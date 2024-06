Tests

Met een vanafprijs van 20.690 euro is de nieuwe Citroën C3 nauwelijks duurder dan z'n voorganger. Toch is-ie ruimer, comfortabeler én krachtiger. We gaan op zoek naar het addertje onder het gras.



Wat is opvallend aan de Citroën C3 1.2 Turbo?

De afgelopen maanden was er vooral veel reuring rondom de elektrische Citroën ë-C3. Toch staat de Franse B-segmenter straks ook gewoon met een benzinemotor in de showroom. De nieuwe Citroën C3 meet ruim 4 meter in de lengte en is daarmee nog ongeveer even lang als zijn voorganger. Maar doordat z'n ontwerpers hem zo'n 10 centimeter de hoogte in hebben geschopt, is het geen reguliere hatchback meer. Nee, de nieuwe C3 valt in het segment van de compacte SUV's en crossovers.

Daarbij valt op dat de lijnen een stuk rechter en hoekiger zijn geworden. De neus is hoog en de motorkap loopt bijna vlak horizontaal. Het design van de koplampen en achterlichten volgen grofweg dezelfde C-vormige contouren en het Citroën-logo is gevat in een uit de kluiten gewassen ei. Bij de Max-uitvoering zijn de voorbumper en de achterste zijruiten opgeleukt met zogenaamde color clips, korte stripjes in vrolijke kleuren.

Zeker bij zo'n compacte auto, vallen de kloeke, zwarte - dus niet meegespoten - portiergrepen in het oog. Bovendien voelen ze vertrouwenwekkend degelijk aan. Wat ook vertrouwen geeft, is dat Citroën de oude PureTech-motor met zijn natte distributieriem aan de wilgen gehangen heeft. Bij een flink aantal Citroëns, Peugeots en Opels kwamen brokjes van deze riem in de motorolie terecht, en daar liepen veel motoren op vast. Bij de gedupeerden was de oude driecilinder dan ook bekend als PurePech. Het zal dan ook niet voor niets zijn dat Citroën de oude motorbenaming heeft gelaten voor wat-ie was.

Binnenin vallen het kleine, afgeplatte stuurwiel en smalle, digitale instrumentarium op. De fabrikant noemt dit het Citroën-head-up display en het zicht erop is beter dan gedacht. Linksonder op het dashboard heeft Citroën een fysieke knop verstopt, waarmee je alle verplichte veiligheidsbemoeials stil krijgt.



Wat is goed aan de Citroën C3 1.2 Turbo (2024)?

De nieuwe 1,2-liter driecilinder heeft een distributieketting en levert 100 pk bij 5500 tpm. Het koppel mag er ook zijn: 205 Nm vanaf slechts 1750 tpm. Vooralsnog levert Citroën deze motor zonder enige vorm van elektrificatie. Toch haalt-ie volgens de fabrikant een keurig verbruik van 5,3 l/100 km ( 1 op 18,9). Overigens komt er ook nog een mild hybride-versie van de Citroën C3, maar dan zitten we al in het najaar.

We rijden de C3 op benzine na de elektrische ë-C3 en onmiddellijk krijgen we het gevoel dat de fossiele versie vanuit stilstand vlotter op het rechterpedaal reageert. Een blik op de specificaties bevestigt die indruk: de honderdsprint van de 1.2 Turbo verloopt binnen 10,6 seconden. Voor dezelfde oefening heeft de ë-C3 bijna een halve tel meer nodig. Met zijn topsnelheid van 183 km/h laat de benzine-C3 zijn uitstootvrije broertje (top 135 km/h) helemaal ver achter zich. Bij tussensprints tussen de 60 km/h en de 120 km/h kwam juist de ë-C3 het vlotst over.

Hoewel de motor van de Citroën C3 1.2 Turbo duidelijk herkenbaar is als driecilinder, vinden niet dat het geluid een te grote inbreuk op het comfort maakt. Het veercomfort is zelfs opvallend goed. Monteerde Citroën de ophanging met de Progressive Hydraulic Cushions voorheen nog alleen op de duurdere versies van zijn modellen, de huidige C3 krijgt ze standaard aangemeten. Deze extra hydraulische dempers verzachten de klappen die de reguliere dempers uitdelen.



In de Max-uitvoering worden je billen en rug nog eens extra verwend met extra dik gevoerde stoelen. Dat alles samen geven de C3 een veercomfort van een klasse hoger, al gaat het ons te ver om te beweren dat de compacte Fransoos je de vliegend-tapijtervaring bied. Op betonwegen is de carrosserie best veel in beweging.

