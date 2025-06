Deze 5 auto's met super grote kofferbak zijn ideale vakantie-auto's

Inspiratie

Wie graag met de auto op vakantie gaat, let extra scherp op de liters bagageruimte. We houden de tentkampeerder met een jong gezin, maar zonder aanhanger in het achterhoofd en gaan op zoek naar auto's met een bovengemiddeld grote kofferbak.

Van oudsher moest je voor een zo groot mogelijke bagageruimte bij een stationwagon zijn. Nu de markt al jaren wordt overstroomd door SUV's, heb je een extra type auto om uit te kiezen. Een nadeel is wel dat een gemiddelde SUV zwaarder en onzuiniger is dan een vergelijkbare stationwagon. Daarnaast rijdt een stationwagon door z'n lage zwaartepunt meestal iets dynamischer

Maar die voors en tegens laten we nu even buiten beschouwing. Topprioriteit is de geschiktheid als vakantieauto. Daarom open we op Marktplaats.nl de jacht op auto's met een bovengemiddeld grote bagageruimte.

Check de achterklep!

Eén praktisch aspect waarmee vrijwel elke SUV de vloer aanveegt met stationwagons, is de openingshoogte van de achterklep. Ben je wat langer dan gemiddeld? Let dan voor aankoop op of je onder de achterklep kunt staan zonder je hoofd te stoten.

Veel moderne SUV's en stationwagons trakteren op een elektrisch te openen en sluiten achterklep. Heel prettig, zeker als je regelmatig met je armen vol kinderen, ­koffers en tentstokken staat, al gaat het openen en sluiten vaak wel traag. Check voor aankoop ook of het openingsmechanisme het wel goed doet. Een extra punt van aandacht, dus.

Hoeveel kilo bagage mag er op het dak van je auto?

Als je er met het hele gezin op uittrekt, ontkom je vaak niet aan een dakkoffer. Die is makkelijker te plaatsen als de auto dakrails heeft. Toch zijn ze niet bij elke stationwagon of SUV standaard. Ook als ze wel gemonteerd zijn, moet je op de maximale daklast letten.

Veel auto's verdragen niet meer dan 50 kilo op het dak, maar sommige kunnen wel 100 kilo aan. Vergeet bij het beladen niet het gewicht van de koffer zelf mee te rekenen. Fijne vakantie!

Honda Civic Tourer 1.8 Lifestyle aut. - 2014 - 92.980 km - € 15.900

De Honda Civic Tourer bood nieuw weinig bijtellingsvoordeel en dat remde de verkoopcijfers. Daardoor is het nu ook niet zo gemakkelijk om een tweedehands Honda Civic Tourer te vinden. Zonde, want de Civic is niet alleen superdegelijk en betrouwbaar. Als stationwagon heeft de Japanner ook unieke ­kwaliteiten in huis. Zo herbergt de kofferbakbodem een 'geheim' luik, waaronder nog twee rolkoffers passen. En dankzij de 'magic seats' kun je achter de voorstoelen een fiets rechtop in de auto zetten, terwijl de volledige bagageruimte gewoon bruikbaar blijft.

De fixatie op ruimte voor spullen heeft ervoor gezorgd dat langbenige achterpassagiers niet geweldig zitten. En in de bergen zul je de turboloze ­1,8-liter benzinemotor op toeren moeten houden. In deze automaat kan dat met flippers aan het stuur. Maar je kunt ook kiezen voor de 1.6 i-DTEC. Die diesel heeft 300 Nm koppel en is zó zuinig, dat het omslagpunt ten opzichte van benzine verrassend laag ligt. Het gave ontwerp is een 'gratis' bonus van de Civic Tourer.

+ Superbetrouwbaar, 'magic seats', onderscheidend ontwerp

- Beperkte beenruimte achter, weinig trekkracht bij lage toerentallen

Seat Tarraco 1.5 TSI Style DSG - 2020 - 115.032 km - € 25.845

Bij een ruime SUV van de Volkswagen-groep denk je vooral aan de Volkswagen Tiguan of Skoda Kodiaq. Vreemd genoeg wordt de Spaanse neef van de familie vaak vergeten. Komt dat misschien doordat er aan Seat nog altijd een imago van sportieve hatchbacks kleeft? Hoe dan ook is de Seat Tarraco 1,67 meter hoog en 1,84 meter breed en dat resulteert in een riant interieur. Niet alleen voor de bagage, maar ook voor vijf inzittenden.

