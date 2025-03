Review: Dacia Bigster (2025) is de nachtmerrie van Volkswagen Tiguan

Tests

De Dacia Bigster is de grootste, meest luxe en duurste Dacia ooit. De 4,57 meter lange SUV biedt meer ruimte en is veel goedkoper dan een Volkswagen Tiguan. Véél goedkoper.



Wat is opvallend aan de Dacia Bigster (2025)?

Het is een cliché om het ontwerp stoer te noemen, toch is dit het eerste wat in ons opkomt als we de gewelfde motorkap met vouw in het midden, de hoekige bumpers en de kunststof sierranden bekijken. Aan de grille en de vorm van de koplampen zie je gelijkenissen met de 23 centimeter kleinere Duster. Het is dus een echte Dacia en geen goedkope Jeep-kloon.

Met de Bigster slaat Dacia vooroordelen over budgetauto’s in de wind. In basisbehoeften als airco en elektrische ramen voorziet menig Dacia, maar de fabrikant gaat zich bij z'n nieuwe topmodel ook te buiten aan luxezaken die tot dusver in geen enkele Dacia leverbaar waren.



Voorbeelden zijn klimaatregeling met twee zones, eigen ventilatieroosters voor de achterpassagiers, een panoramadak (1,20 m lang) en een draadloze telefoonoplader. De bestuurdersstoel is zelfs elektrisch bedienbaar, net als de nieuwerwetse achterklep.

Wat is goed aan de Dacia Bigster?

Dat Dacia niet meer de tweede viool speelt, zie je ook aan de primeur die het kreeg met de nieuwe 155 pk hybride motor. Die is gebouwd volgens Franse logica en dus verdraaid ingewikkeld. Een 1.8-viercilinder werkt samen met een elektromotor (50 pk) en een potige startmotorgenerator. Er zijn twee elektrische versnellingen en vier voor de benzinemotor. Deze aparte mix van acht verzetten functioneert in de praktijk aardig.

In de stad kun je als je niet te hard optrekt tot een snelheid van 50 km/h of zelfs 60 km/h elektrisch rijden. Daarboven slaat de benzinemotor aan. Meestal verloopt de samenwerking soepel, alleen bergop springt de benzinemotor wel erg nadrukkelijk hoorbaar bij. Het praktijkverbruik valt mee; tijdens onze testroute door de bergen van de Provence haalden we moeiteloos 5,5 l/100 km (1 op 18,2).

Dacia heeft een dikke geluidwerende voorruit gemonteerd, die samen met extra isolatiemateriaal in de wielkasten voor een verbazingwekkende stilte zorgt. Rijd je 100 km/h, dan hoor je vrijwel niets van de geluiden van de motor, banden en wind. Daardoor lijkt het alsof je in een veel duurdere auto rijdt. Ook de afstemming van het onderstel is mooi gebalanceerd.

En laat het maar aan Dacia over om de bruikbaarheid niet uit het oog te verliezen. De Bigster heeft een flinke bagageruimte (afhankelijk van de motorisering tot wel 667 liter; 15 liter meer dan de ruimste Volkswagen Tiguan) en op de achterbank zitten zelfs lange volwassenen niet voor straf.



Wat kan beter aan deze nieuwe SUV van Dacia?

Dacia moest ergens op beknibbelen en deed dat met de materialen. Overal in het interieur is keihard plastic toegepast. Het lacht je van alle kanten tegemoet: van het dashboard tot de armsteunen in de deurpanelen. Al stoort het niet.

En de besparing werkt: wat je ook aanvinkt op de optielijst, je moet veel moeite doen om boven de 40.000 euro uit te komen. Onze Launch Edition kost 39.000 euro en dan is er nauwelijks nog iets te wensen over.

Wat moet je weten over de prijs van de Dacia Bigster?

Krijgt Dacia het dan hoog in de bol met de Bigster en zwicht het voor het grote geld? Welnee. De Roemenen volgen niet de weg van dat andere opgebloeide Oostblokmerk Skoda, dat in kwaliteit én prijs nauwelijks nog onderdoet voor Volkswagen.



De Bigster is ‘gewoon’ 10.000 euro goedkoper dan vergelijkbare modellen. Voor 31.000 euro heb je er al een. Nee, dan andere merken met SUV’s rond de 4,57 meter. Voor een Volkswagen Tiguan moet je minimaal 46.990 euro aftikken en voor een Ford Kuga 43.490 euro. De Renault Austral krijg je ook niet mee voor minder dan 40.090 euro.

Wat vind ikzelf van de Dacia Bigster (2025)?

Het lijkt wel alsof Dacia het enige automerk is dat zich realiseert dat niet iedereen 50.000 euro heeft klaarliggen voor een nieuwe auto. Het gamma van Dacia is doordacht, met wat ons betreft een paar geniale uitschieters. De Dacia Jogger bijvoorbeeld, waarbij zeven personen er comfortabeler bij zitten dan in menig peperdure SUV. Of de Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto van Nederland.

Nu trekt het merk grote schoenen aan door met een 4,57 meter lange SUV op de proppen te komen. Een grote, comfortabele auto die ruim en praktisch is én niet te veel kost: het lijkt een onmogelijk wensenlijstje. Maar de robuuste, scherp gelijnde Dacia Bigster biedt het allemaal en ziet er wat ons betreft nog goed uit ook. Als je het vele harde plastic door de vingers ziet, is op de Bigster nauwelijks iets aan te merken.