Waar de nieuwe Citroën C3 ook punten mee scoort, is zijn ruimte. Als Langnek zich een beetje inhoudt, kun je hem in de C3 prima meenemen voor een uitje: ziet die man ook eens een ander pretpark vanbinnen. De beenruimte is minder overvloedig, maar geeft geen aanleiding tot grote klachten. In de kofferbak past 310 liter aan boodschappen, wat in dit marktsegment een nette waarde is, maar ook niet meer dan dat.

Wat kan beter aan de Citroën C3 1.2 Turbo (2024)?

Om even door te gaan op de bagageruimte: die mist een verstelbare bodemplank. Als je de achterbank plat gooit, steken de leuningen dan ook een heel eind boven de kofferbakbodem uit. Dat is onhandig bij het vervoeren van lange bagagestukken. Wat we ook missen, zijn handgrepen aan de dakhemel waaraan de passagiers zich kunnen vastgrijpen als de bestuurde in een dynamische bui is.



De pook van de standaard zesversnellingsbak valt netjes als vanzelf in de juiste versnellingen, maar de bediening voelt wat rubberachtig aan. De besturing blink evenmin uit in fijngevoeligheid. Het stuur gaat wel heel licht in de rechtuitstand is het vaagheid wat de klok slaat.



Voordat we het hieronder over de prijzen gaan hebben, moet ons van het hart dat we de Citroën C3 in de basisversie Pure wel erg karig vinden uitgerust. Daarmee hebben we meteen het addertje onder het gras te pakken. Binnenin komt vooral het ontbreken van een multimediascherm nogal ElCheapo over; navigeren doe je maar met je telefoon in de meegeleverde telefoonhouder. Radio? Nee hoor, luister maar naar Spotify op je telefoon. Zachte bekleding op de armleuningen? Ben je een watje of zo?



Aan de buitenkant straalt de C3 Pure nog meer goedkoopte uit. In plaats van 17-inch lichtmetalen wielen heeft-ie stalen exemplaren met grijze schaamdeksels. Ook de colorclips, dakrailing, two-tone lak en metaalkleurige skidplates ontbreken. Hoedenplank? Absent! In twee delen neerklapbare achterbank? Nergens te bekennen! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nee, we zijn dol op puur, maar je kunt ook overdrijven.

Wanneer komt de Citroën ë-C3naar Nederland en wat is de prijs?

De demonstratiemodellen van de Citroën C3 zijn al bij de dealers gearriveerd. Voordat de eerste klanten de sleutel - ja, zo eentje die je in een ouderwets contactslot prikt - krijgen overhandigd, is het september.



Koop je de Citroën C3 1.2 Turbo met de Pure-uitrusting, dan krijg je voor 20.690 euro een relatief ruime en opvallend comfortabel verende auto, die heel aardig presteert en best zuinig is. Cruisecontrol, elektrisch bediende zijruiten en een handbediende airco zijn nog net aan boord en uiteraard zijn alle verplichte veiligheidssystemen aanwezig. Maar de uitstraling van de Pure blijft schraal.



Voor 4210 euro extra heb je de C3 1.2 Turbo Max voor de deur. Nu klinkt 'bijna 25.000 euro' - 24.900 om precies te zijn - een stuk duurder dan 'iets meer dan 20.000 euro', maar zo ziet-ie er ook uit. Zoiets simpels als het stofje op het dashboard en de met kunstleer beklede armleuningen doen al heel veel voor de uitstraling. Al had Citroën de leuk bedoelde labeltjes met tegeltjeswijsheden van ons wel achterwege mogen laten.

Wat vind ikzelf van de Citroën C3 1.2 Turbo (2024)?

Over de uitrusting van de Pure-versie van de nieuwe Citroën C3 heb ik al genoeg gemopperd; daar ga ik het niet meer over hebben. Wel moet ik het nog even over de Max hebben. Die biedt het meeste wat de moderne automobilist verlangt, inclusief een achteruitrijcamera, een grootlichtassistent, een draadloze telefoonlader en een geluidwerende voorruit. Maar stoel- en stuurwielverwarming staan niet eens op de optielijst. Vreemd.

Als ik de koukleum in mezelf even opzij zet, moet ik toegeven dat de nieuwe Citroën C3 een sterk aanbod is. Hij biedt veel uitrusting, ruimte en comfort voor zijn geld. En dan ook nog verpakt in een leuk, bonkig jasje. Ik mis een beetje Citroën-eigenzinnigheid, want zonder die enorme eivormige logo's had het ook zomaar een Kia kunnen zijn. Over Zuid-Koreanen gesproken: de Kia Stonic en de Hyundai Bayon hebben er een prima concurrent bij. Net als de Dacia Sandero, trouwens.



Verder vind ik het positief dat Citroën juist deze betaalbare auto in Europa produceert en niet in China, waar nota bene mijn favoriete model van het merk vandaan komt: de Citroën C5 X.