrive zijn de luchtweerstand en downforce van de Sandrider in vergelijking met oudere Dakar-prototypes met respectievelijk 10 en 40 procent verbeterd.



Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

2. Makkelijk te rijden

Voor het beste zicht in de duinen, is de neus van de Sandrider extreem kort. Net als in een vliegtuig, is de bovenkant van de cockpit voorzien van anti-reflectielak. Volgens Dacia-coureur Nasser Al-Attiyah dringt in tegenstelling tot andere Dakar-auto's geen stof of zand de cabine binnen - wel zo comfortabel, als je twee weken lang door de woestijn racet.

3. Beproefde V6

Voor de aandrijving zorgt een V6-motor met twee turbo's van Nissan, die gekoppeld is aan een sequentiële zesbak. Met 360 pk bij 5000 tpm en 540 Nm bij 4250 tpm heeft de auto in alle omstandigheden genoeg power om de 2000 kilo zware Sandrider door het diepe zand te trekken. Op onverhard accelereert de auto in 5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h.

4. Groen tanken

De motor loopt op een synthetische, koolstofarme brandstof van Aramco, waarin hernieuwd geproduceerde waterstof een verbinding aangaat met uit de atmos-feer afkomstige CO2. Deze brandstof is in eerste instantie ontwikkeld voor de autosport, maar Dacia ziet Dakar als ideaal testgebied om de technologie in de toekomst ook in de productiemodellen toe te kunnen passen.