Dit zijn de 5 goedkoopste gezinsauto's met private lease

Heb je een gezin, dan heb je een auto nodig met genoeg ruimte om iedereen te vervoeren, zonder klachten te horen over het gebrek aan beenruimte. Daarbovenop moet de auto ook nog eens voordelig zijn. Dat kan met deze 5 private lease aanbiedingen!

Met private lease zijn vrijwel al je vaste autokosten gebundeld in één maandbedrag. In dit bedrag zitten bijvoorbeeld de verzekering, afschrijving, wegenbelasting en het onderhoud verwerkt. Zo behoud je het overzicht en ga je voor zekerheid.

Daarbij hoef je niet in een keer een aankoopbedrag neer te leggen - wij begrijpen dat je andere kosten hebt met een gezin. Daarom zetten wij 5 voordelige private lease auto’s op een rijtje die kunnen dienen als de trouwe auto voor jouw gezin voor de komende jaren.

1. Nissan Leaf

Specificaties

Vermogen (pk) 150 Koppel (Nm) 320 Bagageruimte (liter) 400 Accucapaciteit (kWh) 39 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 270 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 50

Pluspunten



+ Volwaardige elektrische gezinsauto voor een scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting

+ Opvallend stille cabine en prettig geveerd

+ Hoog gebruiksgemak

Minpunten

- Chademo-snellaadpoort is steeds minder gangbaar

- Beperkte actieradius

- Zowel laad- als snellaadvermogen niet indrukwekkend

De Nissan Leaf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Leaf private lease prijzen.

2. Dacia Jogger

Specificaties

Uitvoering TCe 110 Hybrid 140 Vermogen (pk) 110 141 Koppel (Nm) 200 205 Bagageruimte (liter) 708, maximaal 1819 160, maximaal 1807 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,6 l / 100 km 4,9 l / 100 km 0-100 sprint (seconden) 10,5 10 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 128 110

Pluspunten



+ Zowel als vijf- en zevenzitter beschikbaar

+ Scherp geprijsd

+ Zeeën van ruimte

Minpunten

- Afwerking

- Geluidsisolatie

- Automaat is niet soepel

De Dacia Jogger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 482,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Jogger private lease prijzen.

3. Hyundai i30

Specificaties



Uitvoering Hatchback Stationwagon Vermogen (pk) 120 120 Koppel (Nm) 172 172 Bagageruimte (liter) 395, maximaal 1301 602, maximaal 1650 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l / 100 km 5,2 l / 100 km 0-100 sprint (seconden) 11,2 11,4 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120 119

Pluspunten



+ Zowel als hatchback of stationwagon

+ Veercomfort

+ Standaard rijk uitgerust

Minpunten

- Niet de ruimste in zijn klasse

- Weinig sportief

- Geluidsisolatie

4. Skoda Scala

Specificaties

Uitvoeringen 1.0 TSI 95 pk 1.0 TSI 115 pk Vermogen (pk) 95 115 Koppel (Nm) 175 200 Bagageruimte (liter) 467, maximaal 1410 467, maximaal 1410 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l / 100 km 5,2 l / 100 km 0-100 sprint (seconden) 10,9 9,5 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 117 118

Pluspunten



+ Verrassend veel beenruimte

+ Relatief zuinig

+ Grote bagageruimte

Minpunten

- Lichte besturing

- Weinig dynamisch

- Tikkeltje saai

De Skoda Scala is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 418,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Scala private lease prijzen.

5. Kia Ceed Sportswagon

Specificaties

Vermogen (pk) 120 Koppel (Nm) 172 Bagageruimte 625, maximaal 1694 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 0-100 sprint (seconden) 11,4 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 121

Pluspunten



+ Logische bediening

+ Grote bagageruimte voor zijn klasse (625 liter)

+ Comfortabel geveerd

Minpunten

- Relatief langzaam, niet sportief

- Been- en hoofdruimte achterin valt tegen

- Rijeigenschappen niet heel scherp

De Kia Ceed is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 438,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Ceed private lease prijzen.

Private lease gezinsauto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor een gezinsauto. Ook vind je er private lease deals voor auto's voor minder dan 300 euro.