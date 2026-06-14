50 jaar Golf GTI: toen een Nederlandse versie véél sneller was dan de Duitse

Inspiratie

De vierde generatie van de Volkswagen Golf GTI was serieus snel dankzij 5 kleppen per cilinder én een turbo. Importeur Pon deed daar nog een schepje bovenop en liet het jubileummodel opvoeren tot 210 pk.

Hoewel Volkswagen ook krachtigere Golf-varianten had toegevoegd, leek de ware GTI-magie bij de derde generatie wat weg te ebben. Voor hetzelfde geld kregen snelle huisvaders bij andere merken doorgaans méér vermogen en méér luxe, en daar konden vaste Golf-waarden als het ruime interieur en de hoge restwaarde weinig aan veranderen. Volkswagen moest mee in de vaart der volkeren en gaf de GTI-versie van de Golf IV in 1998 daarom een flinke vermogensinjectie.



Turbokracht

Ter vervanging van de tweeliter acht- en zestienkleppers werd een geheel nieuwe 1,8-liter turbomotor voorin gelepeld, met vijf kleppen per cilinder en ook gebruikt door Audi, Skoda en Seat. In eerste instantie goed voor 150 pk, later in zijn loopbaan voor 180 pk op de voorwielen. Volkswagen bood het GTI-pakket nu aan voor allerlei vermogensversies, van een 1.9 TDI pompverstuiverdiesel met 115 tot 150 pk tot een 2,3-liter VR5-vijfcilinder van 170 pk. De magere 115 pk tweeliter haalde de Nederlandse prijslijsten nooit, en dat is maar goed ook gezien de flinke gewichtstoename: op het kenteken van het 25th Anniversary-fotomodel staat een leeggewicht van 1254 kilo.

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Turbotechniek doet aanvankelijk misschien weinig voor de absolute prestaties, maar de manier waarop de auto snelheid opbouwt is van een heel andere orde. Bij vertrek lijkt de motor niet thuis te geven, maar zodra de toerenteller richting de 2000 kruipt, kondigt de sissende turbo zijn drukopbouw aan met een stevige zet in je onderrug. Volkswagen had de kunst van het koppelbehoud in de vingers, want tot 5000 toeren blijft de trekkracht maximaal. De twintigklepper draait moeiteloos door tot minstens 6500 toeren, maar waarom zou je? Met een sprinttijd van nog geen 8,5 tellen voor de 150 pk-versie sla je ook in modern verkeer geen modderfiguur.

30 pk extra dankzij door importeur Pon

Ook deze Golf IV is een jubileummodel, inmiddels 25 jaar oud. Als 25th Anniversary Edition kreeg de klant in 2001 een verlaagd onderstel, 18-inch multispaakwielen uit de BBS-catalogus, Recaro-stoelen met streepjesbekleding in plaats van ruitjes, leren accessoires met rood stiksel en een upgrade naar 180 pk. De honderd Nederlandse kopers werden door importeur Pon bovendien verwend met een andere chip, van ABT, in het motormanagement. Resultaat: nog eens 30 pk extra boven op die 180 pk.

En dat voel je. De twintigklepper slaat je om de oren met 300 newtonmeter, zodat je in amper 7,5 tellen op de honderd zit. Precies vijftig jaar na het verschijnen van de eerste generatie maakt deze jubileum-Golf zijn sportieve feestvreugde dus nog volledig waar, en is hij des te begerenswaardiger voor de verstokte GTI-liefhebber die zijn verzameling met de tijd mee laat gaan.