Dit zijn de 5 goedkoopste SUV’s met private lease

Nieuws

In 2023 was ruim 46 procent van alle in Nederland geregistreerde auto’s een SUV, het afgelopen jaar is de 50 procent al gepasseerd. De carrosserie blijft onverminderd populair en komt in allerlei soorten en maten voor. De compacte SUV is het populairst: in de private lease zijn er voor minder dan 370 euro al een aantal mooie opties te ontdekken.

De populariteit van de compacte SUV is verklaarbaar: hij combineert een stoer uiterlijk en een hoge instap met een hoge zitpositie en compacte buitenmaten. Hierdoor heb je het beste uitzicht, stap je zelfs met kunstheup of -knie makkelijk in en blijft parkeren een makkie.



Bovendien neemt private lease alle zorgen weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken als het lampje begint te branden, dat is het enige. Wij lichten de vijf goedkoopste compacte SUV’s uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

1. Seat Arona

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 115 pk Vermogen 95 pk 116 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 5,6 l/100 km (1 op 17,9) 0-100 sprint 11,3 s 10,3 s Bagageruimte 400 liter 400 liter CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km 127 g/km

Pluspunten



+ Sportiever dan concurrenten

+ Been- en bagageruimte

+ Prettig soepele motorisering

Minpunten

- Geen elektrificatie mogelijk

- Ietwat stevig geveerd

- Hard plastic in het interieur

De Seat Arona is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Seat Arona private lease prijzen.

2. Skoda Kamiq

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 115 pk Vermogen 115 pk Koppel 200 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 0-100 sprint 10,1 s Bagageruimte 400 liter CO2-uitstoot (WLTP) 123 g/km

Pluspunten



+ Royale binnenruimte

+ Intuïtieve en eenvoudige bediening met onder andere fysieke knoppen

+ 8,25 inch touchscreen standaard

+ Relatief zuinig

Minpunten

- Vermogen is net aan in combinatie met het gewicht

- Niet het meest spannende ontwerp

- Niet verkrijgbaar met elektrificering (hybride)

De Skoda Kamiq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Kamiq private lease prijzen.

3. Fiat Grande Panda

Specificaties

Uitvoering RED La Prima Vermogen 113 pk 113 pk Koppel 122 Nm 122 Nm 0-100 sprint 11,0 s 11,5 s Accucapaciteit 44 kWh 44 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius 320 km 320 km Laadvermogen 7,4 kW 11 kW Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaadvermogen 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Pluspunten



+ Elektrische optie binnen budget

+ Ruimer dan je denkt

+ Leuk retrodesign

+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel

Minpunten

- Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen

- Actieradius (320 km) redelijk beperkt

- Klein voor een ‘SUV’

De Fiat Grande Panda is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat Grande Panda private lease prijzen.

4. Volkswagen Taigo

Specificaties

Uitvoering 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 110 pk 1.5 TSI 150 pk Vermogen 95 pk 110 pk 150 pk Koppel 175 Nm 200 Nm 250 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) 6,1 l/100 km (1 op 16,4) 0-100 sprint 11,1 s 10,4 s 8,3 s Bagageruimte 440 liter 440 liter 440 liter CO2-uitstoot (WLTP) 122 g/km 123 g/km 131 g/km

Pluspunten



+ Verrassend veel beenruimte

+ Grote bagageruimte

+ Goede basisuitrusting

Minpunten

- Interieur voelt goedkoop aan

- Rumoerige motor (driecilinder)

- 1.5 TSI niet leverbaar

De Volkswagen Taigo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Taigo private lease prijzen.

5. Peugeot 2008

Specificaties

Uitvoering Puretech 100 Hybrid 136 e-2008 136 e-2008 156 Vermogen 100 pk 136 pk 136 pk 156 pk Koppel 205 Nm 230 Nm 260 Nm 260 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Mild-hybride (benzine) Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,7 l/100 km (1 op 17,5) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 15,8 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 0-100 sprint 10,8 s 8,3 s 9,8 s 9,1 s CO2-uitstoot (WLTP) 128 g/km 110 g/km 0 g/km 0 g/km Accucapaciteit - - 50 kWh 54 kWh WLTP-actieradius - - 343 km 406 km Laadvermogen - - 11 kW 11 kW Snellaadvermogen - - 100 kW 100 kW

Pluspunten



+ Verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen: voor ieder wat wils

+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- e-2008 een stuk duurder

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

De Peugeot 2008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 2008 private lease prijzen.

Private lease SUV

Deze betaalbare suv’s vind je op onze private lease pagina. Wil je toch liever een andere suv? Kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in allerlei soorten, vormen en maten.