Dit is de goedkoopste SUV met private lease

Nieuws

De helft van alle auto’s die tegenwoordig worden verkocht zijn SUV’s. Vooral de compacte SUV’s of crossovers zijn niet aan te slepen. Bij de private lease vergelijker van Auto Review kun je ook terecht voor zo’n hoogpotige auto. De allervoordeligste is de Seat Arona, die vanaf 349 euro per maand beschikbaar is.

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Een compacte SUV biedt de voordelen van een hoge instap en zit en combineert dit met ideale afmetingen om je in de stad te bewegen. De Seat Arona is een uitstekend voorbeeld van zo’n model. Maar wat zijn verdere pluspunten van de Seat? En zijn er ook minpunten te ontdekken? Wij zetten het hier voor je op een rijtje dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is. De Seat Arona private lease je via Auto Review.

Wil jij de Seat Arona private leasen?

Bekijk hier de beste Seat Arona private lease deals



Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Seat Arona in het kort

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95pk 1.0 TSI 115pk Vermogen 95 pk 116 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Aandrijflijn Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 0-100 sprint 11,5 s 10,3 s Bagageruimte 400 liter 400 liter CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 127 g/km

Pluspunten

+ Zowel been- als hoofdruimte dik in orde

+ Scherpe prijs, zeker voor 10.000 km en 60 maanden

+ Grote bagageruimte

Minpunten

- Harde materialen interieur

- Zitting stoel is te kort

- Rumoerig interieur

Seat Arona Reference

Deze scherpe prijs geldt voor de Seat Arona die is uitgevoerd als Reference. Dit is de instapper, maar je hoeft beslist niet op een houtje te bijten. Standaard is onder meer:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Lane departure warning

Start/stop-systeem

8 inch digitaal instrumentarium

8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Seat Arona private lease

De Seat Arona is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Arona private lease prijzen.

Wanneer je op zoek bent naar een betaalbare compacte SUV/crossover is de Seat Arona beslist een goede keuze. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.