Koop jij deze mooiste Golf GTI van Marktplaats of een van z'n concurrenten?

Inspiratie

Dit jaar viert Volkswagen 50 jaar GTI. Want ja, zolang is het alweer geleden dat deze magische badge voor het eerst op een Golf werd geplakt. Nieuwe GTI's en aanverwante hot hatches zijn zeldzaam, maar gelukkig hebben we Marktplaats nog!

Voordat ook maar iemand van de Volkswagen Golf GTI of andere hot hatches had gehoord, wisten mannen als Carlo Abarth, Amedeo Gordini en John Cooper al waar Abraham de kleine ­potjes scherpe mosterd haalde.

De Mini Cooper daargelaten, hadden de hete gebakjes in de sixties niet alleen de aandrijving aan de achterkant, maar ook de motor. Daarmee kon de ge­oefende bestuurder spectaculaire drifts laten zien. Mindere goden keken echter regelmatig het achteropkomend verkeer recht in de ogen ...

In de Volkswagen Golf I GTI hoefde je daar in 1976 niet meer bang voor te zijn. De combinatie van een dwars geplaatste motor boven de vooras met voorwielaandrijving, zorgde ervoor dat de – destijds ongekende – 110 pk’s veilig hun weg naar het asfalt vonden. Zonder dat de auto saai werd. Integendeel, de eerste Golf GTI werd juist geprezen om zijn vermakelijke sportieve karakter.

'Golfbaleffect'

Geen wonder dat de populariteit van de Golf GTI net zo snel ging als de auto zelf. Het succes van de Golf GTI bracht een sneeuwbaleffect op gang. Al is in dit verband ‘Golfbaleffect’ een toepasselijker woord. Binnen een jaar of vijf had bijna elk merk een hot hatch in zijn programma, bovendien barstte er een vemogens­wedloop los. Motoren werden groter, er kwamen modernere injectiesystemen, multikleppentechniek en turbo’s deden hun intrede en op een gegeven moment waren er zelfs hete hatchbacks met vijf- en zescilinder motoren.

De ooit zo prestigieuze 110 pk’s werden er 130, om daarna in etappes te stijgen naar de ­volgende magische grens. De huidige Golf GTI Clubsport Edition 50 schopt het zelfs tot 325 pk, terwijl de vijf­cilinder motor van de Audi RS 3 er 400 bij elkaar roffelt.

Nieuwe Golf GTI is onbetaalbaar geworden

De techniek heeft dus niet stil­gestaan. Voor de belastingregels geldt helaas hetzelfde. Door de hoge CO2-taks zijn de betaalbare boy racers van weleer verworden tot peperdure speeltjes voor de rijken. Althans, nieuw. Zo kost de goedkoopste Golf GTI zowat 68 mille! Gelukkig zijn tweedehands hot ­hatch­es ­talrijker én goedkoper.

Maar let wel op. GTI’s dagen je uit om de grenzen op te zoeken, en dat zullen veel eerdere eige­naren ook hebben gedaan. Let extra goed op de onderhoudshistorie, het slijtagepatroon van de banden en de staat van draagarmen, veren en dempers. Check ten slotte of er ­sporen van schade – ook aan de bodem – dan wel ondeskundige tuning zijn.

Volkswagen Golf V GTI 2.0 FSI Turbo - 2006 - 69.259 km - € 19.950

Nu kunnen we over het 50-jarige GTI-jubileum wel doen alsof het allemaal geweldig was, maar bij de Golf van de tweede tot en met de vierde generatie werd het rijplezier van het oermodel node gemist. De Golf V GTI (200 pk) daaren­tegen, wordt door velen gezien als de generatie die het GTI-logo weer eer aandeed. Het onderstuurde karakter van de vierde generatie was verdwenen en de auto voelde veel lichtvoetiger aan, terwijl de besturing communicatiever was geworden. De terugkeer van de gezellige ruitjesbekleding en de golfbal-pookknop bij de handgeschakelde versie maakten het juichplaatje compleet.

Deze maagdelijke GTI heeft een DSG-transmissie, dus check even of-ie lekker schakelt. Ook de ruitjesbekleding ontbreekt, daar staat tegenover dat het aanwezige leer bijna als nieuw is. Als met de bak net zo is omgesprongen als met de carrosserie en het interieur, hebben we daar alle vertrouwen in. Bloedsnel is een Golf V GTI naar moderne normen niet, maar hij biedt op alle fronten heel veel rijplezier. En een mooiere en gavere tweedehands Volkswagen Golf GTI dan dit rode exemplaar, zul je niet snel aantreffen.

+ Een van de leukste Golfs GTI ooit, nieuwstaat

- Geen handbak, geen ruitjesbekleding

Ford Focus RS - 2009 - 82.347 km - € 39.950

Zó, dachten we dat die Golf hierboven geen koopje was ... Maar eerlijk is eerlijk, toen ze nieuw waren, was het prijsverschil ­tussen dit tweetal ook al forsr. Voor de extra 20.000 euro (!) biedt deze tweedehands Focus RS ruim 100 pk extra, een snellere honderdsprint en een topsnelheid die zelfs veel dikke Duitse premium­auto’s te veel is. Plus de nodige ’Tupperware’in de vorm van spatbordverbreder, skirts en een giga achtervleugel.