Sterker nog, de Tarraco is ook geleverd als zevenzitter, al moet die in de vijfpersoons configuratie wel 60 liter bagageruimte inleveren. Over sportiviteit gesproken, die zoek je in deze bronskleurige ­tweedehands Seat Tarraco 1.5 TSI tevergeefs, al is de besturing wel communi­catiever dan verwacht. Als je wilt opschieten, moet de motor een beetje op z'n tenen lopen, en dat kost brandstof. Wie meer power wil, moet op zoek naar een (duidelijk duurdere) ­Tarraco 2.0 TSI (190 pk). De zuinige PHEV-versie heeft 'maar' 610 liter bagageruimte.

+ Fijne besturing, riante ruimte op alle fronten

- Iets meer power is welkom

Skoda Superb Combi 1.4 TSI Style DSG7 - 2019 - 57.344 km - € 24.900

Een tweedehands Skoda Superb Combi mag in dit overzicht niet ontbreken. Want als er één auto is die zich leent voor lange vakantietrips met het hele gezin, dan is het deze Tsjechische ruimtereus wel. Koffers en tassen krijgen bijna pleinvrees in de enorme bagageruimte. Tegelijkertijd hebben pubers met reuzengroei op de achterbank heel veel bewegingsvrijheid. Sterker nog, de bankzitters bevinden zich zo ver bij de voorstoelen vandaan, dat kleine kinderen tijdens de reis naar de Côte d'Azur dreigen te verhongeren.

Het lukt je simpelweg niet om ze onderweg een Liga aan te geven. Behalve heel ruim, is de Superb ook lekker comfortabel. Het onderstel is voor sommigen zelfs té zacht. De turbomotor met cilinderuitschakeling bezorgt de relatief lichte Superb adequate prestaties en vraagt als tegenprestatie bescheiden hoeveelheden benzine. Deze blauwe Combi trakteert bovendien op luxe hebbedingetjes als elektrisch verstelbare stoelen en achterbankverwarming.

+ Ook de beenruimte is immens, luxe uitrusting

- Probeer de kids maar eens een Liga aan te geven

Dacia Jogger 1.6 Hybrid 140 Extreme 5p - 2024 - 7987 km - € 28.945

Hoe ze het hebben geflikt, mag Iancu – de Roemeense neef van Joost – weten. Feit is wel dat de 4,54 meter lange Dacia Jogger meer kofferruimte heeft dan een bijna 5 meter lange Volvo V90. Verder houdt elke vergelijking op, want waar de chique Zweed ook de statusklieren kietelt, maakt het merk Dacia bij veel mensen de lachspieren los.

Onterecht, zeker als je de kwaliteiten van deze tweedehands Dacia Jogger Hybrid bekijkt. Hj veert ­lekker soepel en in de Extreme-versie mis je eigenlijk niets; navigatie, smartphone-integratie, klimaat­regeling, stoel­verwarming, een achteruitrijcamera en cruise­control zijn allemaal present. Aan de buitenkant zorgen koperkleurige accenten en zwart lichtmetaal voor een stoere uitstraling. Oké, de hybride-aandrijflijn is lekker zuinig, maar mist wat raffinement en de NCAP-crashtest had beter gekund – al had die betrekking op de zevenzits uitvoering. Maar die wil je sowieso niet, want die heeft 'maar' 565 liter bagageruimte ...

+ Bijna nieuw, zuinig, stoer uiterlijk

- Geen crashtest­koning, mist verfijning

Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV Comfort Smart - 2021 - 72.690 km - € 34.985

Ben jij de vader of moeder van drie ijdele pubers die tweemaal daags van kleren wisselen? En sjouwen ze elke vakantie ook een beautycase van hutkofferformaat mee? Of heb je zo'n hekel aan bagagewagentjes en dakkoffers dat je per se alle spullen ín de auto wilt vervoeren? Dan is een Hyundai Santa Fe de ideale occasion. Met een bagageruimte van ruim 800 liter slikt de enorme Zuid-Koreaan ook kinderfietsen, een vijf­persoons oppomptent, een koelkast en een rubber­boot.

Mooi, denk je. Terwijl je je meteen afvraagt hoeveel benzine dit 1900 kilo wegende, superdeluxe slagschip met 4WD verbruikt. Nou, dat valt mee – tenminste, als je niet te hard rijdt en de aandrijfaccu van deze plug-in hybride regelmatig oplaadt. Het officiële verbruikscijfer is wel heel rooskleurig, maar als je netjes rijdt, is 1 op 16 haalbaar. Het elektrische bereik is 56 kilometer (WLTP). Helaas ga je vanaf 2026 het volle pond aan mrb betalen (ca. 357 euro per kwartaal) ...

+ Baden in luxe, standaard 4WD, record-kofferbak

- Zwaar, minder snel dan concurrentie