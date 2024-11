TEST - Dacia Duster is meer terreinwagen dan VW T-Cross, Seat Arona en Kia Stonic

Tests

De Dacia Duster is een robuuste, betaalbare SUV. Hij gaat de strijd aan met avontuurlijke kleintjes als de Kia Stonic, Seat Arona en Volkswagen T-Cross. Ze opereren grofweg in dezelfde prijsklasse, maar bij de Duster heb je de mogelijkheid om in een 4x4 te rijden.

De Dacia Duster is de enige van dit viertal die in Nederland als vierwielaandrijver wordt geleverd. En zelfs als 4x4 is de Duster goedkoper dan de Volkswagen: 33.890 euro. In de meest complete Extreme-uitvoering stijgt de prijs van de vierwielaangedreven Duster naar 35.890 euro.

Dacia Duster sterk in het terrein



Eerder doorstond de Duster 4x4 een tocht over onverhard wegdek zonder problemen. Al kraakte het af en toe uit de krochten van de carrosserie. Het zij hem vergeven en het doet wat ons betreft geen afbreuk aan de positieve indruk die dit eerlijk geprijsde en robuuste werkpaard bij ons achterliet.

De Dacia Duster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Duster private lease prijzen.

Dacia Duster op het testcircuit



Ons testcircuit bij Hannover blijkt minder het ding van de Duster 4x4. Ook daar gedraagt de Roemeen zich meer als een robuuste terreinwagen dan als een moderne SUV. De besturing is indirect en in bochten voel je duidelijke carrosseriebewegingen. Dat leidt echter nooit tot spannende situaties. Simpelweg omdat het hyperactieve ESP weigert zijn ADHD-­pillen in te nemen.



Als de wielen te veel slip vertonen en het systeem automatisch overschakelt van voorwiel- naar vierwielaandrijving, komt het ESP even later opnieuw in actie om de snelheid drastisch te beteugelen. Zo wordt elk risico vermeden, maar tegelijkertijd brengt de elektronica ook alle dynamiek en rijplezier naar het nulpunt. Het resultaat is een gemiddelde rondetijd van 2:02,6 minuten, de langzaamste van het stel.



Dynamische Seat Arona



De Seat Arona biedt een veel levendiger rijervaring. Hij combineert een laag gewicht met een dito zwaartepunt, een scherpe besturing en een stevig afgesteld onderstel. Daarmee voelt hij zelfs met 116 pk aan alsof hij gemaakt is voor snel bochtenwerk. Dat voelt niet alleen zo, de stopwatch levert ook het onomstotelijke bewijs. Met 1:57,1 minuten levert de Spanjaard de snelste rondetijd af.



Volkswagen T-Cross vooral comfortabel



De Volkswagen T-Cross komt iets minder strak voor de dag doordat hij meer overhelt. Dat bezorgt hem meer comfort, maar ­minder dynamiek. Toch blijkt de Volkswagen op het circuit maar een halve seconde langzamer dan de Seat.

Op de slalom doet de Kia Stonic niet onder voor de Arona en de T-Cross. Op het handlingcircuit is de Koreaan wel iets trager (2:01,8 min.), Dat komt vooral door z’n gebrek aan vermogen. Toch scoren alle vier de testauto’s, ondanks hun karakterverschillen, hoog op het gebied van rijveiligheid.

De volledige vergelijkende test van deze vier auto's (inclusief alle meetgegevens) vind je in Auto Review 11/2024.