Verreweg de belangrijkste extra is een extra cilinder. Want het geluid dat de – Volvo, bedankt! – vijfcilinder voortbrengt, is bloedstollend. Daarnaast is het bijna een wonder hoe goed deze auto zijn indrukwekkende 305 pk op het asfalt brengt. Want let wel: het is ‘gewoon’ een voorwielaandrijver. Desondanks stuurt-ie messcherp en heeft-ie nauwelijks last van torque steer. Geef ’m de sporen en fysiotherapeuten kijken handenwrijvend naar de knik-, duw- en trekbelastingen die elke sprint op je rug, nek en schouders uitoefenen. Heerlijk!

+ Vijfcilindergeluid, ­explosieve power

- 40k en dan geen erkende garantie!?

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Hyundai i30 2.0 T-GDi N2 Performance - 2019 - 97.362 km - € 28.995

Wie Hyundai vooral associeert met de i10 van zijn schoonmoeder of de elektrische Kona van de buurman, kent de i30 N (275 pk) waarschijnlijk niet eens. Deze steengoeie hot hatch was in 2017 het eerste model in de N-lijn van het merk. Die N staat niet alleen voor Namyang, waar Hyundai een test- en ontwikkelingscentrum heeft, maar ook voor Nürburgring en Nordschleife. Grootspraak? Zeker niet.

Hyundai had een van de grote mannen achter BMW Motorsport weggekocht, en dat heeft zich uitbetaald. Dat merkten we in 2020 ook in een vergelijkende test van de i30 N tegen de Ford Focus ST. Motorisch schatten we de rappe Koreaan hoger in en ook vonden we z'n besturing iets fijner. Desondanks won de Ford de test. Vooral omdat hij in krappe bochten meer grip had. Het rijplezier van - ook een tweedehands - Hyundai i30 N is er niet minder om, al was het alleen maar vanwege de wellustige uitlaatsound. Bovendien is de i30 N rijk uitgerust, betrouwbaar en prima geschikt als gezinsauto.

+ Fijne, betrouwbare aandrijflijn

- Weinig hot hatch-fans snappen je keus

Renault Mégane RS 300 Trophy - 2019 - 94.545 km - € 27.435

De 300 Trophy R daargelaten, is dit de vetste versie van de laatste generatie Renault Mégane RS. Zeker in het geel of oranje oogt de Fransoos een stuk vrolijker en vriendelijker dan alle zwart gespoten soortgenoten. Met zijn vierwielbesturing voelt de Mégane heerlijk lichtvoetig aan, terwijl hij op hoge snelheid rechtdoor juist uitzonderlijk stabiel is. Met z’n uitstekende rijeigenschappen zit hij de vorige Honda Civic Type R zelfs op de ­hielen. En dan hebben we het over de benchmark in deze klasse.

Ten opzichte van de Megane RS 280 biedt de Trophy niet alleen 20 pk extra, hij heeft ook een sperdifferentieel. Nadeel: het onderstel is een stuk harder. Dat laatste maakt ’m minder geschikt als gezinsauto voor alledag. Want voordat je het weet, bezorg je je kroost een shaken baby syndrome. Voor een voorwielaandrijver is de grip van de Mégane bijna grenzeloos, maar de trage EDC-automaat is niet ieders smaak. Door zelf te flipperen, verhoog je het rijgenot enorm.

+ Lichtvoetig en handzaam, fenomenale grip

- Keihard, trage automaat

Honda Civic Type R GT - 2026 - 111.991 km - € 27.770

Wie zich graag snel, maar anoniem door het verkeer beweegt, kan een tweedehands Honda Civic Type R beter overslaan. Want subtiel is hij niet, met zijn picknicktafel op de achterklep, woest uitgebouwde wielkasten en vier rioolbuizen van uitlaten. De FK2-generatie van de Civic Type R verscheen in 2015 en was de ­eerste met turbomotor. Dat leverde onder de fans de nodige discussie op, want eerdere generaties moesten het juist hebben van hoogtoerige atmosferische motoren.

De turbomotor (315 pk) maakt de Type R iets geschikter voor normaal gebruik en de enorme ruimte maakt ’m zelfs tot een prima gezinsauto. Maar vergis je niet: z’n sperdiff, adaptieve dempers en Brembo-­remmen zorgen ervoor dat dit vuurspuwende pk-monster ook op het circuit uit de voeten kan. Deze GT-versie biedt ook nog luxe als navigatie, stoelverwarming en een panoramadak. Check wel de onderhoudshistorie, de koppeling, de bak en de ­banden: veel Types R hebben een zwaar leven achter de rug.

+ Betrouwbare gezinsauto en ­circuitmonster in één

- Stevig prijskaartje, iedereen herkent je

In Auto Review 9/2026 schotelen we je nog 5 vette boy racers voor!