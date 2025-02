Fiat Grande Panda (2025) review: het is moeilijk om niet van de Panda te houden

Tests

Het is moeilijk om niet van de Fiat Panda te houden. Zijn uiterlijk grijpt terug naar het oermodel, zonder dat het een goedkope kopie is. De garantie voor succes: de Panda is er als volledig elektrisch model, maar ook met benzinemotor.

Wat valt op aan de Fiat Grande Panda (2025)?

Zonder de Panda had Fiat misschien niet eens meer bestaan. In 1980 én 2004 stond het Italiaanse merk op de rand van de afgrond, maar was het de Panda die redding bracht. Ook nu heeft Fiat (met name in Europa) betere tijden gekend. De oude 500 is uit productie, zijn elektrische opvolger slaat niet aan. En verder heeft Fiat de klanten maar weinig te bieden, met de tot nu toe onfortuinlijke Fiat 600e en de sterk verouderde oude Panda.

Maar er is reden tot optimisme. Fiat heeft het hoekige klassiekertje uit de jaren 80 een geweldige nieuwe interpretatie gegeven. De Grande Panda is geen retromodel, maar eert met zijn simpele vormen wel zijn fameuze voorganger.

De Grande Panda heeft promotie gemaakt. Hij is met 3,99 meter een stuk langer dan de oude versie (3,68 m.), die als Pandina gewoon in de prijslijst blijft. Eigenlijk is de Grande Panda eerder een verlate opvolger van de succesvolle Punto. Na veertien jaar is Fiat dus eindelijk terug in het segment te verlaten waarin het zoveel successen heeft gekend.



Natuurlijk zitten we er met onze neus bovenop om overeenkomsten te zoeken met het oude model uit 1980. Die zijn er genoeg: de vierkante koplampen, de rechthoekige achterlichten, het lijnenspel met z’n rechte hoeken. Op de C-stijl heeft Fiat een 3D-logo aangebracht. Afhankelijk van je blikveld, staat daar het woord Fiat of zie je de strepen van het oude logo. Al zijn het er gek genoeg vier in plaats van vijf. In het dashboard bevindt zich bij de bijrijder een opbergvak dat aan de oude Panda doet denken, al is er nu geen verschuifbare asbak meer te bekennen.



Heel slim levert Fiat de Panda als hybride (100 pk) en als volledig elektrische versie (113 pk). Zo is het merk niet alleen afhankelijk van stekkersucces.



Wat is goed aan de Fiat Grande Panda (2025)?

De Panda spat uit elkaar van schattige details. Zo heeft het dashboard de vorm van een ovaal, een verwijzing naar de beroemde testbaan op het dak van de Lingotto-fabriek van Fiat in Turijn. Vroeger reden hier de Fiatjes hun laatste testronde. Voor het contrast zijn de ventilatieroosters zijn weer rechthoekig.



Misschien wel het leukste zijn de bamboe-elementen rechts op het dashboard, wat een verademing als je het vergelijkt met het zielloos harde plastic dat in dit autosegment gebruikelijk is. Helaas krijg je in de basis-Panda RED een nepversie, voor echt bamboe moet je de 3000 euro duurdere La Prima bestellen. Maar het moet gezegd: zelfs die basisversie oogt fraaier en vrolijker dan de meeste concurrenten.



De laadkabel van de Panda roepen we uit tot de handigste en mooiste ooit. In de neus, achter de merknaam, zit een klepje waarachter een spiraalvormige laadkabel schuilgaat die je er vervolgens uit kunt trekken. Op die manier sleept de kabel niet over de grond en hoef je je niet af te vragen hoeveel honden hun achterpootjes boven de kabel in het gras hebben opgetild.

Nadeel is dat je iets langzamer laadt (7 kWh in plaats van 11 kWh). Maar dat pareert Fiat weer: het laat je zelf kiezen of je de modieuze kabel wilt of toch een conventionele.

Als we gaan rijden, vinden de Panda nog leuker. Een niet al te zware batterij (44 kWh) zorgt voor een acceptabele actieradius van 326 kilometer. De top van 132 km/h is meer dan voldoende in Nederland en in stadsverkeer is-ie op z’n best. Al moet hij bij het wegrijden vanuit stilstand héél even op gang komen. Het onderstel is comfortabel afgestemd en net als in de eerste Panda is slim gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Een volwassene kan het achterin best even uithouden. Ook het geluid van de wind en de banden wordt keurig gedempt.



Wat kan beter aan de Fiat Grande Panda (2025)?

We hebben recent vaak geklaagd als we in een nieuwe Fiat stapten. Wéér een speciale editie van de Tipo of 500, nooit eens iets opzienbarends. Nu is alles anders. We moeten zoeken naar minpunten bij de Grande Panda. Alles is doordacht, zelfs de echte knop waarmee je alle piepende veiligheidssystemen in één keer uitschakelt is slim gevonden. Vergeleken met de eerste Panda mis je hooguit de grote ramen, maar dat is een euvel van elke moderne auto.



Wanneer komt de Fiat Panda naar Nederland en wat is de prijs?

Fiat houdt het overzichtelijk en geeft de elektrische Panda en de Panda Hybrid dezelfde prijs. Ze kosten 25.990 euro. In maart staat de elektrische Panda bij de dealer, de Hybrid volgt in mei. De La Prima, de versie die je wilt, is 3000 euro duurder. Dan krijg je onder meer 17-inch lichtmetaal, automatische airco en een achteruitrijcamera.

In België en de meeste andere EU-landen blijft de prijs van de mild hybrid onder de 20.000 euro, waarmee de Panda echt betaalbaar is. Nederland deelt een forse bpm-straf uit voor de CO2-uitstoot van 113 gram. Zonde.



Wat vind ikzelf van de Fiat Grande Panda?

Het is lang geleden dat we zo enthousiast waren over een Fiat. Bij de Grande Panda klopt alles: zijn formaat, zijn ruimte, zijn actieradius, zijn comfort. Knipogen naar het klassieke model uit 1980 doet-ie zonder schroom, maar Fiat heeft een uitstekende balans gevonden tussen retro en toekomst. Als we in onze glazen bol kijken, zien we eindelijk weer een gouden toekomst voor een Fiat-model.