Prijzen Dacia Bigster – duurder dan Dacia Duster, maar toch betere koop?

Dacia heeft de prijzen bekendgemaakt van de Bigster, de grootste, meest luxe en duurste Dacia ooit. Maar kijk je naar het gehele pakket, dan is de Bigster misschien wel een slimmere aankoop dan de Dacia Duster.

De wielbasis van de Dacia Bigster is 4 centimeter langer dan die van de Duster. Dat zorgt voor veel ruimte op de achterbank en ook de kofferbak is flink: er past 464 liter in, tegen 326 liter voor de Duster.

Dacia levert de Bigster in vier uitrustingsniveaus: Expression, Extreme (te herkennen aan de koperkleurige accenten) en Journey. De Hybrid 155 is er ook tijdelijk als Launch Edition. Die verwent z'n inzittenden met onder meer stoelverwarming, een verwarmbaar stuur, een 360-gradencamera en dodehoekdetectie.



17-inch lichtmetaal is standaard bij de Expression, de Extreme en Journey staan op 18-inch wielen, 19-inch is voorbehouden aan de Hybrid 155 Launch Edition. Deze luxetopper van het Bigster-gamma kost 39.000 euro en is daarmee even duur als de vierwielaangedreven variant met 130 pk-motor (zie hieronder).

Dacia Bigster met 5 motoren/aandrijflijnen

Binnen het Renault-concern heeft de Bigster de primeur van de Hybrid 155-aandrijflijn. Die combineert een 107 pk sterke 1,8-liter viercilinder (zonder turbo) met twee elektromotoren en een geïntegreerde automatische versnellingsbak. Het systeemvermogen bedraagt 155 pk. De hybride Duster moet het doen met 140 pk.

De Bigsters met 140 pk hebben dezelfde 1,2-liter driecilinder turbomotor als de Dacia Duster. Maar dankzij een andere turbo levert-ie in de Bigster 10 pk meer. Deze motorvariant wordt altijd gekoppeld aan een manuele zesbak en is ook leverbaar als Eco-G. In dat geval lust de Bigster zowel benzine als het spotgoedkope lpg.

Uiteraard komt een volwassen SUV als Dacia Bigster er ook met vierwielaandrijving. Opvallend genoeg heeft deze Bigster TCe 130 4x4 nog de 'oude' turbo. Net als bij de Duster, is het vermogen dus 130 pk.

Prijzen Dacia Bigster vs. Dacia Duster

In onderstaande tabel zetten we de prijzen van een aantal versies van de Bigster en de Duster naast elkaar. Oordeel zelf wat jij de beste koop vindt. Het getal in de modelaanduiding staat voor het vermogen in pk's.

Bigster Vanafprijs Duster Vanafprijs Prijsverschil Eco-G 140 Expression € 31.000 TCe 100 Eco-G Expression € 28.500 € 2500 Eco-G 140 Extreme € 33.000 TCe 100 Eco-G Extreme € 30.000 € 3000 Mild Hybrid 140 Extreme € 34.500 TCe 130 Mild Hybrid Extreme € 31.200 € 3300 Mild Hybrid 140 Journey € 34.400 TCe 130 Mild Hybrid Journey € 31.700 € 2700 Mild Hybrid 130 4x4 Extreme € 39.000 TCe 130 Mild Hybrid 4x4 Extreme € 36.800 € 2200 Hybrid 155 Expression* € 35.000 Hybrid 140 Expression* € 32.000 € 3000 Hybrid 155 Journey* € 36.900 Hybrid 140 Journey* € 34.000 € 2900

* Standaard met automatische transmissie.

Andere uitvoeringen en prijzen Dacia Bigster en Duster

Bovenstaande tabel is niet de volledige prijslijst. Zo is de Duster TCe Eco-G 100 er ook nog in de goedkopere Essential-uitvoering. Die kost 27.000 euro, maar mist een achteruitrijcamera, elektrisch bediende zijruiten achter en het 10,1-inch touchscreen. De Essential mist de stoere aluminiumkleurige skidplates en staat op 16-inch stalen wielen in plaats van 17-inch lichtmetalen exemplaren. De Dacia Bigster is in Nederland niet als Essential leverbaar.



Verder is het goed om te weten dat het uitrustingsniveau bij de Duster en de Bigster niet hetzelfde is, ook al is de naam wel identiek. De Bigster Extreme onderscheidt zich van de Duster Extreme met onder meer een elektrisch bedienbaar panoramadak, een hoogwaardiger audiosysteem en kunstleren bekleding. En zo heeft de Bigster Journey onder andere een elektrische bediende achterklep. Iets dat de Duster Journey moet missen. De eerste Bigsters worden in de lente bij de Nederlandse dealers verwacht, maar je kunt 'm nu al bestellen.



