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Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper

Wil jij net zoals ongeveer 331.000 andere Nederlanders eigenlijk een Volkswagen Golf, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn Spaanse concurrent uit eigen huis gaan! Die biedt dezelfde techniek, maar dan goedkoper: de Seat Leon.

Het goedkope Volkswagen Golf-alternatief

Over de Seat Leon

Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper
Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper
Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper

De Seat Leon is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 399 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Volkswagen Golf. Die kost je zomaar 75 euro meer: minimaal 474 euro per maand. Over een leaseperiode van 72 maanden komt de meerprijs daarmee uit op 5400 euro. Voor een compleet eerlijk vergelijk moet je echter de Seat Leon PHEV nemen als uitgangspunt. Maar ook als je dat doet, blijft er een prijsverschil van 25 euro per maand staan. Omdat de Leon over dezelfde techniek beschikt als de Golf, blijven de voordelen staan: voor dit scherpe bedrag krijg je een PHEV met een erg ruime actieradius, die ook nog eens prima rijdt en zelfs kan snelladen.

Pluspunten                                                   Minpunten
+ Grote elektrische actieradius (132 km) - Hard plastic interieur
+ Kan snelladen (50 kW) - Ietwat stevig geveerd
+ Sportief stuurgevoel - Laadpoort op onhandige plek

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Seat Leon PHEV? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de elektrische actieradius en het laadvermogen zijn vermeld. 

Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper
Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper

Specificaties

Specificatie 1.5 TSI e-Hybrid
Vermogen204 pk
Koppel330 Nm
Aandrijflijn (brandstof)Plug-in hybride
0-100 sprint7,7 s
CO2-uitstoot (WLTP)0 g/km
Accucapaciteit19,7 kWh
WLTP-actieradius (elektrisch)132 km
Laadtijd (0%-100%)2,5 u
Snellaadvermogen50 kW
Snellaadtijd (10%-80%)26 min
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Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper
Volkswagen Golf te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is 5400 goedkoper

Seat Leon Style

De plug-in hybride Seat Leon is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: Style, Style Business Intense en FR Business. Eerstgenoemde is logischerwijs de instapper, standaard vind je hier onder andere op:

  • Cruise control
  • 17 inch lichtmetalen velgen
  • Parkeersensoren achter
  • Automatische airconditioning
  • LED-verlichting koplampen
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Actieve rijbaanassistentie
  • Vermoeiheidsherkenning
  • Digitaal instrumentarium
  • 10,4 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Bekijk de goedkoopste plug-in hybride van Nederland

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak bij het autorijden, omdat je een vast bedrag per maand betaalt waarin bijna alle autokosten al zitten. Zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering hoef je niet zelf te regelen. Dat maakt het rijden een stuk zorgelozer. De enige uitgaven die je nog zelf hebt, zijn voor brandstof of elektriciteit.

De Seat Leon PHEV is een plug-in hybride met een erg ruime elektrische actieradius en goede rijeigenschappen. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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