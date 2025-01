Goedkope zevenzitter: private lease de Dacia Jogger al vanaf 424 euro

Nieuws

Of je nou een groot gezin hebt of vaak veel mensen vervoert, soms zijn de 5 zitplaatsen die een gewone auto heeft niet genoeg. De Dacia Jogger kan dit probleem oplossen, en is ook nog eens erg voordelig te rijden. Via onze private lease vergelijker is de Jogger met zeven zitplaatsen al te private leasen vanaf 424 euro per maand.

Private lease biedt je de zekerheid van vaste maandelijkse kosten, omdat onderhoud, reparaties en verzekering al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Je kunt in een nieuwe auto rijden zonder de hoge aankoopprijs te hoeven betalen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de waardevermindering van de auto. Hierdoor is private lease een stressvrije en voordelige manier om een auto te bezitten.

De Dacia Jogger is vanaf 409 euro te private leasen via Auto Review. Hiervoor krijg je de benzine-uitvoering met 5 zitplaatsen. Als je 7 zitplaatsen wilt, kan dat al vanaf 424 euro. Maar de Jogger is ook met andere aandrijflijnen beschikbaar. Zo is de stationwagon verkrijgbaar als hybride, of als bi-fuel met benzine en LPG. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken, en wat zijn de nadelen van de Jogger? Wij laten het je hier weten, dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is. De Dacia Jogger private lease je via Auto Review.



Bekijk hier de beste Dacia Jogger private lease deals

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Dacia Jogger in het kort

Specificaties

Uitvoering TCe 100 ECO-G TCe 110 HYBRID 140 Vermogen 100 pk 110 pk 141 pk Koppel 170 Nm 200 Nm Niet bekend Aandrijflijn (brandstof) Benzine/LPG Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) Benzine: 6,0 l/100 km (1 op 16,7)

LPG: 7,7 l/100 km (1 op 13,0) 5,8 l/100 km (1 op 17,5) 4,8 l/100 km (1 op 21,3) 0-100 sprint 12,3 s 10,5 s 9,8 s Bagageruimte 160 - 1807 l 160 - 1807 l 160 - 1807 l CO2-uitstoot (WLTP) 118 - 120 g/km 129 - 131 g/km 105 - 107 g/km

Pluspunten

+ Veel waar voor je geld

+ Drie verschillende aandrijflijnen

+ Veruit de goedkoopste zevenzitter

+ Ruimtewonder

Minpunten

- Interieur voelt goedkoper aan

- HYBRID: rumoerige aandrijflijn

- HYBRID: niet als zevenzitter

- Armoedige crashtestscore van één ster

Dacia Jogger Expression

Voor de Dacia Jogger bestaan 3 uitrustingsniveau’s: Essential, Expression en Extreme. Hoewel Essential de instapper is, vind je deze uitvoering alleen bij de Jogger die op LPG rijdt. Daarom behandelen wij de Expression. Hiermee ben je al rijkelijk uitgerust. Je hebt onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

LED-koplampen

ISOFIX 3-punts bevestiging

Elektrische bedienbare ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Privacy glass

Start/stop-systeem

Lane departure warning

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Dacia Jogger private lease

De Dacia Jogger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Jogger private lease prijzen.

De Dacia Jogger is veruit de goedkoopste optie als je een zevenzitter nodig hebt, maar is ook in al zijn andere vormen een capabele en voordelige auto. Heb je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je nog 248 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.