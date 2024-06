Nieuws

De Citroën C3 krijgt een stoere broer: de nieuwe Citroën C3 Aircross (2024). Hoewel de SUV-achtige variant van de C3 veel groter, hoger en stoerder is, blijven de prijzen bescheiden. Sterker nog, misschien moet de Dacia Jogger zich wel zorgen maken.



Met de nieuwe C3 Aircross gaat Citroën het segment van de compacte SUV's flink opschudden. Hoewel, compact ... met zijn lengte van 4,39 meter is hij niet alleen veel langer dan de gewone C3 (4,03 m), maar troeft-ie ook zijn voorganger met 23 centimeter af. De breedte (1,79 m) en hoogte (1,66 m) zijn evenmin misselijk.



Vandaar dat Citroën het erop waagt de nieuwe C3 Aircross ook als zevenzitter aan te bieden. Net als de Duitse Stellantis-collega's dat doen met de nieuwe Opel Frontera, die op dezelfde Smart Car-bodemplaat staat. In deze prijsklasse is het verder alleen de Dacia Jogger die de optie van een derde zitrij biedt.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Veel ruimte voor compacte SUV



De C3 Aircross biedt op de tweede zitrij de meeste beenruimte in zijn klasse. In de gewone C3 was die al oké, maar dankzij een 13 cm langere wielbasis (2,67) is dit de ideale compacte SUV voor ouders die een eigen basketbalteam kweken. In de zevenzits versie zullen de 12-plussers het achterste bankje waarschijnlijk mijden, want daar verwachten we geen overdreven ruime plekken.



Wel is de zevenzitsversie van de C3 Aircross bijzonder in deze klasse. Volgens Citroën is toegang tot de derde zitrij eenvoudig dankzij de brede achterportieren en de neerklapbare tweede zitrij. Maar met alle zitplaatsen in gebruik blijft er slechts 40 liter bagageruimte over. Perfect voor een tandenborstel en een schone onderbroek voor alle zeven inzittenden, maar of ieder z'n eigen handdoek kan meenemen, is nog maar de vraag.



Onderstel belooft veel veercomfort

Net als de gewone C3 krijgt de nieuwe C3 Aircross het als brievenbus vermomde instrumentarium en zijn ook de extra dik gevoerde Advanced Comfort-stoelen present. Samen met de vering met de dubbele hydraulische dempers zorgen ze waarschijnlijk voor een nog soepeler rit dan in de gewone C3. Want die kon op een golvend wegdek zijn korte wielbasis niet helemaal verbloemen.

We hadden gehoopt dat het 10,25-inch touchscreen in de C3 Aircross wél standaard is, want het ontbreken daarvan in de goedkoopste reguliere C3 vinden we nogal karig. Maar een blik op de lijst met de standaarduitrusting van de You-versie doet ons het ergste vrezen. Het overzicht vermeldt het smartphone-station als basisvoorziening; voor het luisteren naar muziek en het navigeren ben je dus ook bij de goedkoopste C3 Aircross op je telefoon aangewezen.



Blijf op de hoogte over de C3 Aircross. Meld je aan voor de nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wel standaard zijn: handbediende airco, actieve rijstrookassistentie, cruisecontrol, verkeersbordherkenning, parkeersensoren achter, elektrisch bediende zijruiten voor en led-koplampen. De Max-uitvoering heeft wel een touchscreen, evenals lichtmetalen 17-inch wielen, een navigatiesysteem, buitenspiegels met dodehoekdetectie en parkeersensoren voor en achter.

Elektrische Citroën C3 Aircross (2024)



De Citroën C3 Aircross komt met verschillende aandrijflijnen, die we al kennen uit andere Citroëns. Daaronder zit de nieuwe, 100 pk sterke driecilinder 1,2-liter benzinemotor met distributieketting, een 136 pk sterke hybride en een volledig elektrische versie met 113 pk. Alleen de 1.2 benzine heeft een handgeschakelde zesbak, de hybride en elektrische C3 Aircross hebben een automaat.

De elektrische Citroën ë-C3 Aircross heeft een actieradius van ruim 300 kilometer en is in 26 minuten op te laden van 20 naar 80 procent. In 2025 komt er een versie met een WLTP-actieradius van 400 kilometer.

Citroën C3 Aircross prijs: duurder dan Dacia Jogger



De productie van de C3 Aircross vindt plaats in de Citroën-fabriek in Trnava, Slowakije. Desondanks zijn de prijskaartjes bijna 'oosters' te noemen. Prijzen beginnen bij 25.850 euro voor de benzineversie. Daarmee is de nieuwe Citroën C3 Aircross duidelijk goedkoper dan zijn - kleinere - voorganger.

Overigens is de vanafprijs van de Dacia Jogger (23.700 euro) nog een tikje gunstiger. De elektrische ë-C3 Aircross You staat straks in de showroom met een prijskaartje vanaf 27.390 euro. De elektrische C3 Aircross in de Max-uitvoering is er vanaf 31.590 euro. Citroën belooft nog in de zomer van 2024 de volledige prijslijst bekend te maken.



Stoer design



Hoewel Citroën de term 'SUV' mijdt alsof het een nieuwe variant van het coronavirus is, ziet de nieuwe C3 Aircross er toch wel degelijk uit als zodanig. Hij biedt de hoge zitpositie, de bodemvrijheid en het assertieve design die daarbij horen. En ook door zijn forse hoogte zul je hem niet snel over het hoofd zien.

Typische Citro:en-designgrapjes zijn de verwisselbare kleurclips, die we al kennen van de gewone C3. Vraag is alleen hoe vaak je die dingen inderdaad gaat wisselen. Voor de rest van de carrosserie kun je kiezen uit zes kleuren: zwart, grijs, rood, blauw, wit en groen. Allemaal gecombineerd met een wit of zwart dak.