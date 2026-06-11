875 kilo puur plezier: zo voelt de allereerste Golf GTI nog steeds

Inspiratie

De door Giorgetto Giugiaro getekende Golf verscheen in 1974, en kwam voor Volkswagen geen moment te vroeg. Sinds eind jaren veertig stond de Kever aan de basis van alle commerciële successen in Wolfsburg, maar met zijn luchtgekoelde boxer achterin begon die auto ernstig te verouderen. Met de Passat was de overstap naar watergekoelde lijnmotoren en voorwielaandrijving al gemaakt, en het strakke, zakelijke design van de Italiaanse grootmeester bracht Volkswagen terug in het hier en nu. Twee jaar later volgde de snelle GTI-uitvoering.

Het draait om gewicht



Geavanceerd was die GTI niet. Hij leende zijn motor van de Audi 80 GTE: een 1,6-liter viercilinder die door een mechanisch Bosch K-Jetronic-injectiesysteem met benzine werd gevoed en het tot 110 pk schopte. Naar hedendaagse sportieve maatstaven een lachertje, maar bij de Golf GTI draait het niet om het maximale vermogen, maar om het gewicht. Het fotomodel, in 1983 op kenteken gezet, weegt leeg niet meer dan 875 kilo. In 1982 werd de motor vervangen door een 1,8-liter met 112 pk, waarbij het koppel steeg van 137 naar 150 Nm, een verschil dat je brein niet doet exploderen.

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Als faceliftversie wijkt dit exemplaar in detail af van het oermodel. Zo ontbreekt de iconische Schotse ruitjesbekleding op de stoelen, terwijl de vroege GTI's kleinere, meer vierkante achterlichten hadden en bumpers die nog niet tot de kunststof wielkuipverbreders reikten. Vaste waarden bleven wel de karakteristieke golfbal op de versnellingspook en de in een sportieve GTI vrijwel verplichte toerenteller.

Rijden zonder vangnet

Ook wie al eens in een oer-GTI heeft gereden, voelt bij het wegrijden de kwajongen bovenkomen. Het is niet zozeer het motorgeluid, maar vooral de alertheid van het blokje op het gaspedaal die je meevoert. Bij half gas schiet de Golf er als een haas vandoor, terwijl de pook met vrij lange maar trefzekere slagen door de vijf korte versnellingen wordt gedirigeerd. Geef je nog wat meer gas, dan steekt het Golfje parmantig zijn vierkante neusje in de lucht. In theorie haal je de honderd in negen tellen, indrukwekkend toen, en eerlijk gezegd nog steeds, voor een auto die allang tot klassieker is bekroond.

In je onderbuik lijkt het allemaal sneller te gaan, en ook dat is te verklaren: de eerste Golf is niet alleen licht, maar met 3,82 meter ook heel compact. Je zit er bovendien veel minder beschut in, want ergens halverwege je ribbenkast gaat het kunststof deurpaneel al over in glas. De besturing is onbekrachtigd, dus bochten die scherper uitvallen dan ingeschat worden behoorlijk spannend. Haal het op de limiet niet in je hoofd je rechtervoet van het gas te halen, want elektronische wondermiddelen als ABS of ESP ontbreken. Als de achterkant begint te glijden, helpt vooral een schietgebedje, en ook die spanning hoort bij de echte GTI-beleving.