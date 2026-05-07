TEST - Waarom deze drie Duitse auto's nu aantrekkelijk zijn, maar over een jaar niet meer

Tot 1 januari 2027, als de beruchte pseudo-eindheffing eraankomt, kun je nog steeds heel goed met een plug-in hybride af. De Audi A3 40 e TFSI, de Mercedes A 250e en de Volkswagen Golf eHybrid leggen een aanzienlijke afstand volledig elektrisch af. En niet alleen op papier.

Je kunt er vergif op innemen: zodra jouw huidige leasecontract ten einde komt, wil je werkgever je het liefst volledig elektrische pad op sturen. Een auto met verbrandingsmotor kan hem weleens een gepeperde rekening opleveren.

Ben echter je dit jaar toe aan een nieuwe leaseauto? Dan is dit je laatste kans om te kiezen voor een compacte hatchback met een (elektrisch ondersteunde) benzinemotor. Bijvoorbeeld een Audi A3 Sportback 40 TFSI e, een Mercedes-Benz A 250e of een Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid.

Wat is pseudo-eindheffing

Dit drietal laat duidelijk zien dat klassieke verbrandingsmotoren zonder enige vorm van elektrificatie definitief verleden tijd zijn. In Nederland ziet de toekomst van de hedendaagse plug-in hybride er door die pseudo-eindheffing echter ook niet heel zonnig uit. Met ingang van 2027 moeten ondernemers een extra heffing gaan betalen voor nieuwe leaseauto's waarin een verbrandingsmotor zit, van 12 procent over de cataloguswaarde. Dus óók voor deze PHEV's met hun grote actieradius op stroom.

En dat terwijl menig zakelijke rijder ruimschoots voldoende heeft aan een dagelijks elektrisch bereik van zo'n 140 kilometer, dat voor de Audi A3 40 e TFSI en de Volkswagen Golf eHybrid wordt opgegeven. Maar goed, 2026 is nog niet op de helft. En wie vóór 1 januari 2027 toe is aan een nieuwe leaseauto, kan nog probleemloos bij de baas aankloppen voor een PHEV. Dat gaat ongetwijfeld weer een run op hybrides en plug-in hybrides opleveren, aan het einde van dit jaar.

Mercedes verbruikt meer

Als je vooral veel snelwegkilometers aflegt, zijn de opgegeven elektrische afstanden in de praktijk moeilijk te evenaren. Maar met 110 (Audi) tot 113 kilometer (Volkswagen) kom je toch een heel stuk vooruit, zonder een druppel benzine te verbranden of een gram CO 2 de atmosfeer in te blazen. De A3 Sportback en de Golf beschikken over een hoogspanningsaccu van 19,7 kWh (netto). De Mercedes is voorzien van een accupakket met een bruikbare capaciteit van 12,4 kWh, waaruit de A 250e een afstand van zo'n 70 kilometer peutert.

Maar ook als de accu leeg is, blijft het benzineverbruik prettig laag. In de Audi en de Volkswagen gaat de aandrijflijn zich gedragen als een full-hybrid. Vrijgekomen remenergie wordt omgezet in laadstroom, een ook de benzinemotor laadt de accu bij. Zo wordt de elektromotor nooit helemaal buitenspel gezet. Resultaat: gemiddeld 4,8 liter benzine op 100 kilometer voor de Golf (1 op 20,8) en 5,5 l/100 km (1 op 18,2) voor de A3 Sportback. Met 6,8 l/100 km (1 op 14,7) zit de Mercedes daar duidelijk boven.

De 1,5-liter turbomotor die door zowel de Audi als de Volkswagen wordt gebruikt, levert prima prestaties. Dat gaat echter wel gepaard met een boel kabaal. De Mercedes kan dit vuurwerk met zijn 1,3-liter Renault-motor niet van repliek dienen, met name wanneer je wat hoger in het toerenbereik zit, raakt de A 250e buiten adem.

PHEV snelladen

Bij een wisselstroomlaadpunt (AC) gaan alle drie de auto's gelijk op, met 11 kW maximaal. Tegen meerprijs kan de Mercedes worden geleverd met een boordlader van 22 kW. De Audi en de Volkswagen zijn standaard echter al voorbereid op 40 kW gelijkstroom (DC). Van 10 tot 80 procent state-of-charge opladen neemt dan amper een halfuurtje in beslag.

Waar de Mercedes evenmin een antwoord op heeft, is de totale reikwijdte van de Audi en de Volkswagen. Terwijl de Mercedes al na 584 kilometer strandt met een lege tank én een lege accu, hoeft de Audi pas bij 840 kilometer een tankstop en/of laadpauze in te lassen. Met 943 kilometer doet de Volkswagen daar nog een flinke schep bovenop.